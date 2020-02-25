***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 831.263 2.120.621 -1.767.831 0 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538Yeni Bakiye5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 831.263 2.120.621 -1.765.429 0 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -98.150 62.985 556.612 523.104 -4.446.378 0 0 9.343.637 5.941.810 793 5.942.603Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -231 0 0 0 0 4.774 0 1.219.121 0 79.678 0 79.678Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 -1.143.986 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.582.399 -7.582.399 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 6.748.737 9.343.637 60.126.517 2.458 60.128.975Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -324.856 -27.891 175.320 105.265 5.909.736 0 0 0 7.356.825 13.194.399 535 13.194.934Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -88 188.957 0 0 0 667 0 138.686 575.371 0 903.593 0 903.593Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.866.010 -14.866.010 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.794.507 -14.794.507 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 1.801.735 7.356.825 74.224.509 2.993 74.227.502Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER144.394.170 313.003.820 457.397.990 100.186.509 221.199.122 321.385.631GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 44.163.692 87.532.468 131.696.160 42.358.851 89.288.857 131.647.708Teminat Mektupları43.893.079 57.274.344 101.167.423 42.052.714 61.662.493 103.715.207Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.164.794 13.635.508 14.800.302 1.809.270 13.798.953 15.608.223Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler37.831.479 39.002.599 76.834.078 35.394.204 43.373.848 78.768.052Diğer Teminat Mektupları4.896.806 4.636.237 9.533.043 4.849.240 4.489.692 9.338.932Banka Kredileri9.724 8.211.786 8.221.510 26.238 8.290.788 8.317.026İthalat Kabul Kredileri6.517 8.206.747 8.213.264 26.238 8.288.714 8.314.952Diğer Banka Kabulleri3.207 5.039 8.246 0 2.074 2.074Akreditifler255.679 20.137.357 20.393.036 274.137 18.114.396 18.388.533Belgeli Akreditifler255.679 20.071.463 20.327.142 274.137 18.008.378 18.282.515Diğer Akreditifler0 65.894 65.894 0 106.018 106.018Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 969.507 969.507 0 202.092 202.092T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 969.507 969.507 0 202.092 202.092Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 2.172 2.172Diğer Garantilerimizden0 939.474 939.474 0 1.010.273 1.010.273Diğer Kefaletlerimizden5.210 0 5.210 5.762 6.643 12.405TAAHHÜTLER53.014.691 19.903.469 72.918.160 36.323.782 14.578.481 50.902.263Cayılamaz Taahhütler(1),(3) 53.014.691 14.823.869 67.838.560 36.150.769 10.188.966 46.339.735Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.134.231 11.571.249 13.705.480 2.192.245 5.070.064 7.262.309Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.500 0 7.500 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri11.842.898 32.819 11.875.717 8.547.764 20.980 8.568.744Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.852.919 24 3.852.943 2.876.065 37 2.876.102İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.509 0 11.509 6.925 0 6.925Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.220.013 25.292 24.245.305 13.341.463 22.436 13.363.899Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri36.161 0 36.161 23.620 0 23.620Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler10.909.460 3.194.485 14.103.945 9.162.687 5.075.449 14.238.136Cayılabilir Taahhütler0 5.079.600 5.079.600 173.013 4.389.515 4.562.528Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 216.573 216.573 0 372.805 372.805Diğer Cayılabilir Taahhütler0 4.863.027 4.863.027 173.013 4.016.710 4.189.723TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 47.215.787 205.567.883 252.783.670 21.503.876 117.331.784 138.835.660Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler47.215.787 205.567.883 252.783.670 21.503.876 117.331.784 138.835.660Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.859.858 4.325.518 8.185.376 2.524.108 3.223.439 5.747.547Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.631.241 2.449.973 4.081.214 1.014.221 1.760.205 2.774.426Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.228.617 1.875.545 4.104.162 1.509.887 1.463.234 2.973.121Para ve Faiz Swap İşlemleri43.353.905 201.213.855 244.567.760 18.958.168 114.084.371 133.042.539Swap Para Alım İşlemleri1.417.227 99.048.727 100.465.954 242.703 51.873.780 52.116.483Swap Para Satım İşlemleri41.796.678 57.948.484 99.745.162 18.715.465 33.664.931 52.380.396Swap Faiz Alım İşlemleri70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830Swap Faiz Satım İşlemleri70.000 22.108.322 22.178.322 0 14.272.830 14.272.830Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.024 28.510 30.534 21.600 23.974 45.574Para Alım Opsiyonları1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787Para Satım Opsiyonları1.012 