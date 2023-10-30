***TCRYT* *MARBL* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.10.2023 18:51
***TCRYT******MARBL******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MARBL]
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Açıklamalar
EK 7 A.Karahisar 4158 ada 2 parsel ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211882
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1082
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2354
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.816,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.816,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|SUNTK
|77,55
|150.667.760
|% 10,00
|
|MARKA
|27,94
|30.181.486
|% 10,00
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|PRZMA
|52,85
|69.678.547
|% -9,97
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|KSTUR
|1.857,80
|13.968.464
|% -9,87
|
|MEKAG
|72,95
|480.710.542
|% -6,77
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|CANTE
|19,31
|1.794.028.023
|% 6,51
|
|KONTR
|275,00
|1.622.406.254
|% 0,00
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|ADESE
|2,01
|238.456.145
|% 2,03
|
|CANTE
|19,31
|1.794.028.023
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2655
|28,2764
|% 0,39
|
|Euro
|30,0140
|30,0303
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2369
|34,4086
|% 0,58
|
|Frank
|31,2052
|31,3932
|% 0,40
|
|Riyal
|7,5125
|7,5502
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|-8,31
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.951
|12.070
|22,00
|
|Yarım
|5.994
|6.060
|11,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.030
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,16
|21,18
|0,22
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-2,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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