***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2020 16:40
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020-2021-2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınmasına, söz konusu seçimin ilgili yıllarda yapılacak toplantılarda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836553
BIST
17:0992.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 284,08
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:096,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:097,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4060
En Düşük
7,3489
17:09359,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,90
|Açılış
|: 359,49
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.092.434
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.158.087
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.155.539
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.130
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,36
|904.317.907
|% 5,16
|
|ASELS
|24,72
|752.351.071
|% 1,31
|
|THYAO
|9,53
|731.328.777
|% 0,00
|
|SASA
|9,08
|596.787.841
|% 1,57
|
|GARAN
|7,85
|571.299.219
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|348.835.509
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,03
|320.310.308
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,03
|103.329.933
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|320.992.146
|% 3,26
|
|YKBNK
|1,89
|163.805.648
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3755
|8,4175
|% 0,66
|
|Frank
|6,9674
|7,0094
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,86
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,33
|32,33
|0,46
|
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