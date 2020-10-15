***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.10.2020 17:37
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMDA2021
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/10/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
24/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881997
BIST
17:261.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:267,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:269,2965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:26483,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 483,86
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CEOEM
|8,14
|91.559.298
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|101.681.628
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.623.819
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.663.057
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.701.339
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.185.925
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,20
|1.931.713.015
|% 4,35
|
|PETKM
|4,72
|1.847.136.759
|% -2,68
|
|ZOREN
|3,02
|1.382.807.294
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,94
|1.237.628.513
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,68
|893.284.686
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.237.628.513
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,02
|1.382.807.294
|% -1,31
|
|PETKM
|4,72
|1.847.136.759
|% -2,68
|
|ECILC
|7,20
|1.931.713.015
|% 4,35
|
|KRDMD
|3,68
|893.284.686
|% -0,81
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9386
|7,9425
|% 0,40
|
|Euro
|9,2914
|9,2965
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2236
|10,2749
|% -0,37
|
|Frank
|8,6497
|8,7018
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1097
|2,1202
|% 0,34
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-7,58
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,88
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-8,17
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
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