***TCRYT* *TAC* *KBORU*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCRYT******TAC******KBORU*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KBORU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuzey Boru A.Ş İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Ulaşan Kişilerin Pay A lımlarına İlişkin Bilgi Ekte Yer Almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224390BIST