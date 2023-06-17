***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2023 19:14
***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.06.2023 tarih ve 34/698 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1_Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159580
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0333
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0247
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0424
En Düşük
25,5487
17:591.484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6119
|23,6143
|% -0,14
|
|Euro
|25,7109
|25,8388
|% -0,10
|
|Sterlin
|30,1523
|30,3036
|% -0,01
|
|Frank
|26,2734
|26,4317
|% -0,58
|
|Riyal
|6,2702
|6,3017
|% -0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.784
|4.869
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.434
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,33
|18,35
|0,17
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem