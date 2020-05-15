***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -15.439 0 64.029 251.978 -2.971.475 0 0 0 1.626.061 -1.044.846 324 -1.044.522Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -32 136.316 0 0 0 0 0 -136.300 13.383 0 13.367 0 13.367Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -515 4.087.078 -32.536 307.918 2.895.703 -9.178.508 0 37.184.080 16.105.757 1.626.061 59.095.038 2.782 59.097.820Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -39.334 0 -63.379 61.480 -4.356.148 0 0 0 2.456.215 -1.941.166 183 -1.940.983Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -69 283.058 0 163 0 0 0 137.431 -653.439 0 -232.856 0 -232.856Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -640 4.074.026 -60.427 355.993 2.810.470 -4.652.778 0 52.462.507 8.505.121 2.456.215 72.050.487 3.176 72.053.663Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER172.582.749 361.747.525 534.330.274 144.394.170 313.003.820 457.397.990GARANTİ VE KEFALETLER(1) 44.092.989 98.004.237 142.097.226 44.163.692 87.532.468 131.696.160Teminat Mektupları43.972.582 64.663.756 108.636.338 43.893.079 57.274.344 101.167.423Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.125.841 15.049.475 16.175.316 1.164.794 13.635.508 14.800.302Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler38.472.598 45.421.360 83.893.958 37.831.479 39.002.599 76.834.078Diğer Teminat Mektupları4.374.143 4.192.921 8.567.064 4.896.806 4.636.237 9.533.043Banka Kredileri7.570 8.576.546 8.584.116 9.724 8.211.786 8.221.510İthalat Kabul Kredileri5.886 8.564.685 8.570.571 6.517 8.206.747 8.213.264Diğer Banka Kabulleri1.684 11.861 13.545 3.207 5.039 8.246Akreditifler103.774 22.095.854 22.199.628 255.679 20.137.357 20.393.036Belgeli Akreditifler103.774 22.038.492 22.142.266 255.679 20.071.463 20.327.142Diğer Akreditifler0 57.362 57.362 0 65.894 65.894Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 1.228.387 1.228.387 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.439.694 1.439.694 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden9.063 0 9.063 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER61.925.015 22.042.708 83.967.723 53.014.691 19.903.469 72.918.160Cayılamaz Taahhütler(1) 61.925.015 16.105.090 78.030.105 53.014.691 14.823.869 67.838.560Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.342.376 12.298.623 19.640.999 2.134.231 11.571.249 13.705.480Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri6.450 0 6.450 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.996.842 43.704 13.040.546 11.842.898 32.819 11.875.717Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.327.717 18 4.327.735 3.852.919 24 3.852.943İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri12.485 0 12.485 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri25.306.362 28.907 25.335.269 24.220.013 25.292 24.245.305Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri41.441 0 41.441 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler11.891.342 3.733.838 15.625.180 10.909.460 3.194.485 14.103.945Cayılabilir Taahhütler0 5.937.618 5.937.618 0 5.079.600 5.079.600Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 245.136 245.136 0 216.573 216.573Diğer Cayılabilir Taahhütler0 5.692.482 5.692.482 0 4.863.027 4.863.027TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR66.564.745 241.700.580 308.265.325 47.215.787 205.567.883 252.783.670Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler66.564.745 241.700.580 308.265.325 47.215.787 205.567.883 252.783.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.724.265 5.892.161 10.616.426 3.859.858 4.325.518 8.185.376Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.627.382 3.720.816 5.348.198 1.631.241 2.449.973 4.081.214Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.096.883 2.171.345 5.268.228 2.228.617 1.875.545 4.104.162Para ve Faiz Swap İşlemleri61.840.480 235.808.419 297.648.899 43.353.905 201.213.855 244.567.760Swap Para Alım İşlemleri2.677.771 121.177.200 123.854.971 1.417.227 99.048.727 100.465.954Swap Para Satım İşlemleri57.772.709 65.946.985 123.719.694 41.796.678 57.948.484 99.745.162Swap Faiz Alım İşlemleri695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri695.000 24.342.117 25.037.117 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.969.002.560 276.533.547 2.245.536.107 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129EMANET KIYMETLER774.740.798 54.531.293 829.272.091 806.756.931 45.380.242 852.137.173Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler19.372.020 25.519.368 44.891.388 20.517.299 21.575.724 42.093.023Tahsile Alınan Çekler11.987.579 1.859.769 13.847.348 10.908.997 1.492.464 12.401.461Tahsile Alınan Ticari Senetler12.567.846 1.144.598 13.712.444 11.345.458 946.062 12.291.520Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler704.507.573 0 704.507.573 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler26.295.315 24.642.988 50.938.303 25.378.489 20.506.340 45.884.829Emanet Kıymet Alanlar1.649 1.364.570 1.366.219 1.649 859.652 861.301REHİNLİ KIYMETLER1.192.924.896 218.252.271 1.411.177.167 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608Menkul Kıymetler3.320.932 1.402.290 4.723.222 3.353.935 1.296.711 4.650.646Teminat Senetleri18.054.115 6.068.732 24.122.847 16.780.956 5.436.821 22.217.777Emtia2.702.777 775.503 3.478.280 2.428.499 639.362 3.067.861Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul949.002.076 136.053.451 1.085.055.527 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731Diğer