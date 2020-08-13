***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.08.2020 17:54
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/05/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMDE2027
Nominal Değer (TL)
28.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/08/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
15/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868705
BIST
17:401.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:407,3238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:408,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:40458,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,93
|Açılış
|: 458,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:40
|TSPOR
|4,18
|312.460.395
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.610.347
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.747.378
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,79
|166.714.751
|% -9,65
|
|RTALB
|43,32
|684.796.812
|% -9,18
|
|ASELS
|17,66
|1.087.881.938
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,80
|1.009.376.753
|% 1,35
|
|GUSGR
|6,04
|963.849.615
|% -0,82
|
|THYAO
|11,21
|952.090.056
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|KARSN
|3,27
|854.482.804
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,85
|742.416.020
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|371.929.202
|% 0,66
|
|ODAS
|2,49
|435.726.160
|% -1,58
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3160
|7,3238
|% -0,13
|
|Euro
|8,6612
|8,6762
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,5650
|9,6129
|% 0,39
|
|Frank
|8,0197
|8,0680
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9461
|1,9559
|% -0,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|32,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,44
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|6,50
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
|