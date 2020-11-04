***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -161.889 0 237.046 0 3.354.468 0 0 0 3.844.174 7.273.799 0 7.273.799Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -102 188.940 0 0 0 0 0 143.700 117.434 0 449.972 0 449.972Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -585 3.787.789 -57.499 2.246.277 0 -3.075.441 0 52.110.376 170.074 3.844.174 65.125.165 0 65.125.165Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -696.502 153.797 1.638.082 0 -2.739.694 0 0 0 6.089.186 4.444.869 0 4.444.869Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 3.168.618 0 3.168.425 0 3.168.425Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -764 3.052.310 72.245 3.823.177 0 -3.097.582 0 58.398.544 3.240.720 6.089.186 84.677.836 0 84.677.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER144.545.336 373.076.915 517.622.251 138.892.389 301.480.421 440.372.810GARANTİ VE KEFALETLER(1) 41.201.036 100.399.608 141.600.644 39.120.560 80.704.053 119.824.613Teminat Mektupları40.749.350 70.158.381 110.907.731 38.884.228 52.376.336 91.260.564Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.176.092 15.254.562 16.430.654 1.045.669 12.331.455 13.377.124Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler34.560.679 38.697.036 73.257.715 33.271.753 38.990.248 72.262.001Diğer Teminat Mektupları5.012.579 16.206.783 21.219.362 4.566.806 1.054.633 5.621.439Banka Kredileri122.588 8.702.602 8.825.190 9.724 8.192.527 8.202.251İthalat Kabul Kredileri122.588 8.701.674 8.824.262 6.517 8.187.488 8.194.005Diğer Banka Kabulleri0 928 928 3.207 5.039 8.246Akreditifler272.498 20.130.106 20.402.604 226.608 19.165.683 19.392.291Belgeli Akreditifler272.498 20.109.944 20.382.442 226.608 19.150.134 19.376.742Diğer Akreditifler0 20.162 20.162 0 15.549 15.549Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER54.904.258 11.987.031 66.891.289 52.637.562 14.557.536 67.195.098Cayılamaz Taahhütler(1) 54.904.258 11.987.031 66.891.289 52.637.562 14.557.536 67.195.098Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri50.124 6.982.029 7.032.153 2.091.236 11.505.500 13.596.736Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.863.406 2.583 14.865.989 11.842.898 2.120 11.845.018Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.556.581 0 4.556.581 3.695.596 0 3.695.596İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.523.391 0 22.523.391 24.220.013 0 24.220.013Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri72.272 0 72.272 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler12.835.334 5.002.419 17.837.753 10.744.158 3.049.916 13.794.074Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR48.440.042 260.690.276 309.130.318 47.134.267 206.218.832 253.353.099Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler48.440.042 260.690.276 309.130.318 47.134.267 206.218.832 253.353.099Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.430.514 5.965.204 9.395.718 3.854.913 6.418.511 10.273.424Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.163.544 2.540.920 4.704.464 1.626.296 3.507.008 5.133.304Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.266.970 3.424.284 4.691.254 2.228.617 2.911.503 5.140.120Para ve Faiz Swap İşlemleri44.136.734 253.850.261 297.986.995 43.277.330 199.771.811 243.049.141Swap Para Alım İşlemleri3.130.493 118.554.327 121.684.820 1.340.652 98.363.800 99.704.452Swap Para Satım İşlemleri39.116.241 80.233.688 119.349.929 41.796.678 57.191.367 98.988.045Swap Faiz Alım İşlemleri945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri872.794 874.811 1.747.605 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 874.811 874.811 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri872.794 0 872.794 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.074.603.521 316.481.121 2.391.084.642 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854EMANET KIYMETLER768.874.169 63.748.718 832.622.887 801.784.528 43.695.339 845.479.867Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.959.281 31.673.288 45.632.569 16.068.422 21.363.653 37.432.075Tahsile Alınan Çekler13.826.601 1.832.608 15.659.209 10.470.124 1.397.404 11.867.528Tahsile Alınan Ticari Senetler13.710.218 1.294.204 15.004.422 11.290.277 775.924 12.066.201Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler700.971.519 2.115 700.973.634 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler26.396.085 28.946.503 55.342.588 25.349.017 20.158.358 45.507.375Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.304.238.742 248.339.147 1.552.577.889 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639Menkul Kıymetler2.563.481 1.596.683 4.160.164 2.446.267 1.146.602 3.592.869Teminat Senetleri14.503.604 2.136.030 16.639.634 15.642.486 1.989.052 17.631.538Emtia943.142 125.907 1.069.049 934.751 95.196 1.029.947Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.046.069.106 159.086.176 1.205.155.282 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974Diğer Rehinli Kıymetler240.154.200 85.365.957 325.520.157 207.357.655 63.654.787 271.012.442Rehinli Kıymet Alanlar5.209 28.394 33.603 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.490.610 4.393.256 5.883.866 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.219.148.857 689.558.036 2.908.706.893 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.506.331 -4.844.716Alınan Faizler46.249.823 44.753.398Ödenen Faizler-21.351.708 -31.437.625Alınan Temettüler1.113.605 1.036.613Alınan Ücret ve Komisyonlar4.552.981 4.064.117Elde Edilen Diğer Kazançlar2.924.439 1.576.089Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.636.138 1.327.421Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.896.403 -2.938.412Ödenen Vergiler-3.505.624 -2.002.374Diğer-16.216.920 -21.223.943Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim46.118.922 12.454.342Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.212.103 -703.007Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-15.826.972 -6.318.938Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-117.991.916 -45.475.208Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.235.171 848.727Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.097.247 5.060.158Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)153.316.513 66.668.