14.255 15.267 10.800 11.987 22.787Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129 1.351.947.272 250.674.668 1.602.621.940EMANET KIYMETLER806.756.931 45.380.242 852.137.173 484.862.074 29.618.131 514.480.205Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler20.517.299 21.575.724 42.093.023 19.513.200 9.949.943 29.463.143Tahsile Alınan Çekler10.908.997 1.492.464 12.401.461 10.913.777 1.298.021 12.211.798Tahsile Alınan Ticari Senetler11.345.458 946.062 12.291.520 9.935.885 899.959 10.835.844Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler738.596.223 0 738.596.223 421.800.764 7.242 421.808.006Diğer Emanet Kıymetler25.378.489 20.506.340 45.884.829 22.687.433 17.067.264 39.754.697Emanet Kıymet Alanlar1.649 859.652 861.301 2.199 395.702 397.901REHİNLİ KIYMETLER1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608 865.830.685 218.134.914 1.083.965.599Menkul Kıymetler3.353.935 1.296.711 4.650.646 2.419.375 1.439.047 3.858.422Teminat Senetleri16.780.956 5.436.821 22.217.777 17.840.388 4.474.610 22.314.998Emtia2.428.499 639.362 3.067.861 2.371.854 452.978 2.824.832Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul895.452.305 125.862.426 1.021.314.731 756.841.771 153.479.598 910.321.369Diğer Rehinli Kıymetler211.419.646 66.447.078 277.866.724 86.352.088 58.269.304 144.621.392Rehinli Kıymet Alanlar5.209 21.660 26.869 5.209 19.377 24.586KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.247.998 3.309.350 4.557.348 1.254.513 2.921.623 4.176.136BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119 1.452.133.781 471.873.790 1.924.007.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-10.191.268 1.892.753Alınan Faizler62.716.085 50.363.075Ödenen Faizler-41.250.106 -30.573.694Alınan Temettüler20.155 4.808Alınan Ücret ve Komisyonlar5.428.493 3.863.598Elde Edilen Diğer Kazançlar3.063.653 3.450.126Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.496.293 1.183.842Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.317.186 -3.800.553Ödenen Vergiler-5.277.471 -3.096.364Diğer-33.071.184 -19.502.085Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim29.142.260 21.173.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.821.736 -6.724.201Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-9.601.642 9.211.129Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-69.729.045 -70.080.799Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.554.398 -7.432.023Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)6.184.517 22.343.023Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)119.631.420 61.520.023Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-37.668 1.119.259Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.412.395 3.573.693Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-23.269.061 7.643.483Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı18.950.992 23.066.340YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-23.539.257 -15.687.718İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50.592 -49.535Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.835.246 -421.891Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller499.160 304.933Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-44.506.253 -26.780.508Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21.731.937 11.929.917Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-11.191.088 -3.515.803Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.875.246 2.631.165Diğer7.937.579 214.004FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.319.753 2.061.980Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.358.844 9.555.088Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.669.126 -7.993.108İhraç Edilen Sermaye Araçları0 500.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-369.965 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 2.024.161 5.015.333Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.755.649 14.455.935Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 28.295.446 13.839.511Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 32.051.095 28.295.446Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.357.474 9.344.120DİĞER KAPSAMLI GELİRLER5.837.460 -3.401.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-177.427 521.447Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-360.951 -107.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.864 75.582Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları321.826 679.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-103.438 -125.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.014.887 -3.922.964Yabancı Para Çevrim Farkları105.265 523.104Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.575.936 -5.425.064Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.666.314 978.996TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.194.934 5.942.