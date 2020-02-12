***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 1.320.744 0 -1.250.450 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 0 47.009.828TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279Yeni Bakiye5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 1.320.744 0 -1.248.048 0 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 0 52.531.107Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -98.150 61.983 1.832.473 0 -5.181.861 0 0 0 7.960.938 4.575.383 0 4.575.383Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 -231 0 0 -1.143.986 0 0 0 0 1.219.121 0 74.904 0 74.904Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.582.399 -7.582.399 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 6.737.998 7.960.938 57.401.394 0 57.401.394Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -200.866 -24.053 175.864 0 6.072.021 0 0 0 6.186.888 12.209.854 12.209.854Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -88 188.940 0 0 0 0 0 143.700 120.742 0 453.294 453.294Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 -357.888 52.110.376 173.382 6.186.888 70.064.542 70.064.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER138.892.389 301.480.421 440.372.810 95.217.645 212.317.845 307.535.490GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 39.120.560 80.704.053 119.824.613 38.147.431 83.037.589 121.185.020Teminat Mektupları38.884.228 52.376.336 91.260.564 37.852.640 56.901.700 94.754.340Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.045.669 12.331.455 13.377.124 1.545.763 12.362.178 13.907.941Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler33.271.753 38.990.248 72.262.001 31.771.450 43.373.060 75.144.510Diğer Teminat Mektupları4.566.806 1.054.633 5.621.439 4.535.427 1.166.462 5.701.889Banka Kredileri9.724 8.192.527 8.202.251 26.238 8.286.735 8.312.973İthalat Kabul Kredileri6.517 8.187.488 8.194.005 26.238 8.284.661 8.310.899Diğer Banka Kabulleri3.207 5.039 8.246 0 2.074 2.074Akreditifler226.608 19.165.683 19.392.291 268.553 17.647.062 17.915.615Belgeli Akreditifler226.608 19.150.134 19.376.742 268.553 17.590.326 17.858.879Diğer Akreditifler0 15.549 15.549 0 56.736 56.736Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 969.507 969.507 0 202.092 202.092T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 969.507 969.507 0 202.092 202.092Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 52.637.562 14.557.536 67.195.098 35.804.240 10.058.079 45.862.319Cayılamaz Taahhütler52.637.562 14.557.536 67.195.098 35.804.240 10.058.079 45.862.319Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.091.236 11.505.500 13.596.736 2.164.112 5.010.133 7.174.245Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.500 0 7.500 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri11.842.898 2.120 11.845.018 8.547.764 393 8.548.157Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.695.596 3.695.596 2.773.071 0 2.773.071İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.220.013 0 24.220.013 13.341.463 0 13.341.463Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri36.161 0 36.161 23.620 0 23.620Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler10.744.158 3.049.916 13.794.074 8.954.210 5.047.553 14.001.763Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 47.134.267 206.218.832 253.353.099 21.265.974 119.222.177 140.488.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler47.134.267 206.218.832 253.353.099 21.265.974 119.222.177 140.488.151Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.854.913 6.418.511 10.273.424 2.522.130 5.522.841 8.044.971Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.626.296 3.507.008 5.133.304 1.014.221 2.937.649 3.951.870Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.228.617 2.911.503 5.140.120 1.507.909 2.585.192 4.093.101Para ve Faiz Swap İşlemleri43.277.330 199.771.811 243.049.141 18.722.244 113.675.362 132.397.606Swap Para Alım İşlemleri1.340.652 98.363.800 99.704.452 6.779 51.842.375 51.849.154Swap Para Satım İşlemleri41.796.678 57.191.367 98.988.045 18.715.465 33.287.327 52.002.792Swap Faiz Alım İşlemleri70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830Swap Faiz Satım İşlemleri70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.024 28.510 30.534 21.600 23.974 45.574Para Alım Opsiyonları1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787Para Satım Opsiyonları1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854 1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669EMANET KIYMETLER801.784.528 43.695.339 845.479.867 483.537.169 28.520.249 512.057.418Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.068.422 21.363.653 37.432.075 18.593.440 9.756.471 28.349.911Tahsile Alınan Çekler10.470.124 1.397.404 11.867.528 10.552.360 1.236.933 11.789.293Tahsile Alınan Ticari Senetler11.290.277 775.924 12.066.201 9.896.272 757.409 10.653.681Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler738.596.223 0 738.596.223 421.798.436 0 421.798.436Diğer Emanet Kıymetler25.349.017 20.158.358 45.507.375 22.686.196 16.769.436 39.455.632Emanet Kıymet Alanlar1.649 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639 835.481.621 172.435.494 1.007.917.115Menkul Kıymetler2.446.267 1.146.602 3.592.869 1.499.608 996.893 2.496.501Teminat Senetleri15.642.486 1.989.052 17.631.538 16.636.075 1.778.629 18.414.704Emtia934.751 95.196 1.029.947 1.085.366 85.485 1.170.851Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul877.668.953 124.665.021 1.002.333.974 732.484.160 113.437.562 845.921.722Diğer Rehinli Kıymetler207.357.655 63.654.787 271.012.442 83.771.203 56.117.548 139.888.751Rehinli Kıymet Alanlar5.209 21.660 26.869 5.209 19.377 24.586KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.247.998 3.309.350 4.557.348 1.254.513 2.921.623 4.176.136BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664 1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-11.924.072 2.203.126Alınan Faizler58.879.738 47.282.174Ödenen Faizler-39.652.756 -29.442.439Alınan Temettüler1.037.071 290.900Alınan Ücret ve Komisyonlar5.708.022 3.557.787Elde Edilen Diğer Kazançlar2.280.275 1.433.843Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.926.028 1.154.673Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.950.537 -3.465.410Ödenen Vergiler-3.350.308 -2.355.477Diğer-34.801.605 -16.252.925Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim30.364.918 21.112.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.942.930 -6.714.626Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-8.050.821 9.908.304Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-60.324.845 -68.324.344Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.311.198 -6.930.126Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.594.469 22.202.162Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)110.319.101 53.034.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 1.095.723Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)309.613 4.950.035Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-24.736.727 11.890.928Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı18.440.846 23.315.649YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.215.135 -17.597.250İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-108.692 -1.539.904Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.227.226 -79.232Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller497.581 235.203Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-42.117.386 -26.023.741Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar20.341.757 11.798.189Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.608.138 -3.501.862Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.875.246 2.607.480Diğer8.131.723 -1.093.383FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.612.313 1.265.269Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.239.183 8.758.603Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.346.528 -7.993.108İhraç Edilen Sermaye Araçları0 500.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-280.342 -226Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 1.934.786 3.390.382Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.772.810 10.374.050Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 23.389.729 13.015.679Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 28.162.539 23.389.729Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.186.888 7.960.938DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.022.966 -3.385.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.055 1.796.306Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-223.184 -107.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.066 74.380Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları166.260 2.235.617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.935 -405.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.072.021 -5.181.861Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.784.642 -6.321.870Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.712.621 1.140.009TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.209.854 4.575.383Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)81.195.185 91.776.103 172.971.288 63.165.314 70.226.928 133.392.242Nakit ve Nakit Benzerleri3.304.146 54.084.654 57.388.800 5.688.933 40.547.786 46.236.719Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 129.851 4.723.528 4.853.379 865.081 4.881.130 5.746.211Para Piyasalarından Alacaklar328.596 0 328.596 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-714 -120 -834 -669 -457 -1.126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.890.575 7.310 1.897.885 501.172 6.230.452 6.731.624Devlet Borçlanma Senetleri1.890.575 7.310 1.897.885 501.172 5.892.281 6.393.453Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 338.171 338.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 74.704.727 36.181.990 110.886.717 55.426.682 22.960.841 78.387.523Devlet Borçlanma Senetleri74.042.653 35.552.979 109.595.632 55.241.367 22.570.485 77.811.852Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler132.561 397.578 530.139 120.095 249.956 370.051Diğer Finansal Varlıklar529.513 231.433 760.946 65.220 140.400 205.620Türev Finansal Varlıklar(3) 1.295.737 1.502.149 2.797.886 1.548.527 487.849 2.036.376Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.295.737 1.502.149 2.797.886 1.548.527 487.849 2.036.376Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)320.935.164 131.587.049 452.522.213 257.237.375 123.962.374 381.199.749Krediler(7) 329.429.223 118.553.528 447.982.751 260.187.307 119.143.769 379.331.076Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 4.480.563 13.069.520 17.550.083 5.404.610 4.850.029 10.254.639Devlet Borçlanma Senetleri4.395.402 13.068.073 17.463.475 5.207.791 4.848.753 10.056.544Diğer Finansal Varlıklar85.161 1.447 86.608 196.819 1.276 198.095Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-12.974.622 -35.999 -13.010.621 -8.354.542 -31.424 -8.385.966SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 4.781.720 0 4.781.720 1.225.389 0 1.225.389Satış Amaçlı4.781.720 0 4.781.720 1.225.389 0 1.225.389Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.345.336 3.257.115 7.602.451 4.380.385 3.222.928 7.603.313İştirakler (Net)(9) 99.539 0 99.539 94.912 0 94.912Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler99.539 0 99.539 94.912 0 94.912Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 4.245.797 3.146.056 7.391.853 4.285.473 3.115.172 7.400.645Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.188.969 3.146.056 7.335.025 4.279.236 3.115.172 7.394.408Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar56.828 0 56.828 6.237 0 6.237Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 111.059 111.059 0 107.756 107.756Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 111.059 111.059 0 107.756 107.756MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 5.462.267 16.380 5.478.647 5.032.628 12.574 5.045.202MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(19) 732.176 12.913 745.089 597.576 11.817 609.393Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer732.176 12.913 745.089 597.576 11.817 609.393YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.683 0 1.683 52.297 0 52.297ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(20) 1.148.611 0 1.148.611 1.545.993 0 1.545.993DİĞER AKTİFLER (Net)(22) 3.187.722 1.316.767 4.504.489 3.490.657 2.991.892 6.482.549VARLIKLAR TOPLAMI421.789.864 227.966.327 649.756.191 336.727.614 200.428.513 537.156.127YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 241.031.548 206.219.425 447.250.973 178.236.637 152.829.846 331.066.483ALINAN KREDİLER(3) 4.462.415 30.066.075 34.528.490 2.668.613 31.503.040 34.171.653PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 28.801.883 20.473.527 49.275.410 55.960.316 12.390.480 68.350.796İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 3.279.260 9.826.766 13.106.026 2.817.528 12.612.940 15.430.468Bonolar2.268.570 279.678 2.548.248 1.806.838 106.896 1.913.734Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 9.547.088 10.557.778 1.010.690 12.506.044 13.516.734FONLAR6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 536.536 1.122.322 1.658.858 1.156.322 487.170 1.643.492Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı536.536 1.122.322 1.658.858 1.156.322 487.170 1.643.492Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 565.614 56.146 621.760 0 221 221KARŞILIKLAR(9) 3.362.285 456.293 3.818.578 2.750.935 80.626 2.831.561Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.664.035 0 1.664.035 1.312.520 0 1.312.520Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.698.250 456.293 2.154.543 1.438.415 80.626 1.519.041CARİ VERGİ BORCU(10) 1.714.874 5.713 1.720.587 1.462.416 4.278 1.466.694ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 (11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 9.565.957 9.565.957 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 9.565.957 9.565.957 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 8.960.448 3.118.098 12.078.546 8.094.847 10.624.770 18.719.617ÖZKAYNAKLAR(13) 71.106.589 -1.042.047 70.064.542 59.987.459 -2.586.065 57.401.394Ödenmiş Sermaye6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-571 0 -571 -483 0 -483Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-571 0 -571 -483 0 -483Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.728.837 123.518 5.852.355 5.505.954 206.516 5.712.470Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler807.677 -1.165.565 -357.888 -3.637.328 -2.792.581 -6.429.909Kar Yedekleri52.110.376 0 52.110.376 37.320.380 0 37.320.380Yasal Yedekler4.750.183 0 4.750.183 4.026.361 0 4.026.361Statü Yedekleri0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler47.360.193 0 47.360.193 31.732.384 0 31.732.384Diğer Kar Yedekleri0 0 0 1.561.635 0 1.561.635Kar veya Zarar6.360.270 0 6.360.270 14.698.936 0 14.698.936Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı173.382 0 173.382 6.737.998 0 6.737.998Dönem Net Kâr veya Zararı6.186.888 0 6.186.888 7.960.938 0 7.960.938Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI369.887.916 279.868.275 649.756.191 319.208.821 217.947.306 537.156.127Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 65.602.283 53.053.807Kredilerden Alınan Faizler52.764.423 41.027.918Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler439.830 697.410Bankalardan Alınan Faizler305.757 248.312Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7.099 22.490Menkul Değerlerden Alınan Faizler11.966.108 10.977.126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.463 5.665Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.603.117 9.871.894İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.350.528 1.099.567Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri119.066 80.551FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -40.290.277 -31.137.996Mevduata Verilen Faizler-27.989.002 -19.674.540Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.672.114 -1.429.422Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.927.479 -8.793.448İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.366.368 -1.087.134Kiralama Faiz Giderleri-97.619 -15Diğer Faiz Giderleri-237.695 -153.437NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.312.006 21.915.811NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.589.771 2.637.794Alınan Ücret ve Komisyonlar5.708.022 3.557.787Gayri Nakdi Kredilerden900.911 668.217Diğer4.807.111 2.889.570Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.118.251 -919.993Gayri Nakdi Kredilere-1.463 -949Diğer-2.116.788 -919.044TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.060.357 290.900TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -7.817.493 -3.834.183Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)219.437 8.791Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.483.899 -3.506.435Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)446.969 -336.539DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 1.613.869 1.433.843FAALİYET BRÜT KÂRI23.758.510 22.444.165BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -6.313.395 -4.701.631DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-111.766 -17.056PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.460.423 -2.839.925DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -6.224.812 -4.851.869NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.648.114 10.033.684BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN