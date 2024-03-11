***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.03.2024 09:01
***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 2.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.03.2025
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2024 tarih ve 14/355 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1_Basvuru_Formu_150224.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257302
BIST