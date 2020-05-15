***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -15.439 0 208.118 0 -2.961.153 0 0 0 1.101.821 -1.666.653 -1.666.653Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -32 136.300 0 0 0 0 0 -136.300 13.383 0 13.351 13.351Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -515 3.881.599 -57.499 2.217.349 0 -9.391.062 0 37.184.080 14.712.319 1.101.821 55.748.092 55.748.092Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 70.064.542 70.064.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 70.064.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 10.461 0 -9.503 0 -4.320.097 0 0 0 1.871.451 -2.447.688 -2.447.688Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -69 0 0 0 0 0 0 0 -20.106 0 -20.175 -20.175Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -640 3.759.273 -81.552 2.175.592 0 -4.677.985 0 52.110.376 6.340.164 1.871.451 67.596.679 67.596.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER166.649.369 346.796.875 513.446.244 138.892.389 301.480.421 440.372.810GARANTİ VE KEFALETLER(1) 38.850.142 89.984.510 128.834.652 39.120.560 80.704.053 119.824.613Teminat Mektupları38.769.237 59.381.650 98.150.887 38.884.228 52.376.336 91.260.564Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler999.146 13.566.464 14.565.610 1.045.669 12.331.455 13.377.124Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler33.766.141 45.406.411 79.172.552 33.271.753 38.990.248 72.262.001Diğer Teminat Mektupları4.003.950 408.775 4.412.725 4.566.806 1.054.633 5.621.439Banka Kredileri7.570 8.565.818 8.573.388 9.724 8.192.527 8.202.251İthalat Kabul Kredileri5.886 8.553.957 8.559.843 6.517 8.187.488 8.194.005Diğer Banka Kabulleri1.684 11.861 13.545 3.207 5.039 8.246Akreditifler73.335 20.808.655 20.881.990 226.608 19.165.683 19.392.291Belgeli Akreditifler73.335 20.791.443 20.864.778 226.608 19.150.134 19.376.742Diğer Akreditifler0 17.212 17.212 0 15.549 15.549Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER61.334.545 15.080.447 76.414.992 52.637.562 14.557.536 67.195.098Cayılamaz Taahhütler(1) 61.334.545 15.080.447 76.414.992 52.637.562 14.557.536 67.195.098Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.120.528 11.975.338 19.095.866 2.091.236 11.505.500 13.596.736Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri6.450 0 6.450 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.996.842 3.369 13.000.211 11.842.898 2.120 11.845.018Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.136.419 0 4.136.419 3.695.596 3.695.596İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri25.306.362 0 25.306.362 24.220.013 0 24.220.013Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri41.441 0 41.441 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler11.726.503 3.101.740 14.828.243 10.744.158 3.049.916 13.794.074Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR66.464.682 241.731.918 308.196.600 47.134.267 206.218.832 253.353.099Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler66.464.682 241.731.918 308.196.600 47.134.267 206.218.832 253.353.099Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.691.781 7.502.490 12.194.271 3.854.913 6.418.511 10.273.424Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.619.970 4.504.578 6.124.548 1.626.296 3.507.008 5.133.304Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.071.811 2.997.912 6.069.723 2.228.617 2.911.503 5.140.120Para ve Faiz Swap İşlemleri61.772.901 234.229.428 296.002.329 43.277.330 199.771.811 243.049.141Swap Para Alım İşlemleri2.610.192 120.415.657 123.025.849 1.340.652 98.363.800 99.704.452Swap Para Satım İşlemleri57.772.709 65.129.537 122.902.246 41.796.678 57.191.367 98.988.045Swap Faiz Alım İşlemleri695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.935.716.633 265.211.485 2.200.928.118 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854EMANET KIYMETLER769.905.018 52.151.487 822.056.505 801.784.528 43.695.339 845.479.867Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler15.112.559 25.289.475 40.402.034 16.068.422 21.363.653 37.432.075Tahsile Alınan Çekler11.470.358 1.767.025 13.237.383 10.470.124 1.397.404 11.867.528Tahsile Alınan Ticari Senetler12.509.023 958.649 13.467.672 11.290.277 775.924 12.066.201Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler704.507.573 0 704.507.573 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler26.295.040 24.136.338 50.431.378 25.349.017 20.158.358 45.507.375Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.164.474.749 209.310.015 1.373.784.764 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639Menkul Kıymetler2.496.039 1.295.955 3.791.994 2.446.267 1.146.602 3.592.869Teminat Senetleri16.634.479 2.203.770 18.838.249 15.642.486 1.989.052 17.631.538Emtia934.751 104.424 1.039.175 934.751 95.196 1.029.947Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul929.383.415 134.689.997 1.064.073.412 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974Diğer Rehinli Kıymetler215.020.856 70.992.011 286.012.867 207.357.655 63.654.787 271.012.442Rehinli Kıymet Alanlar5.209 23.858 29.067 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.336.866 3.749.983 5.086.849 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.102.366.002 612.008.360 2.714.374.362 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.825.208 1.545.249Alınan Faizler15.321.029 12.918.771Ödenen Faizler-7.214.339 -9.132.763Alınan Temettüler1.071 1.494Alınan Ücret ve Komisyonlar1.408.785 1.248.195Elde Edilen Diğer Kazançlar1.623.934 441.849Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar640.189 432.600Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.119.315 -955.082Ödenen Vergiler-927.705 -789.190Diğer-7.908.441 -2.620.625Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.216.600 5.349.075Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.374.732 -367.144Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış8.695.387 -6.578.536Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-34.441.787 -29.354.035Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.114.341 -431.828Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.699.777 -2.269.727Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)40.233.831 44.412.