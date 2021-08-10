***TCRYT* *SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
10.08.2021 17:49
***TCRYT******SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, SMRFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22211 50.000.000 10.08.2021 01.02.2022 12.08.2021
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF12211 17.000.000 10.08.2021 27.01.2022 12.08.2021
İlgili Şirketler [TCRYT, SMRFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956975
BIST
18:001.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:008,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
18:0010,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0328
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:00478,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,70
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DAGI
|4,29
|281.028.771
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.268.031
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.924.755
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.042.983
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.945
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.617.359
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.403.658
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.981.212
|% -9,84
|
|BASCM
|11,00
|629.533
|% -7,95
|
|ALMAD
|1,74
|584.731
|% -7,94
|
|GARAN
|9,17
|1.441.323.403
|% 0,33
|
|EREGL
|19,74
|1.349.340.380
|% -3,80
|
|SISE
|8,38
|1.289.679.178
|% 2,44
|
|GENIL
|15,73
|1.123.268.031
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,02
|998.037.015
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,50
|621.574.302
|% 2,46
|
|GARAN
|9,17
|1.441.323.403
|% 0,33
|
|SISE
|8,38
|1.289.679.178
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|235.314.964
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|998.037.015
|% 0,63
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6063
|8,6086
|% -0,34
|
|Euro
|10,0767
|10,1284
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8886
|11,9482
|% -0,26
|
|Frank
|9,3013
|9,3573
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2904
|2,3019
|% -0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,39
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|2,02
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında