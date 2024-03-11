***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2024İhraç Tavanı Tutarı 2.100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.03.2025Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2024 tarih ve 14/355 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 1_Basvuru_Formu_150224.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257302BIST