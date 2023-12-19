***TCRYT* *TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCRYT******TAC*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir Karşıyaka Şube Açılış BildirimiSermaye Piyasası Kurulu'nun III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında aşağıdaki adreste Şube açma başvurumuz, 01/12/2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-45992 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştırŞube Adresi:Yalı Mahallesi Ahmet Kemal Baysak Bulvarı N42 Daire:11 KARŞIYAKA/İZMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226896BIST