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.413.658 -495.325Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)48.384.982 -7.130.132Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı57.625.253 7.609.626YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-66.579.292 -16.247.574İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-1.037.482 -1.750Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-283.599 -674.223Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller836.227 233.044Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-101.175.397 -29.003.823Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar42.144.008 15.231.468Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.949.886 -10.131.426Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar886.837 2.920.881Diğer0 5.178.255FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.424.621 5.126.558Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.332.098 15.475.121Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.713.142 -10.123.630İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-194.335 -224.933Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.581.557 546.879Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.052.139 -2.964.511Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.162.539 23.389.729Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.214.678 20.425.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.089.186 3.844.174DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.644.317 3.429.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.095.377 75.157Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-773.891 -179.877Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.246 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.981.850 296.308Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-304.828 -41.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.739.694 3.354.468Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.512.428 4.300.600Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler772.734 -946.132TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.444.869 7.273.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)112.665.171 159.579.705 272.244.876 81.195.185 91.776.103 172.971.288Nakit ve Nakit Benzerleri5.701.610 69.514.197 75.215.807 3.304.146 54.084.654 57.388.800Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 5.454.642 66.296.540 71.751.182 2.846.413 49.361.246 52.207.659Bankalar(4) 69.042 3.217.839 3.286.881 129.851 4.723.528 4.853.379Para Piyasalarından Alacaklar179.053 0 179.053 328.596 0 328.596Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.127 -182 -1.309 -714 -120 -834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.176.105 37.503 15.213.608 1.890.575 7.310 1.897.885Devlet Borçlanma Senetleri15.176.105 37.503 15.213.608 1.890.575 7.310 1.897.885Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 87.841.537 88.153.519 175.995.056 74.704.727 36.181.990 110.886.717Devlet Borçlanma Senetleri87.162.666 87.266.896 174.429.562 74.042.653 35.552.979 109.595.632Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler149.389 538.884 688.273 132.561 397.578 530.139Diğer Finansal Varlıklar529.482 347.739 877.221 529.513 231.433 760.946Türev Finansal Varlıklar(3) 3.945.919 1.874.486 5.820.405 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.945.919 1.874.486 5.820.405 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)455.213.399 158.847.476 614.060.875 320.935.164 131.587.049 452.522.213Krediler(7) 461.654.313 141.863.364 603.517.677 329.429.223 118.553.528 447.982.751Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 11.886.073 17.034.331 28.920.404 4.480.563 13.069.520 17.550.083Devlet Borçlanma Senetleri11.799.486 16.994.303 28.793.789 4.395.402 13.068.073 17.463.475Diğer Finansal Varlıklar86.587 40.028 126.615 85.161 1.447 86.608Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.326.987 -50.219 -18.377.206 -12.974.622 -35.999 -13.010.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.224.698 0 5.224.698 4.781.720 0 4.781.720Satış Amaçlı5.224.698 0 5.224.698 4.781.720 0 4.781.720Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI9.228.026 3.372.723 12.600.749 4.345.336 3.257.115 7.602.451İştirakler (Net)(9) 126.845 0 126.845 99.539 0 99.539Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler126.845 0 126.845 99.539 0 99.539Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 9.101.181 3.266.978 12.368.159 4.245.797 3.146.056 7.391.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar9.034.877 3.266.978 12.301.855 4.188.969 3.146.056 7.335.025Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar66.304 0 66.304 56.828 0 56.828Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 105.745 105.745 0 111.059 111.059Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 105.745 105.745 0 111.059 111.059MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 4.687.260 31.508 4.718.768 5.462.267 16.380 5.478.647MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)872.437 17.553 889.990 732.176 12.913 745.089Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer872.437 17.553 889.990 732.176 12.913 745.089YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI904.745 0 904.745 1.683 0 1.683ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI832.382 0 832.382 1.148.611 0 1.148.611DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 8.253.765 3.957.711 12.211.476 3.187.722 1.316.767 4.504.489VARLIKLAR TOPLAMI597.881.883 325.806.676 923.688.559 421.789.864 227.966.327 649.756.191YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 339.079.212 305.587.975 644.667.187 241.031.548 206.219.425 447.250.973ALINAN KREDİLER(3) 667.530 37.020.835 37.688.365 4.462.415 30.066.075 34.528.490PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 68.281.437 24.561.949 92.843.386 28.801.883 20.473.527 49.275.410İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 1.742.265 13.911.089 15.653.354 3.279.260 9.826.766 13.106.026Bonolar731.575 0 731.575 2.268.570 279.678 2.548.248Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 13.911.089 14.921.779 1.010.690 9.547.088 10.557.778FONLAR6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 648.851 2.516.990 3.165.841 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı648.851 2.516.990 3.165.841 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 769.998 60.293 830.291 565.614 56.146 621.760KARŞILIKLAR(9) 6.068.334 10.083 6.078.417 3.362.285 456.293 3.818.578Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.611.399 0 1.611.399 1.664.035 0 1.664.035Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.456.935 10.083 4.467.018 1.698.250 456.293 2.154.543CARİ VERGİ BORCU(10) 707.206 8.634 715.840 1.714.874 5.713 1.720.587ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 12.803.726 12.803.726 0 9.565.957 9.565.957Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 12.803.726 12.803.726 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 15.474.236 2.990.090 18.464.326 8.960.448 3.118.098 12.078.546ÖZKAYNAKLAR(13) 90.093.555 -5.415.719 84.677.836 71.106.589 -1.042.047 70.064.542Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-764 0 -764 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-764 0 -764 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.479.581 -531.849 6.947.732 5.728.837 123.518 5.852.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.786.288 -4.883.870 -3.097.582 807.677 -1.165.565 -357.888Kar Yedekleri58.398.544 0 58.398.544 52.110.376 0 52.110.376Yasal Yedekler5.000.726 0 5.000.726 4.750.183 0 4.750.183Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler53.397.818 0 53.397.818 47.360.193 0 47.360.193Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar9.329.906 0 9.329.906 6.360.270 0 6.360.270Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.240.720 0 3.240.720 173.382 0 173.382Dönem Net Kâr veya Zararı6.089.186 0 6.089.186 6.186.888 0 6.186.888Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI529.632.614 394.055.945 923.688.559 369.887.916 279.868.275 649.756.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 49.769.522 49.074.577 17.536.490 16.309.326Kredilerden Alınan Faizler38.482.661 39.403.638 13.442.177 13.747.015Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler119.974 405.358 54.881 116.253Bankalardan Alınan Faizler42.386 269.449 10.234 72.563Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler22 6.612 8 14Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.987.563 8.885.193 4.008.130 2.353.002Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar135.013 4.544 77.629 759Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.482.394 7.869.800 3.333.999 2.061.861İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.370.156 1.010.849 596.502 290.382Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri136.916 104.327 21.060 20.479FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -21.356.833 -32.389.145 -7.650.131 -10.603.039Mevduata Verilen Faizler-15.068.715 -22.267.825 -5.381.657 -7.417.819Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-941.415 -1.261.811 -304.716 -406.007Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.048.898 -7.597.044 -1.337.384 -2.370.861İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.197.522 -986.133 -443.689 -328.774Kiralama Faiz Giderleri-75.654 -70.940 -24.200 -26.522Diğer Faiz Giderleri-1.024.629 -205.392 -158.485 -53.056NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ28.412.689 16.685.432 9.886.359 5.706.287NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.168.011 2.475.786 964.127 863.063Alınan Ücret ve Komisyonlar3.482.604 4.071.811 1.265.375 1.490.810Gayri Nakdi Kredilerden685.569 670.012 240.479 226.547Diğer2.797.035 3.401.799 1.024.896 1.264.263Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.314.593 -1.596.025 -301.248 -627.747Gayri Nakdi Kredilere-804 -1.151 -162 -303Diğer-1.313.789 -1.594.874 -301.086 -627.444TEMETTÜ GELİRLERİ1.113.605 1.059.898 72.603 29.414TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -7.041.047 -6.281.478 -4.255.187 -1.786.695Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.816.233 62.435 2.179.506 32.028Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.769.040 -6.723.469 -1.047.163 -2.151.558Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-8.088.240 379.556 -5.387.530 332.835DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 2.221.369 1.134.098 645.299 307.647FAALİYET BRÜT KÂRI26.874.627 15.073.736 7.313.201 5.119.716BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -7.148.723 -3.271.586 -2.213.773 -1.432.742DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -2.039.770 -4.364 -17.799 -1.336PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.436.198 -2.575.877 -963.803 -850.335DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -6.031.039 -4.501.721 -2.045.349 -1.487.501NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.218.897 4.720.188 2.072.477 1.347.802BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 8.218.897 4.720.188 2.072.477 1.347.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -2.129.711 -876.014 -492.520 -319.229Cari Vergi Karşılığı-1.345.576 -1.830.518 1.079.072 -1.165.847Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.184.895 -2.786.071 -2.440.466 -439.552Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.400.760 3.740.575 868.874 1.286.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 6.089.186 3.844.174 1.579.957 1.028.573DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 6.089.186 3.844.174 1.579.957 1.028.573Grubun Karı (Zararı)6.089.186 3.844.174 1.579.957 1.028.573Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,64100000 0,63000000 0,05400000 0,16900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886265BIST