***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2023-30/06/2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01/01/2023-30/06/2023 dönemine ait Gelir Tablosu,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sernaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186478BIST