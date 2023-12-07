***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir Karşıyaka Şube Açılış BildirimiSermaye Piyasası Kurulu'nun III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında aşağıdaki adreste Şube açma başvurumuz, 01/12/2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-45992 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştırŞube Adresi:Yalı Mahallesi Ahmet Kemal Baysak Bulvarı N41 Daire:11 KARŞIYAKA/İZMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223756BIST