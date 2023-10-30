***TCRYT* *MARBL* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***TCRYT******MARBL******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [MARBL]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş ninTasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211589BIST