***TCRYT* *MARBL* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TCRYT******MARBL******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MARBL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEK 7 Eskişehir Seyitgazi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211874BIST