***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.06.2023 13:13
***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14.06.2023 tarihinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu A- (tur) ve görünümü durağan olarak teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158921
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1093
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6798
En Düşük
23,4435
17:5925,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,3922
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8924
En Düşük
25,3574
17:591.486,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.486,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|79.152.915
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.618.110
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.167.363
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.689.926
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.906.160
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,26
|8.153.507
|% -7,65
|
|AVOD
|3,27
|195.998.856
|% -6,84
|
|THYAO
|183,30
|7.074.949.597
|% 0,22
|
|SASA
|56,40
|5.033.585.056
|% 2,64
|
|AKBNK
|19,21
|4.494.748.922
|% 4,57
|
|YKBNK
|12,96
|3.989.358.198
|% 7,20
|
|ISCTR
|13,76
|3.268.048.445
|% 3,93
|
|YKBNK
|12,96
|3.989.358.198
|% 7,20
|
|ISCTR
|13,76
|3.268.048.445
|% 3,93
|
|AKBNK
|19,21
|4.494.748.922
|% 4,57
|
|ZOREN
|3,02
|636.953.441
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,18
|869.975.744
|% 1,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6730
|23,6798
|% 0,46
|
|Euro
|25,8655
|25,8924
|% 1,54
|
|Sterlin
|30,0841
|30,2350
|% 1,17
|
|Frank
|26,3685
|26,5274
|% 1,28
|
|Riyal
|6,2934
|6,3250
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|18,48
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|1,25
|