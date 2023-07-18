***TCRYT* *TAC* *ATAKP*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
18.07.2023 21:22
***TCRYT******TAC******ATAKP*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173280
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0107
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
26,9294
En Düşük
26,8820
18:0030,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0483
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,2406
En Düşük
30,1745
18:001.711,12
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 56,09
|Açılış
|: 1.712,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8948
|26,9406
|% 2,30
|
|Euro
|30,1993
|30,2156
|% 2,12
|
|Sterlin
|34,9493
|35,1246
|% 1,84
|
|Frank
|31,2175
|31,4055
|% 2,41
|
|Riyal
|7,1453
|7,1812
|% 2,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|23,51
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|56,24
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.172
|11.462
|511,00
|
|Yarım
|5.586
|5.757
|256,00
|
|Çeyrek
|2.802
|2.879
|129,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,64
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|1,10
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
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