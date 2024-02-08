***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.02.2024 15:57
***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 2.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2024
Ek Açıklamalar
01.02.2024 tarihli KAP açıklamamızda bahse konu 2.100.000.000 TL (ikimilyaryüzmilyon Türk lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla, ihraç tavanı belirlenmesine ilişkin olarak 02.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248118
BIST