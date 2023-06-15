***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14.06.2023 tarihinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu A- (tur) ve görünümü durağan olarak teyit etmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158921BIST