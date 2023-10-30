***TCRYT* *MARBL* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.10.2023 17:42
***TCRYT******MARBL******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MARBL]
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Açıklamalar
EK-4: 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihlerinde sona eren mali yıllara ve 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları'na ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşlarının sorumluluk beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211569
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1133
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2381
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.816,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.816,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2676
|28,2800
|% 0,40
|
|Euro
|30,0033
|30,0235
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,2487
|34,4205
|% 0,61
|
|Frank
|31,2165
|31,4046
|% 0,43
|
|Riyal
|7,5121
|7,5498
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,11
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.818
|0,62
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.954
|12.073
|25,00
|
|Yarım
|5.995
|6.062
|13,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.031
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,21
|21,25
|0,28
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında