***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -50.902 0 104.507 444.108 -617.225 0 0 0 2.844.474 2.724.962 107 2.725.069Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -58 188.956 191 -16 0 123 0 143.700 -1.560 0 331.336 0 331.336Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -541 4.104.255 -32.345 348.380 3.087.833 -6.824.135 0 52.110.376 1.444.518 2.844.474 63.182.815 2.565 63.185.380Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 215.326 153.862 -261.535 421.278 205.385 0 0 0 5.548.465 6.282.781 639 6.283.420Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -197 278.466 0 51 0 1.290 0 -702.249 30.594 0 -392.045 0 -392.045Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.562.210 -6.635.104 0 -72.894 0 -72.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.412.027 -6.412.027 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -768 4.324.094 93.435 157.725 3.170.268 -89.955 0 58.185.037 2.554.050 5.548.465 87.042.351 3.632 87.045.983Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER189.738.927 374.890.188 564.629.115 144.394.170 313.003.820 457.397.990GARANTİ VE KEFALETLER(1) 45.652.596 101.800.475 147.453.071 44.163.692 87.532.468 131.696.160Teminat Mektupları45.247.871 69.469.668 114.717.539 43.893.079 57.274.344 101.167.423Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.195.455 15.719.128 16.914.583 1.164.794 13.635.508 14.800.302Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler39.308.490 49.224.090 88.532.580 37.831.479 39.002.599 76.834.078Diğer Teminat Mektupları4.743.926 4.526.450 9.270.376 4.896.806 4.636.237 9.533.043Banka Kredileri115.192 10.477.037 10.592.229 9.724 8.211.786 8.221.510İthalat Kabul Kredileri113.508 10.473.868 10.587.376 6.517 8.206.747 8.213.264Diğer Banka Kabulleri1.684 3.169 4.853 3.207 5.039 8.246Akreditifler186.768 18.518.361 18.705.129 255.679 20.137.357 20.393.036Belgeli Akreditifler186.768 18.469.454 18.656.222 255.679 20.071.463 20.327.142Diğer Akreditifler0 48.907 48.907 0 65.894 65.894Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden70.000 1.969.572 2.039.572 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden10.265 0 10.265 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER62.627.810 17.988.534 80.616.344 53.014.691 19.903.469 72.918.160Cayılamaz Taahhütler(1) 62.627.810 11.710.536 74.338.346 53.014.691 14.823.869 67.838.560Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.573.121 7.905.952 13.479.073 2.134.231 11.571.249 13.705.480Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.708.420 76.696 14.785.116 11.842.898 32.819 11.875.717Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.381.003 31 4.381.034 3.852.919 24 3.852.943İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri14.464 0 14.464 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.932.286 32.412 24.964.698 24.220.013 25.292 24.245.305Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri53.318 0 53.318 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler12.962.048 3.695.445 16.657.493 10.909.460 3.194.485 14.103.945Cayılabilir Taahhütler0 6.277.998 6.277.998 0 5.079.600 5.079.600Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 247.227 247.227 0 216.573 216.573Diğer Cayılabilir Taahhütler0 6.030.771 6.030.771 0 4.863.027 4.863.027TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR81.458.521 255.101.179 336.559.700 47.215.787 205.567.883 252.783.670Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler81.458.521 255.101.179 336.559.700 47.215.787 205.567.883 252.783.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.566.471 4.497.988 8.064.459 3.859.858 4.325.518 8.185.376Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.781.041 2.254.573 4.035.614 1.631.241 2.449.973 4.081.214Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.785.430 2.243.415 4.028.845 2.228.617 1.875.545 4.104.162Para ve Faiz Swap İşlemleri77.892.050 250.603.191 328.495.241 43.353.905 201.213.855 244.567.760Swap Para Alım İşlemleri2.937.586 136.095.471 139.033.057 1.417.227 99.048.727 100.465.954Swap Para Satım İşlemleri73.644.464 65.552.960 139.197.424 41.796.678 57.948.484 99.745.162Swap Faiz Alım İşlemleri655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.095.294.108 292.715.997 2.388.010.105 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129EMANET KIYMETLER835.732.344 59.168.189 894.900.533 806.756.931 45.380.242 852.137.173Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.757.486 27.090.732 44.848.218 20.517.299 21.575.724 42.093.023Tahsile Alınan Çekler12.558.881 1.526.263 14.085.144 10.908.997 1.492.464 12.401.461Tahsile Alınan Ticari Senetler12.996.689 1.173.513 14.170.202 11.345.458 946.062 12.291.520Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler761.999.965 44.241 762.044.206 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler30.408.858 27.579.847 57.988.705 25.378.489 20.506.340 45.884.829Emanet Kıymet Alanlar1.649 1.753.593 1.755.242 1.649 859.652 861.301REHİNLİ KIYMETLER1.258.202.850 229.657.650 1.487.860.500 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608Menkul Kıymetler7.271.606 1.477.002 8.748.608 3.353.935 1.296.711 4.650.646Teminat Senetleri15.771.258 6.439.270 22.210.528 16.780.956 5.436.821 22.217.777Emtia2.648.988 780.036 3.429.024 2.428.499 639.362 3.067.861Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul999.142.616 141.318.079 1.140.460.695 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731Diğer Rehinli Kıymetler233.363.173 79.618.293 312.981.466 211.419.646 66.447.078 277.866.724Rehinli Kıymet Alanlar5.209 24.970 30.179 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.358.914 3.890.158 5.249.072 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.285.033.035 667.606.185 2.952.639.220 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı8.709.756 -3.792.057Alınan Faizler28.506.560 31.889.878Ödenen Faizler-14.415.431 -20.926.065Alınan Temettüler1.487 2.814Alınan Ücret ve Komisyonlar3.091.782 2.791.371Elde Edilen Diğer Kazançlar4.512.778 2.144.568Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar969.246 1.409.788Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.010.360 -2.188.522Ödenen Vergiler-1.433.313 -1.856.186Diğer-9.512.993 -17.059.703Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.989.642 11.394.891Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.194.824 -654.212Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.859.885 -12.568.236Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-121.781.022 -37.128.945Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.820.197 1.278.181Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.029.699 3.229.676Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)134.089.573 57.163.037Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 721.880Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.716.913 3.038.608Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.582.839 -3.685.098Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.699.398 7.602.834YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-26.017.304 -17.177.748İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-370.847 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.070.001 -732.860Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller397.606 216.232Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-52.061.057 -22.257.522Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar32.382.220 10.712.126Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.199.392 -9.999.774Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar777.633 1.794.546Diğer1.126.534 3.089.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.510.717 9.050.710Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.664.660 15.728.420Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.025.659 -6.553.170İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-128.284 -124.540Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.188.939 1.188.228Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.618.250 664.024Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar32.051.095 28.295.446Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.432.845 28.959.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.549.136 2.844.743DİĞER KAPSAMLI GELİRLER734.284 -119.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar107.653 53.606Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)239.251 -55.992Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.328 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-390.274 127.499Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66.348 -17.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar626.631 -173.280Yabancı Para Çevrim Farkları421.278 444.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri262.643 -753.284Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.290 135.896TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.283.420 2.725.069Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)109.270.465 96.262.181 205.532.646 83.583.457 98.441.926 182.025.383Nakit ve Nakit Benzerleri5.038.273 48.184.363 53.222.636 3.565.469 60.244.783 63.810.252Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 4.497.581 43.473.365 47.970.946 2.947.625 52.864.641 55.812.266Bankalar(4) 52.762 4.437.016 4.489.778 131.072 7.251.813 7.382.885Para Piyasalarından Alacaklar488.864 279.283 768.147 487.812 133.957 621.769Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-934 -5.301 -6.235 -1.040 -5.628 -6.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 12.115.747 188.977 12.304.724 1.932.117 145.007 2.077.124Devlet Borçlanma Senetleri11.423.962 8.008 11.431.970 1.898.894 7.310 1.906.204Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.782 0 4.782 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar687.003 180.969 867.972 33.200 137.697 170.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 89.995.228 46.334.328 136.329.556 76.790.107 36.553.163 113.343.270Devlet Borçlanma Senetleri86.468.371 44.591.197 131.059.568 74.042.653 35.560.304 109.602.957Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler161.600 471.432 633.032 140.393 399.984 540.377Diğer Finansal Varlıklar3.365.257 1.271.699 4.636.956 2.607.061 592.875 3.199.936Türev Finansal Varlıklar(3) 2.121.217 1.554.513 3.675.730 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.121.217 1.554.513 3.675.730 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)451.651.081 163.422.748 615.073.829 334.985.276 153.648.840 488.634.116Krediler(7) 455.820.093 147.207.346 603.027.439 342.521.224 138.437.666 480.958.890Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 1.931.067 2.125.409 4.056.476 1.531.983 2.136.768 3.668.751Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 11.666.857 15.320.072 26.986.929 4.480.563 13.691.052 18.171.615Devlet Borçlanma Senetleri11.580.796 15.318.471 26.899.267 4.395.402 13.664.560 18.059.962Diğer Finansal Varlıklar86.061 1.601 87.662 85.161 26.492 111.653Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.766.936 -1.230.079 -18.997.015 -13.548.494 -616.646 -14.165.140SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 6.174.057 192 6.174.249 6.965.298 165 6.965.463Satış Amaçlı6.174.057 192 6.174.249 6.965.298 165 6.965.463Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.022.350 178.646 1.200.996 589.172 137.914 727.086İştirakler (Net)(9) 495.996 6.424 502.420 282.244 2.584 284.828Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler278.050 0 278.050 271.526 0 271.526Konsolide Edilmeyenler217.946 6.424 224.370 10.718 2.584 13.302Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 526.354 0 526.354 306.928 0 306.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar526.354 0 526.354 306.928 0 306.928Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 172.222 172.222 0 135.330 135.330Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 172.222 172.222 0 135.330 135.330Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VAR 8.050.378 7.516.783 271.515 7.788.298MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)953.825 54.582 1.008.407 884.317 50.831 935.148Şerefiye0 0 0 30.723 0 30.723Diğer953.825 54.582 1.008.407 853.594 50.831 904.425YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI20.702 5.486 26.188 20.386 5.083 25.469ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.838.503 380 1.838.883 1.191.444 123 1.191.567DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 9.392.906 2.589.347 11.982.253 3.856.278 1.572.417 5.428.695VARLIKLAR TOPLAMI588.154.002 262.733.827 850.887.829 439.592.411 254.128.814 693.721.225YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 324.507.637 284.691.752 609.199.389 250.892.192 229.036.334 479.928.526ALINAN KREDİLER(3) 579.828 32.036.081 32.615.909 1.667.904 32.590.533 34.258.437PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 32.562.155 22.593.237 55.155.392 28.821.018 20.473.527 49.294.545İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 7.023.830 11.266.563 18.290.393 5.761.229 9.831.892 15.593.121Bonolar2.568.931 304.053 2.872.984 2.267.540 279.678 2.547.218Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.444.209 0 3.444.209 2.482.999 0 2.482.999Tahviller1.010.690 10.962.510 11.973.200 1.010.690 9.552.214 10.562.904FONLAR6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 999.464 1.960.559 2.960.023 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı999.464 1.960.559 2.960.023 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 821.558 114.432 935.990 668.204 104.471 772.675KARŞILIKLAR(9) 6.063.223 131.312 6.194.535 3.571.025 539.769 4.110.794Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.503.012 5.400 1.508.412 1.704.127 4.823 1.708.950Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.560.211 125.912 4.686.123 1.866.898 534.946 2.401.844CARİ VERGİ BORCU(10) 3.020.829 8.103 3.028.932 1.857.191 8.489 1.865.680ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 5.571 5.571 34.153 5.019 39.172SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 3.061.224 0 3.061.224Satış Amaçlı0 0 0 3.061.224 0 3.061.224Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 11.395.865 11.395.865 0 10.103.295 10.103.295Krediler0 635.270 635.270 0 537.338 537.338Diğer Borçlanma Araçları0 10.760.595 10.760.595 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 14.714.669 3.269.640 17.984.309 9.438.934 3.308.655 12.747.589ÖZKAYNAKLAR(13) 89.057.182 -2.011.199 87.045.983 74.397.428 -169.926 74.227.502Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-768 0 -768 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-768 0 -768 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.234.107 341.147 4.575.254 3.885.618 303.466 4.189.084Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.346.810 -3.266.497 3.080.313 3.613.096 -1.160.736 2.452.360Kar Yedekleri57.270.886 914.151 58.185.037 51.637.732 687.344 52.325.076Yasal Yedekler5.085.927 32.345 5.118.272 5.049.462 40.119 5.089.581Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler52.063.898 0 52.063.898 46.497.385 34.521 46.531.906Diğer Kar Yedekleri121.061 881.806 1.002.867 90.885 612.704 703.589Kar veya Zarar8.102.515 0 8.102.515 9.158.560 0 9.158.560Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.554.050 0 2.554.050 1.801.735 0 1.801.735Dönem Net Kâr veya Zararı5.548.465 0 5.548.465 7.356.825 0 7.356.825Azınlık Payları3.632 0 3.632 2.993 0 2.993YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI485.425.913 365.461.916 850.887.829 386.773.521 306.947.704 693.721.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 34.508.308 34.905.629 17.409.824 18.260.583Kredilerden Alınan Faizler26.778.661 27.231.639 13.406.015 14.257.145Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler72.092 314.775 34.741 156.961Bankalardan Alınan Faizler55.850 394.989 25.419 184.689Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.790 8.207 2.479 7.634Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.264.639 6.654.597 3.821.542 3.512.568Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar94.301 9.740 65.768 6.559Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.395.917 5.923.785 3.320.168 3.119.772İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler774.421 721.072 435.606 386.237Finansal Kiralama Faiz Gelirleri182.515 182.731 88.259 95.541Diğer Faiz Gelirleri149.761 118.691 31.369 46.045FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -14.542.932 -22.557.804 -7.015.777 -11.472.546Mevduata Verilen Faizler-10.296.584 -15.389.354 -5.031.334 -7.911.154Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-696.674 -877.581 -317.716 -381.110Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.725.379 -5.234.392 -873.535 -2.528.438İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-894.256 -849.199 -457.243 -562.107Kiralama Faiz Giderleri-64.149 -54.884 -31.379 -30.146Diğer Faiz Giderleri-865.890 -152.394 -304.570 -59.591NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.965.376 12.347.825 10.394.047 6.788.037NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.251.309 1.624.477 498.239 802.796Alınan Ücret ve Komisyonlar2.319.817 2.797.263 1.121.682 1.398.968Gayri Nakdi Kredilerden505.863 503.297 250.820 260.437Diğer1.813.954 2.293.966 870.862 1.138.531Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.068.508 -1.172.786 -623.443 -596.172Gayri Nakdi Kredilere-497 -989 -204 -605Diğer-1.068.011 -1.171.797 -623.239 -595.567TEMETTÜ GELİRLERİ1.487 10.114 416 42TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.743.322 -4.468.151 -615.272 -3.058.082Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.716.264 31.297 1.773.497 29.622Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.727.074 -4.660.854 -1.222.689 -3.001.420Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.732.512 161.406 -1.166.080 -86.284DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 1.796.514 2.246.222 943.337 985.564FAALİYET BRÜT KÂRI20.271.364 11.760.487 11.220.767 5.518.357BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -5.715.733 -2.326.843 -3.630.116 -1.106.118DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -2.142.787 -23.581 -1.199.375 -21.441PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.690.993 -1.941.856 -1.616.288 -1.008.189DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -4.239.244 -3.818.083 -2.078.214 -1.796.614NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.482.607 3.650.124 2.696.774 1.585.995BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)26.189 19.982 15.772 6.802NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 5.508.796 3.670.106 2.712.546 1.592.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -1.816.228 -825.363 -985.811 -374.247Cari Vergi Karşılığı-2.595.846 -940.960 -2.043.147 -318.919Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.770.771 -2.355.744 -768.715 -1.050.914Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.550.389 2.471.341 1.826.051 995.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 3.692.568 2.844.743 1.726.735 1.218.550DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER2.473.439 0 1.365.900 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri1.107.539 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları1.365.900 0 1.365.900 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-535.466 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-535.466 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.937.973 0 1.365.900 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-81.405 0 0 0Cari Vergi Karşılığı-78.057 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.766 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi418 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.856.568 0 1.365.900 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 5.549.136 2.844.743 3.092.635 1.218.550Grubun Karı (Zararı)5.548.465 2.844.474 3.092.250 1.218.413Azınlık Payları Karı (Zararı)671 269 385 137Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,72300000 0,46600000 0,32000000 0,20000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869156BIST