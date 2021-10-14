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***TCRYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

14.10.2021 17:19


i Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE2118 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970864


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LUKSK 54,45 3.395.448 % 10,00  
RAYSG 10,34 5.632.784 % 10,00  
CEOEM 9,81 64.679.659 % 9,98  
KZBGY 31,76 207.866.054 % 9,97  
MERIT 26,50 38.067.869 % 9,96  
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Riyal 2,4412 2,4534 % 1,13  
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Altın Ons 1.798 1.798 4,63  
Altın Gr. 531 531 7,78  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 0,40  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,20  
B. Petrol 84,09 84,09 0,91  
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