Rehinli Kıymetler219.839.787 73.928.437 293.768.224 211.419.646 66.447.078 277.866.724Rehinli Kıymet Alanlar5.209 23.858 29.067 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.336.866 3.749.983 5.086.849 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.141.585.309 638.281.072 2.779.866.381 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.395.434 3.399.551Alınan Faizler16.095.286 13.979.496Ödenen Faizler-7.658.923 -9.555.586Alınan Temettüler1.071 7.310Alınan Ücret ve Komisyonlar1.328.554 1.383.433Elde Edilen Diğer Kazançlar1.795.944 1.038.560Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar666.782 486.534Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.220.867 -1.055.895Ödenen Vergiler-1.133.700 -1.011.288Diğer-7.478.713 -1.873.013Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.172.527 5.836.803Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.680.725 -426.306Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış8.636.111 -2.515.126Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-39.628.699 -29.445.676Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.922.705 943.782Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.505.615 -6.778.250Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)44.252.872 45.114.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 -13.458Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.789.297 1.123.692Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)220.761 -2.166.541Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.567.961 9.236.354YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.167.862 -9.385.640İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-370.401 -33.283Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-432.201 -980.300Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller252.859 114.099Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.565.522 -12.564.121Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.520.334 4.326.719Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-174.060 -63.275Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar9.949 845.676Diğer1.591.180 -1.031.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.127.082 312.920Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.243.696 10.081.408Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.281.352 -9.768.488İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-89.426 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.751.906 928.063Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.975.077 1.091.697Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar32.051.095 28.295.446Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.076.018 29.387.143Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.456.501 1.626.193DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.397.484 -2.670.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-102.713 48.590Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-43.704 -16.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-79.224 78.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.215 -12.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.294.771 -2.719.305Yabancı Para Çevrim Farkları61.480 251.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-5.585.091 -3.625.332Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.228.840 654.049TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.940.983 -1.044.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)95.893.726 89.296.821 185.190.547 83.583.457 98.441.926 182.025.383Nakit ve Nakit Benzerleri2.796.773 45.019.123 47.815.896 3.565.469 60.244.783 63.810.252Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.255.209 36.709.201 38.964.410 2.947.625 52.864.641 55.812.266Bankalar(4) 37.354 8.207.210 8.244.564 131.072 7.251.813 7.382.885Para Piyasalarından Alacaklar505.413 109.087 614.500 487.812 133.957 621.769Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.203 -6.375 -7.578 -1.040 -5.628 -6.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 7.431.330 181.901 7.613.231 1.932.117 145.007 2.077.124Devlet Borçlanma Senetleri7.054.263 31.570 7.085.833 1.898.894 7.310 1.906.204Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler2.095 0 2.095 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar374.972 150.331 525.303 33.200 137.697 170.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 83.496.389 41.710.887 125.207.276 76.790.107 36.553.163 113.343.270Devlet Borçlanma Senetleri80.766.654 40.137.120 120.903.774 74.042.653 35.560.304 109.602.957Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler146.567 384.855 531.422 140.393 399.984 540.377Diğer Finansal Varlıklar2.583.168 1.188.912 3.772.080 2.607.061 592.875 3.199.936Türev Finansal Varlıklar(3) 2.169.234 2.384.910 4.554.144 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.169.234 2.384.910 4.554.144 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)365.249.091 162.225.164 527.474.255 334.985.276 153.648.840 488.634.116Krediler(7) 373.620.919 146.268.364 519.889.283 342.521.224 138.437.666 480.958.890Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 1.828.033 2.052.145 3.880.178 1.531.983 2.136.768 3.668.751Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 4.521.866 14.970.027 19.491.893 4.480.563 13.691.052 18.171.615Devlet Borçlanma Senetleri4.435.240 14.968.488 19.403.728 4.395.402 13.664.560 18.059.962Diğer Finansal Varlıklar86.626 1.539 88.165 85.161 26.492 111.653Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.721.727 -1.065.372 -15.787.099 -13.548.494 -616.646 -14.165.140SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 8.628.666 50.903 8.679.569 6.965.298 165 6.965.463Satış Amaçlı8.628.666 50.903 8.679.569 6.965.298 165 6.965.463Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.023.099 145.816 1.168.915 589.172 137.914 727.086İştirakler (Net)(9) 496.745 5.817 502.562 282.244 2.584 284.828Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler278.446 0 278.446 271.526 0 271.526Konsolide Edilmeyenler218.299 5.817 224.116 10.718 2.584 13.302Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 526.354 0 526.354 306.928 0 306.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar526.354 0 526.354 306.928 0 306.928Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 139.999 139.999 0 135.330 135.330Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 139.999 139.999 0 135.330 135.330Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 7.616.230 302.969 7.919.199 7.516.783 271.515 7.788.298MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)905.300 51.533 956.833 884.317 50.831 935.148Şerefiye0 0 0 30.723 0 30.723Diğer905.300 51.533 956.833 853.594 50.831 904.425YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI20.248 6.603 26.851 20.386 5.083 25.469ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.144.182 168 2.144.350 1.191.444 123 1.191.567DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 7.628.401 4.374.684 12.003.085 3.856.278 1.572.417 5.428.695VARLIKLAR TOPLAMI489.108.943 256.454.661 745.563.604 439.592.411 254.128.814 693.721.225YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 275.145.592 250.426.117 525.571.709 250.892.192 229.036.334 479.928.526ALINAN KREDİLER(3) 1.757.522 34.088.831 35.846.353 1.667.904 32.590.533 34.258.437PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 28.245.953 21.461.425 49.707.378 28.821.018 20.473.527 49.294.545İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 6.322.788 10.861.027 17.183.815 5.761.229 9.831.892 15.593.121Bonolar2.570.553 291.352 2.861.905 2.267.540 279.678 2.547.218Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.741.545 0 2.741.545 2.482.999 0 2.482.999Tahviller1.010.690 10.569.675 11.580.365 1.010.690 9.552.214 10.562.904FONLAR6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.105.783 0 6.105.783 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 423.830 3.240.819 3.664.649 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı423.830 3.240.819 3.664.649 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 3.075.749 2.804.013İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler338.815 334.835Finansal Kiralama Faiz Gelirleri94.256 87.190Diğer Faiz Gelirleri118.392 72.646FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -7.527.155 -11.085.258Mevduata Verilen Faizler-5.265.250 -7.478.200Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-378.958 -496.471Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-851.844 -2.705.954İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-437.013 -287.092Kiralama Faiz Giderleri-32.770 -24.738Diğer Faiz Giderleri-561.320 -92.803NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.571.329 5.559.788NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ753.070 821.681Alınan Ücret ve Komisyonlar1.198.135 1.398.295Gayri Nakdi Kredilerden255.043 242.860Diğer943.092 1.155.435Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-445.065 -576.614Gayri Nakdi Kredilere-293 -384Diğer-444.772 -576.230TEMETTÜ GELİRLERİ1.071 10.072TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.128.050 -1.410.069Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)942.767 1.675Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.504.385 -1.659.434Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.566.432 247.690DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 853.177 1.260.658FAALİYET BRÜT KÂRI9.050.597 6.242.130BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -2.085.617 -1.220.725DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -943.412 -206.710PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.074.705 -933.667DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -2.161.030 -1.816.899NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.785.833 2.064.129BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)10.417 13.180NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.796.250 2.077.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -830.417 -451.116Cari Vergi Karşılığı-552.699 -622.041Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.002.056 -1.304.830Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi724.338 1.475.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.965.833 1.626.193DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER1.107.539 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri1.107.539 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-535.466 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-535.466 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)572.073 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-81.405 0Cari Vergi Karşılığı-78.057 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.766 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi418 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)490.668 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 2.456.501 1.626.193Grubun Karı (Zararı)2.456.215 1.626.061Azınlık Payları Karı (Zararı)286 132Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40270508 0,26658902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845606BIST