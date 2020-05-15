***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
15.05.2020 21:14
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -15.439 0 208.118 0 -2.961.153 0 0 0 1.101.821 -1.666.653 -1.666.653
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -32 136.300 0 0 0 0 0 -136.300 13.383 0 13.351 13.351
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -515 3.881.599 -57.499 2.217.349 0 -9.391.062 0 37.184.080 14.712.319 1.101.821 55.748.092 55.748.092
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 70.064.542 70.064.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 70.064.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.461 0 -9.503 0 -4.320.097 0 0 0 1.871.451 -2.447.688 -2.447.688
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -69 0 0 0 0 0 0 0 -20.106 0 -20.175 -20.175
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -640 3.759.273 -81.552 2.175.592 0 -4.677.985 0 52.110.376 6.340.164 1.871.451 67.596.679 67.596.679
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
166.649.369 346.796.875 513.446.244 138.892.389 301.480.421 440.372.810
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 38.850.142 89.984.510 128.834.652 39.120.560 80.704.053 119.824.613
Teminat Mektupları
38.769.237 59.381.650 98.150.887 38.884.228 52.376.336 91.260.564
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
999.146 13.566.464 14.565.610 1.045.669 12.331.455 13.377.124
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
33.766.141 45.406.411 79.172.552 33.271.753 38.990.248 72.262.001
Diğer Teminat Mektupları
4.003.950 408.775 4.412.725 4.566.806 1.054.633 5.621.439
Banka Kredileri
7.570 8.565.818 8.573.388 9.724 8.192.527 8.202.251
İthalat Kabul Kredileri
5.886 8.553.957 8.559.843 6.517 8.187.488 8.194.005
Diğer Banka Kabulleri
1.684 11.861 13.545 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
73.335 20.808.655 20.881.990 226.608 19.165.683 19.392.291
Belgeli Akreditifler
73.335 20.791.443 20.864.778 226.608 19.150.134 19.376.742
Diğer Akreditifler
0 17.212 17.212 0 15.549 15.549
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
61.334.545 15.080.447 76.414.992 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Cayılamaz Taahhütler
(1) 61.334.545 15.080.447 76.414.992 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.120.528 11.975.338 19.095.866 2.091.236 11.505.500 13.596.736
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
6.450 0 6.450 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.996.842 3.369 13.000.211 11.842.898 2.120 11.845.018
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.136.419 0 4.136.419 3.695.596 3.695.596
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.306.362 0 25.306.362 24.220.013 0 24.220.013
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
41.441 0 41.441 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.726.503 3.101.740 14.828.243 10.744.158 3.049.916 13.794.074
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
66.464.682 241.731.918 308.196.600 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
66.464.682 241.731.918 308.196.600 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.691.781 7.502.490 12.194.271 3.854.913 6.418.511 10.273.424
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.619.970 4.504.578 6.124.548 1.626.296 3.507.008 5.133.304
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.071.811 2.997.912 6.069.723 2.228.617 2.911.503 5.140.120
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.772.901 234.229.428 296.002.329 43.277.330 199.771.811 243.049.141
Swap Para Alım İşlemleri
2.610.192 120.415.657 123.025.849 1.340.652 98.363.800 99.704.452
Swap Para Satım İşlemleri
57.772.709 65.129.537 122.902.246 41.796.678 57.191.367 98.988.045
Swap Faiz Alım İşlemleri
695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.935.716.633 265.211.485 2.200.928.118 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854
EMANET KIYMETLER
769.905.018 52.151.487 822.056.505 801.784.528 43.695.339 845.479.867
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.112.559 25.289.475 40.402.034 16.068.422 21.363.653 37.432.075
Tahsile Alınan Çekler
11.470.358 1.767.025 13.237.383 10.470.124 1.397.404 11.867.528
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.509.023 958.649 13.467.672 11.290.277 775.924 12.066.201
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
704.507.573 0 704.507.573 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
26.295.040 24.136.338 50.431.378 25.349.017 20.158.358 45.507.375
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.164.474.749 209.310.015 1.373.784.764 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639
Menkul Kıymetler
2.496.039 1.295.955 3.791.994 2.446.267 1.146.602 3.592.869
Teminat Senetleri
16.634.479 2.203.770 18.838.249 15.642.486 1.989.052 17.631.538
Emtia
934.751 104.424 1.039.175 934.751 95.196 1.029.947
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
929.383.415 134.689.997 1.064.073.412 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974
Diğer Rehinli Kıymetler
215.020.856 70.992.011 286.012.867 207.357.655 63.654.787 271.012.442
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 23.858 29.067 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.336.866 3.749.983 5.086.849 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.102.366.002 612.008.360 2.714.374.362 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.825.208 1.545.249
Alınan Faizler
15.321.029 12.918.771
Ödenen Faizler
-7.214.339 -9.132.763
Alınan Temettüler
1.071 1.494
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.408.785 1.248.195
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.623.934 441.849
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
640.189 432.600
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.119.315 -955.082
Ödenen Vergiler
-927.705 -789.190
Diğer
-7.908.441 -2.620.625
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.216.600 5.349.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.374.732 -367.144
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
8.695.387 -6.578.536
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-34.441.787 -29.354.035
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.114.341 -431.828
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.699.777 -2.269.727
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
40.233.831 44.412.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 5.880
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.157.999 1.685.043
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
676.464 -1.753.517
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.041.808 6.894.324
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.869.615 -8.033.814
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-37.481 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-99.746 -593.131
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
252.859 71.549
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.217.569 -11.564.534
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.874.907 4.264.228
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-145.133 -50.582
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
9.949 845.676
Diğer
1.492.599 -1.007.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.403.769 267.354
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.940.981 9.025.957
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.281.352 -8.758.603
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-63.398 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.573.917 676.085
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.657.659 -196.051
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.162.539 23.389.729
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.504.880 23.193.678
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.871.451 1.101.821
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.319.139 -2.768.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
i Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-13.520 253.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.855 -44.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.320.097 -2.961.153
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.538.586 -3.612.607
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.218.489 651.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.447.688 -1.666.653
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
93.144.704 82.531.950 175.676.654 81.195.185 91.776.103 172.971.288
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.499.126 39.329.765 41.828.891 3.304.146 54.084.654 57.388.800
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.185.429 33.685.926 35.871.355 2.846.413 49.361.246 52.207.659
Bankalar
(4) 34.335 5.643.992 5.678.327 129.851 4.723.528 4.853.379
Para Piyasalarından Alacaklar
279.955 0 279.955 328.596 0 328.596
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-593 -153 -746 -714 -120 -834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 7.045.691 31.570 7.077.261 1.890.575 7.310 1.897.885
Devlet Borçlanma Senetleri
7.045.691 31.570 7.077.261 1.890.575 7.310 1.897.885
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 81.432.244 40.768.057 122.200.301 74.704.727 36.181.990 110.886.717
Devlet Borçlanma Senetleri
80.766.654 40.129.708 120.896.362 74.042.653 35.552.979 109.595.632
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
135.980 382.261 518.241 132.561 397.578 530.139
Diğer Finansal Varlıklar
529.610 256.088 785.698 529.513 231.433 760.946
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.167.643 2.402.558 4.570.201 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.167.643 2.402.558 4.570.201 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
348.039.576 137.658.918 485.698.494 320.935.164 131.587.049 452.522.213
Krediler
(7) 357.487.586 123.381.877 480.869.463 329.429.223 118.553.528 447.982.751
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 4.521.866 14.315.846 18.837.712 4.480.563 13.069.520 17.550.083
Devlet Borçlanma Senetleri
4.435.240 14.314.307 18.749.547 4.395.402 13.068.073 17.463.475
Diğer Finansal Varlıklar
86.626 1.539 88.165 85.161 1.447 86.608
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.969.876 -38.805 -14.008.681 -12.974.622 -35.999 -13.010.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 6.234.690 0 6.234.690 4.781.720 0 4.781.720
Satış Amaçlı
6.234.690 0 6.234.690 4.781.720 0 4.781.720
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.382.468 3.427.475 7.809.943 4.345.336 3.257.115 7.602.451
İştirakler (Net)
(9) 127.195 0 127.195 99.539 0 99.539
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
127.195 0 127.195 99.539 0 99.539
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 4.255.273 3.316.416 7.571.689 4.245.797 3.146.056 7.391.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.188.969 3.316.416 7.505.385 4.188.969 3.146.056 7.335.025
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
66.304 0 66.304 56.828 0 56.828
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 111.059 111.059 0 111.059 111.059
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 111.059 111.059 0 111.059 111.059
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 5.452.697 25.781 5.478.478 5.462.267 16.380 5.478.647
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
781.738 12.800 794.538 732.176 12.913 745.089
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
781.738 12.800 794.538 732.176 12.913 745.089
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.683 0 1.683
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.092.287 0 2.092.287 1.148.611 0 1.148.611
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 7.437.987 4.214.927 11.652.914 3.187.722 1.316.767 4.504.489
VARLIKLAR TOPLAMI
467.566.147 227.871.851 695.437.998 421.789.864 227.966.327 649.756.191
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 264.856.270 225.196.662 490.052.932 241.031.548 206.219.425 447.250.973
ALINAN KREDİLER
(3) 2.196.211 31.085.819 33.282.030 4.462.415 30.066.075 34.528.490
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 28.221.156 21.461.425 49.682.581 28.801.883 20.473.527 49.275.410
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.581.795 10.853.988 14.435.783 3.279.260 9.826.766 13.106.026
Bonolar
2.571.105 291.352 2.862.457 2.268.570 279.678 2.548.248
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 10.562.636 11.573.326 1.010.690 9.547.088 10.557.778
FONLAR
6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 423.396 3.274.703 3.698.099 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
423.396 3.274.703 3.698.099 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 668.366 62.056 730.422 565.614 56.146 621.760
KARŞILIKLAR
(9) 4.992.096 6.281 4.998.377 3.362.285 456.293 3.818.578
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.874.511 0 1.874.511 1.664.035 0 1.664.035
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.117.585 6.281 3.123.866 1.698.250 456.293 2.154.543
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.192.990 3.363 1.196.353 1.714.874 5.713 1.720.587
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 10.501.276 10.501.276 0 9.565.957 9.565.957
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 10.501.276 10.501.276 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 10.435.365 2.722.318 13.157.683 8.960.448 3.118.098 12.078.546
ÖZKAYNAKLAR
(13) 73.646.137 -6.049.458 67.596.679 71.106.589 -1.042.047 70.064.542
Ödenmiş Sermaye
6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-640 0 -640 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-640 0 -640 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.734.926 118.387 5.853.313 5.728.837 123.518 5.852.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.489.860 -6.167.845 -4.677.985 807.677 -1.165.565 -357.888
Kar Yedekleri
52.110.376 0 52.110.376 52.110.376 0 52.110.376
Yasal Yedekler
4.750.183 0 4.750.183 4.750.183 0 4.750.183
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
47.360.193 0 47.360.193 47.360.193 0 47.360.193
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.211.615 0 8.211.615 6.360.270 0 6.360.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.340.164 0 6.340.164 173.382 0 173.382
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.871.451 0 1.871.451 6.186.888 0 6.186.888
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
396.319.565 299.118.433 695.437.998 369.887.916 279.868.275 649.756.191
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 16.050.843 15.584.321
Kredilerden Alınan Faizler
12.543.277 12.198.137
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.270 144.292
Bankalardan Alınan Faizler
18.464 90.633
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7 11
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.355.170 3.098.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.958 2.419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.998.792 2.761.232
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
338.420 334.629
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
100.655 52.968
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -7.168.532 -10.662.435
Mevduata Verilen Faizler
-5.005.134 -7.199.365
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-355.941 -366.576
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-850.377 -2.701.693
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-369.249 -282.488
Kiralama Faiz Giderleri
-26.518 -19.542
Diğer Faiz Giderleri
-561.313 -92.771
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.882.311 4.921.886
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
858.714 821.604
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.278.348 1.253.260
Gayri Nakdi Kredilerden
224.312 214.558
Diğer
1.054.036 1.038.702
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-419.634 -431.656
Gayri Nakdi Kredilere
-375 -370
Diğer
-419.259 -431.286
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.071 7.310
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.159.120 -1.419.916
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
902.098 1.135
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.496.935 -1.590.902
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.564.283 169.851
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 721.836 447.728
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.304.812 4.778.612
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.728.165 -974.925
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -915.712 -197.927
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-973.153 -832.854
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.055.813 -1.349.607
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.631.969 1.423.299
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.631.969 1.423.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -760.518 -321.478
Cari Vergi Karşılığı
-482.850 -496.757
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-996.380 -1.297.826
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
718.712 1.473.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.871.451 1.101.821
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.871.451 1.101.821
Grubun Karı (Zararı)
1.871.451 1.101.821
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,30679525 0,18062639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845604
BIST