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)83.583.457 98.441.926 182.025.383 66.510.082 74.379.646 140.889.728Nakit ve Nakit Benzerleri3.565.469 60.244.783 63.810.252 7.814.343 44.400.782 52.215.125Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.947.625 52.864.641 55.812.266 5.159.473 37.723.020 42.882.493Bankalar(4) 131.072 7.251.813 7.382.885 2.594.530 6.502.590 9.097.120Para Piyasalarından Alacaklar487.812 133.957 621.769 61.405 188.682 250.087Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.040 -5.628 -6.668 -1.065 -13.510 -14.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.932.117 145.007 2.077.124 536.584 6.246.194 6.782.778Devlet Borçlanma Senetleri1.898.894 7.310 1.906.204 505.480 5.895.402 6.400.882Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler23 0 23 8 0 8Diğer Finansal Varlıklar33.200 137.697 170.897 31.096 350.792 381.888Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 76.790.107 36.553.163 113.343.270 56.610.615 23.222.432 79.833.047Devlet Borçlanma Senetleri74.042.653 35.560.304 109.602.957 55.241.367 22.647.572 77.888.939Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler140.393 399.984 540.377 125.580 252.138 377.718Diğer Finansal Varlıklar2.607.061 592.875 3.199.936 1.243.668 322.722 1.566.390Türev Finansal Varlıklar(3) 1.295.764 1.498.973 2.794.737 1.548.540 510.238 2.058.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.295.764 1.498.973 2.794.737 1.548.540 510.238 2.058.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)334.985.276 153.648.840 488.634.116 268.866.687 140.472.202 409.338.889Krediler(7) 342.521.224 138.437.666 480.958.890 270.654.402 133.874.529 404.528.931Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 1.531.983 2.136.768 3.668.751 1.449.276 2.529.404 3.978.680Faktoring Alacakları0 0 0 0 2.147 2.147İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 4.480.563 13.691.052 18.171.615 5.404.610 4.877.935 10.282.545Devlet Borçlanma Senetleri4.395.402 13.664.560 18.059.962 5.207.791 4.876.659 10.084.450Diğer Finansal Varlıklar85.161 26.492 111.653 196.819 1.276 198.095Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.548.494 -616.646 -14.165.140 -8.641.601 -811.813 -9.453.414SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 6.965.298 165 6.965.463 1.230.611 68 1.230.679Satış Amaçlı6.965.298 165 6.965.463 1.230.611 68 1.230.679Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI589.172 137.914 727.086 147.786 89.787 237.573İştirakler (Net)(9) 282.244 2.584 284.828 139.811 2.337 142.148Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler271.526 0 271.526 133.745 0 133.745Konsolide Edilmeyenler10.718 2.584 13.302 6.066 2.337 8.403Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 306.928 0 306.928 7.975 0 7.975Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 1.738 0 1.738Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar306.928 0 306.928 6.237 0 6.237Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 135.330 135.330 0 87.450 87.450Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 135.330 135.330 0 87.450 87.450Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 7.516.783 271.515 7.788.298 6.600.795 202.960 6.803.755MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(19) 884.317 50.831 935.148 683.280 48.426 731.706Şerefiye30.723 0 30.723 0 0 0Diğer853.594 50.831 904.425 683.280 48.426 731.706YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI20.386 5.083 25.469 53.287 7.336 60.623ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(20) 1.191.444 123 1.191.567 1.639.462 96 1.639.558DİĞER AKTİFLER (Net)(22) 3.856.278 1.572.417 5.428.695 4.234.374 3.220.111 7.454.485VARLIKLAR TOPLAMI439.592.411 254.128.814 693.721.225 349.966.364 218.420.632 568.386.996YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 250.892.192 229.036.334 479.928.526 184.601.759 169.773.489 354.375.248ALINAN KREDİLER(3) 1.667.904 32.590.533 34.258.437 1.196.347 33.652.422 34.848.769PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 28.821.018 20.473.527 49.294.545 56.213.158 12.390.480 68.603.638İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 5.761.229 9.831.892 15.593.121 4.326.776 12.617.088 16.943.864Bonolar2.267.540 279.678 2.547.218 1.761.094 106.896 1.867.990Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.482.999 0 2.482.999 1.375.097 0 1.375.097Tahviller1.010.690 9.552.214 10.562.904 1.190.585 12.510.192 13.700.777FONLAR6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.066.464 0 6.066.464 6.073.748 0 6.073.748GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 536.555 1.115.646 1.652.201 1.156.322 511.847 1.668.169Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı536.555 1.115.646 1.652.201 1.156.322 511.847 1.668.169Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 668.204 104.471 772.675 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 3.571.025 539.769 4.110.794 4.637.486 113.586 4.751.072Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.704.127 4.823 1.708.950 1.342.697 4.324 1.347.021Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 1.739.355 0 1.739.355Diğer Karşılıklar1.866.898 534.946 2.401.844 1.555.434 109.262 1.664.696CARİ VERGİ BORCU(10) 1.857.191 8.489 1.865.680 1.607.656 19.295 1.626.951ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 34.153 5.019 39.172 0 8.669 8.669SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 3.061.224 0 3.061.224 0 0 0Satış Amaçlı3.061.224 0 3.061.224 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 10.103.295 10.103.295 0 0 0Krediler0 537.338 537.338 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 9.565.957 9.565.957 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 9.438.934 3.308.655 12.747.589 8.547.463 10.810.430 19.357.893ÖZKAYNAKLAR(13) 74.397.428 -169.926 74.227.502 62.844.885 -2.715.910 60.128.975Ödenmiş Sermaye6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-571 0 -571 -483 0 -483Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-571 0 -571 -483 0 -483Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.885.618 303.466 4.189.084 4.110.411 67.143 4.177.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.613.096 -1.160.736 2.452.360 -780.255 -2.783.053 -3.563.308Kar Yedekleri51.637.732 687.344 52.325.076 37.320.380 0 37.320.380Yasal Yedekler5.049.462 40.119 5.089.581 4.026.361 0 4.026.361Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler46.497.385 34.521 46.531.906 31.732.384 0 31.732.384Diğer Kar Yedekleri90.885 612.704 703.589 1.561.635 0 1.561.635Kar veya Zarar9.158.560 0 9.158.560 16.092.374 0 16.092.374Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.801.735 0 1.801.735 6.748.737 0 6.748.737Dönem Net Kâr veya Zararı7.356.825 0 7.356.825 9.343.637 0 9.343.637Azınlık Payları2.993 0 2.993 2.458 0 2.458YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI386.773.521 306.947.704 693.721.225 331.205.600 237.181.396 568.386.996Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 69.718.782 56.134.708Kredilerden Alınan Faizler56.075.144 43.353.615Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler479.203 734.653Bankalardan Alınan Faizler355.434 493.737Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.568 33.749Menkul Değerlerden Alınan Faizler12.221.439 11.121.497Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar32.390 6.693Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.837.254 10.013.039İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.351.795 1.101.765Finansal Kiralama Faiz Gelirleri380.566 271.810Diğer Faiz Gelirleri197.428 125.647FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -41.903.049 -32.269.251Mevduata Verilen Faizler-29.099.627 -20.535.591Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.747.982 -1.501.841Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.939.821 -8.816.678İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.757.446 -1.261.636Kiralama Faiz Giderleri-119.410 -23Diğer Faiz Giderleri-238.763 -153.482NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ27.815.733 23.865.457NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.239.834 2.694.706Alınan Ücret ve Komisyonlar5.428.248 3.863.598Gayri Nakdi Kredilerden1.025.162 745.087Diğer4.403.086 3.118.511Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.188.414 -1.168.892Gayri Nakdi Kredilere-4.071 -510Diğer-2.184.343 -1.168.382TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 25.972 4.808TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -7.754.939 -3.801.156Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)226.967 10.859Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.570.364 -4.068.267Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)588.458 256.252DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.163.955 3.450.126FAALİYET BRÜT KÂRI25.490.555 26.213.941BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -7.214.540 -5.154.583DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -275.487 -71.106PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.813.756 -3.175.068DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -6.602.596 -5.983.608NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.584.176 11.829.576BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)84.273 46.756NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 7.668.449 11.876.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -1.776.755 -2.532.212Cari Vergi Karşılığı-3.068.013 -2.721.984Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.379.831 -2.726.149Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.671.089 2.915.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 5.891.694 9.344.120DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER4.692.070 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri4.692.070 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-2.890.574 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-2.890.574 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.801.496 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -335.716 0Cari Vergi Karşılığı-340.887 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.171 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.465.780 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 7.357.474 9.344.120Grubun Karı (Zararı)7.356.825 9.343.637Azınlık Payları Karı (Zararı)649 483Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 1,20614328 1,64723680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821585BIST