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 5.880Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.157.999 1.685.043Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)676.464 -1.753.517Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.041.808 6.894.324YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-12.869.615 -8.033.814İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-37.481 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-99.746 -593.131Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller252.859 71.549Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.217.569 -11.564.534Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.874.907 4.264.228Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-145.133 -50.582Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar9.949 845.676Diğer1.492.599 -1.007.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.403.769 267.354Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.940.981 9.025.957Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.281.352 -8.758.603İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-63.398 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.573.917 676.085Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.657.659 -196.051Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.162.539 23.389.729Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.504.880 23.193.678Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.871.451 1.101.821DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.319.139 -2.768.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklari Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-13.520 253.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.855 -44.242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.320.097 -2.961.153Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-5.538.586 -3.612.607Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.218.489 651.454TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.447.688 -1.666.653Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)93.144.704 82.531.950 175.676.654 81.195.185 91.776.103 172.971.288Nakit ve Nakit Benzerleri2.499.126 39.329.765 41.828.891 3.304.146 54.084.654 57.388.800Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.185.429 33.685.926 35.871.355 2.846.413 49.361.246 52.207.659Bankalar(4) 34.335 5.643.992 5.678.327 129.851 4.723.528 4.853.379Para Piyasalarından Alacaklar279.955 0 279.955 328.596 0 328.596Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-593 -153 -746 -714 -120 -834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 7.045.691 31.570 7.077.261 1.890.575 7.310 1.897.885Devlet Borçlanma Senetleri7.045.691 31.570 7.077.261 1.890.575 7.310 1.897.885Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 81.432.244 40.768.057 122.200.301 74.704.727 36.181.990 110.886.717Devlet Borçlanma Senetleri80.766.654 40.129.708 120.896.362 74.042.653 35.552.979 109.595.632Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler135.980 382.261 518.241 132.561 397.578 530.139Diğer Finansal Varlıklar529.610 256.088 785.698 529.513 231.433 760.946Türev Finansal Varlıklar(3) 2.167.643 2.402.558 4.570.201 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.167.643 2.402.558 4.570.201 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)348.039.576 137.658.918 485.698.494 320.935.164 131.587.049 452.522.213Krediler(7) 357.487.586 123.381.877 480.869.463 329.429.223 118.553.528 447.982.751Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 4.521.866 14.315.846 18.837.712 4.480.563 13.069.520 17.550.083Devlet Borçlanma Senetleri4.435.240 14.314.307 18.749.547 4.395.402 13.068.073 17.463.475Diğer Finansal Varlıklar86.626 1.539 88.165 85.161 1.447 86.608Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.969.876 -38.805 -14.008.681 -12.974.622 -35.999 -13.010.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 6.234.690 0 6.234.690 4.781.720 0 4.781.720Satış Amaçlı6.234.690 0 6.234.690 4.781.720 0 4.781.720Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.382.468 3.427.475 7.809.943 4.345.336 3.257.115 7.602.451İştirakler (Net)(9) 127.195 0 127.195 99.539 0 99.539Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler127.195 0 127.195 99.539 0 99.539Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 4.255.273 3.316.416 7.571.689 4.245.797 3.146.056 7.391.