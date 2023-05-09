***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.05.2023 10:51
***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/559 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhracBelgesi_050523.pdf
EK: 2 Basvuru_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148502
BIST
11:234.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -13,39
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2319,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2321,4163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0404
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:231.268,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.268,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.799.776
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.873.179
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,30
|69.431.260
|% -7,45
|
|FENER
|48,02
|117.000.971
|% -7,39
|
|CWENE
|124,20
|1.534.923.275
|% -5,41
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|THYAO
|131,50
|1.028.568.120
|% -0,98
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|KCHOL
|82,35
|841.036.027
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|YKBNK
|10,03
|577.644.803
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,56
|216.255.580
|% 0,18
|
|SKBNK
|2,24
|86.295.094
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4189
|21,4249
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5222
|24,6452
|% -0,05
|
|Frank
|21,7800
|21,9112
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1868
|5,2128
|% 0,05
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,57
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-1,03
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36GENIL
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 864 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem