***TCZB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.03.2020 15:19
***TCZB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCZB82021
Nominal Değer (TL)
1.086.430.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/03/2020
Vadesi (Gün)
174
İtfa Tarihi
27/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824894
BIST
15:43109.433
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -2.382,48
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:436,1088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:436,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0449
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9140
En Düşük
6,8333
15:43330,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,44
|Açılış
|: 330,44
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.429.639
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.556.949
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,51
|16.235.669
|% 13,61
|
|VAKKO
|6,10
|131.885.275
|% 10,31
|
|BURCE
|8,18
|24.304.938
|% 7,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,79
|13.519.842
|% -7,71
|
|THYAO
|11,27
|887.442.602
|% -3,76
|
|ASELS
|29,66
|553.879.609
|% -2,05
|
|EREGL
|8,94
|355.871.158
|% 2,17
|
|GARAN
|10,01
|328.318.249
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,42
|253.746.138
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|253.746.138
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|203.116.967
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|165.740.475
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|122.812.148
|% -2,04
|
|THYAO
|11,27
|887.442.602
|% -3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8960
|7,9356
|% -0,07
|
|Frank
|6,4806
|6,5196
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6185
|1,6266
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|14,38
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.183
|2.216
|30,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|29,41
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|14,22
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,12
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,95
|47,95
|-2,04
|