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.188.969 3.316.416 7.505.385 4.188.969 3.146.056 7.335.025Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar66.304 0 66.304 56.828 0 56.828Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 111.059 111.059 0 111.059 111.059Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 111.059 111.059 0 111.059 111.059MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 5.452.697 25.781 5.478.478 5.462.267 16.380 5.478.647MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)781.738 12.800 794.538 732.176 12.913 745.089Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer781.738 12.800 794.538 732.176 12.913 745.089YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 1.683 0 1.683ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.092.287 0 2.092.287 1.148.611 0 1.148.611DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 7.437.987 4.214.927 11.652.914 3.187.722 1.316.767 4.504.489VARLIKLAR TOPLAMI467.566.147 227.871.851 695.437.998 421.789.864 227.966.327 649.756.191YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 264.856.270 225.196.662 490.052.932 241.031.548 206.219.425 447.250.973ALINAN KREDİLER(3) 2.196.211 31.085.819 33.282.030 4.462.415 30.066.075 34.528.490PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 28.221.156 21.461.425 49.682.581 28.801.883 20.473.527 49.275.410İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 3.581.795 10.853.988 14.435.783 3.279.260 9.826.766 13.106.026Bonolar2.571.105 291.352 2.862.457 2.268.570 279.678 2.548.248Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 10.562.636 11.573.326 1.010.690 9.547.088 10.557.778FONLAR6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 423.396 3.274.703 3.698.099 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı423.396 3.274.703 3.698.099 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 668.366 62.056 730.422 565.614 56.146 621.760KARŞILIKLAR(9) 4.992.096 6.281 4.998.377 3.362.285 456.293 3.818.578Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.874.511 0 1.874.511 1.664.035 0 1.664.035Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.117.585 6.281 3.123.866 1.698.250 456.293 2.154.543CARİ VERGİ BORCU(10) 1.192.990 3.363 1.196.353 1.714.874 5.713 1.720.587ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 10.501.276 10.501.276 0 9.565.957 9.565.957Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 10.501.276 10.501.276 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 10.435.365 2.722.318 13.157.683 8.960.448 3.118.098 12.078.546ÖZKAYNAKLAR(13) 73.646.137 -6.049.458 67.596.679 71.106.589 -1.042.047 70.064.542Ödenmiş Sermaye6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-640 0 -640 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-640 0 -640 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.734.926 118.387 5.853.313 5.728.837 123.518 5.852.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.489.860 -6.167.845 -4.677.985 807.677 -1.165.565 -357.888Kar Yedekleri52.110.376 0 52.110.376 52.110.376 0 52.110.376Yasal Yedekler4.750.183 0 4.750.183 4.750.183 0 4.750.183Statü Yedekleri0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler47.360.193 0 47.360.193 47.360.193 0 47.360.193Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.211.615 0 8.211.615 6.360.270 0 6.360.270Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.340.164 0 6.340.164 173.382 0 173.382Dönem Net Kâr veya Zararı1.871.451 0 1.871.451 6.186.888 0 6.186.888Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI396.319.565 299.118.433 695.437.998 369.887.916 279.868.275 649.756.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 16.050.843 15.584.321Kredilerden Alınan Faizler12.543.277 12.198.137Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.270 144.292Bankalardan Alınan Faizler18.464 90.633Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7 11Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.355.170 3.098.280Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar17.958 2.419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.998.792 2.761.232İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler338.420 334.629Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri100.655 52.968FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -7.168.532 -10.662.435Mevduata Verilen Faizler-5.005.134 -7.199.365Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-355.941 -366.576Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-850.377 -2.701.693İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-369.249 -282.488Kiralama Faiz Giderleri-26.518 -19.542Diğer Faiz Giderleri-561.313 -92.771NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.882.311 4.921.886NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ858.714 821.604Alınan Ücret ve Komisyonlar1.278.348 1.253.260Gayri Nakdi Kredilerden224.312 214.558Diğer1.054.036 1.038.702Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-419.634 -431.656Gayri Nakdi Kredilere-375 -370Diğer-419.259 -431.286TEMETTÜ GELİRLERİ1.071 7.310TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.159.120 -1.419.916Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)902.098 1.135Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.496.935 -1.590.902Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.564.283 169.851DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 721.836 447.728FAALİYET BRÜT KÂRI8.304.812 4.778.612BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.728.165 -974.925DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -915.712 -197.927PERSONEL GİDERLERİ (-)-973.153 -832.854DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -2.055.813 -1.349.607NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.631.969 1.423.299BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.631.969 1.423.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -760.518 -321.478Cari Vergi Karşılığı-482.850 -496.757Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-996.380 -1.297.826Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi718.712 1.473.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.871.451 1.101.821DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 1.871.451 1.101.821Grubun Karı (Zararı)1.871.451 1.101.821Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,30679525 0,18062639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845604BIST