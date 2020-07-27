***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.07.2020 14:25
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/05/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMDE2019
Nominal Değer (TL)
35.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/07/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
19/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862045
BIST
15:391.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:396,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:398,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:39425,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 6,86
|Açılış
|: 425,70
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,31
|1.576.044
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.664.060
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.948.136
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.967.531
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.993.488
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|317.268.762
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,58
|946.390.149
|% 1,43
|
|IHLGM
|1,86
|722.885.037
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,32
|722.831.523
|% -0,43
|
|SISE
|6,35
|556.251.800
|% -1,70
|
|SASA
|14,16
|521.624.599
|% 3,36
|
|IHLGM
|1,86
|722.885.037
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,32
|722.831.523
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|216.570.282
|% 9,89
|
|SISE
|6,35
|556.251.800
|% -1,70
|
|ISGYO
|2,19
|179.825.218
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7764
|8,8204
|% 0,47
|
|Frank
|7,4036
|7,4482
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,78
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.785
|2.809
|85,60
|
|Tam
|2.869
|2.889
|94,30
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,00
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
|
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