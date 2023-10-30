***TCRYT* *MARBL* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TCRYT******MARBL******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MARBL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesinin 3.bölümü ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211555BIST