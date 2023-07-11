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***TCRYT* *VAKFA* *AKSFA* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.07.2023 17:46
***TCRYT* *VAKFA* *AKSFA* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***TCRYT******VAKFA******AKSFA******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, TCRYT, AKSFA, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDFK2312 80.000.000 11.07.2023 21.11.2023 13.07.2023
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12410 150.000.000 11.07.2023 02.01.2024 13.07.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFTE2318 50.000.000 11.07.2023 10.10.2023 13.07.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFASE2316 142.000.000 11.07.2023 09.10.2023 13.07.2023


İlgili Şirketler [CAGFA, TCRYT, AKSFA, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170489


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DERIM 16,61 47.077.531 % 10,00  
IZINV 39,16 169.849.951 % 10,00  
DESA 15,07 69.244.520 % 10,00  
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Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.438 10.646 4,00  
Yarım 5.219 5.348 3,00  
Çeyrek 2.618 2.674 1,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,09  
Gümüş Gr. 19,33 19,35 -0,08  
B. Petrol 79,28 79,28 1,59  
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