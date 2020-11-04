***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2020 20:56
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -161.889 0 237.046 0 3.354.468 0 0 0 3.844.174 7.273.799 0 7.273.799
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -102 188.940 0 0 0 0 0 143.700 117.434 0 449.972 0 449.972
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -585 3.787.789 -57.499 2.246.277 0 -3.075.441 0 52.110.376 170.074 3.844.174 65.125.165 0 65.125.165
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -696.502 153.797 1.638.082 0 -2.739.694 0 0 0 6.089.186 4.444.869 0 4.444.869
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 3.168.618 0 3.168.425 0 3.168.425
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -764 3.052.310 72.245 3.823.177 0 -3.097.582 0 58.398.544 3.240.720 6.089.186 84.677.836 0 84.677.836
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
144.545.336 373.076.915 517.622.251 138.892.389 301.480.421 440.372.810
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 41.201.036 100.399.608 141.600.644 39.120.560 80.704.053 119.824.613
Teminat Mektupları
40.749.350 70.158.381 110.907.731 38.884.228 52.376.336 91.260.564
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.176.092 15.254.562 16.430.654 1.045.669 12.331.455 13.377.124
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
34.560.679 38.697.036 73.257.715 33.271.753 38.990.248 72.262.001
Diğer Teminat Mektupları
5.012.579 16.206.783 21.219.362 4.566.806 1.054.633 5.621.439
Banka Kredileri
122.588 8.702.602 8.825.190 9.724 8.192.527 8.202.251
İthalat Kabul Kredileri
122.588 8.701.674 8.824.262 6.517 8.187.488 8.194.005
Diğer Banka Kabulleri
0 928 928 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
272.498 20.130.106 20.402.604 226.608 19.165.683 19.392.291
Belgeli Akreditifler
272.498 20.109.944 20.382.442 226.608 19.150.134 19.376.742
Diğer Akreditifler
0 20.162 20.162 0 15.549 15.549
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
54.904.258 11.987.031 66.891.289 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Cayılamaz Taahhütler
(1) 54.904.258 11.987.031 66.891.289 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
50.124 6.982.029 7.032.153 2.091.236 11.505.500 13.596.736
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.863.406 2.583 14.865.989 11.842.898 2.120 11.845.018
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.556.581 0 4.556.581 3.695.596 0 3.695.596
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.523.391 0 22.523.391 24.220.013 0 24.220.013
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
72.272 0 72.272 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.835.334 5.002.419 17.837.753 10.744.158 3.049.916 13.794.074
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
48.440.042 260.690.276 309.130.318 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.440.042 260.690.276 309.130.318 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.430.514 5.965.204 9.395.718 3.854.913 6.418.511 10.273.424
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.163.544 2.540.920 4.704.464 1.626.296 3.507.008 5.133.304
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.266.970 3.424.284 4.691.254 2.228.617 2.911.503 5.140.120
Para ve Faiz Swap İşlemleri
44.136.734 253.850.261 297.986.995 43.277.330 199.771.811 243.049.141
Swap Para Alım İşlemleri
3.130.493 118.554.327 121.684.820 1.340.652 98.363.800 99.704.452
Swap Para Satım İşlemleri
39.116.241 80.233.688 119.349.929 41.796.678 57.191.367 98.988.045
Swap Faiz Alım İşlemleri
945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
872.794 874.811 1.747.605 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 874.811 874.811 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
872.794 0 872.794 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.074.603.521 316.481.121 2.391.084.642 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854
EMANET KIYMETLER
768.874.169 63.748.718 832.622.887 801.784.528 43.695.339 845.479.867
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.959.281 31.673.288 45.632.569 16.068.422 21.363.653 37.432.075
Tahsile Alınan Çekler
13.826.601 1.832.608 15.659.209 10.470.124 1.397.404 11.867.528
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.710.218 1.294.204 15.004.422 11.290.277 775.924 12.066.201
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
700.971.519 2.115 700.973.634 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
26.396.085 28.946.503 55.342.588 25.349.017 20.158.358 45.507.375
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.304.238.742 248.339.147 1.552.577.889 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639
Menkul Kıymetler
2.563.481 1.596.683 4.160.164 2.446.267 1.146.602 3.592.869
Teminat Senetleri
14.503.604 2.136.030 16.639.634 15.642.486 1.989.052 17.631.538
Emtia
943.142 125.907 1.069.049 934.751 95.196 1.029.947
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.046.069.106 159.086.176 1.205.155.282 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974
Diğer Rehinli Kıymetler
240.154.200 85.365.957 325.520.157 207.357.655 63.654.787 271.012.442
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 28.394 33.603 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.490.610 4.393.256 5.883.866 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.219.148.857 689.558.036 2.908.706.893 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.506.331 -4.844.716
Alınan Faizler
46.249.823 44.753.398
Ödenen Faizler
-21.351.708 -31.437.625
Alınan Temettüler
1.113.605 1.036.613
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.552.981 4.064.117
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.924.439 1.576.089
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.636.138 1.327.421
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.896.403 -2.938.412
Ödenen Vergiler
-3.505.624 -2.002.374
Diğer
-16.216.920 -21.223.943
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
46.118.922 12.454.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.212.103 -703.007
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-15.826.972 -6.318.938
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-117.991.916 -45.475.208
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.235.171 848.727
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.097.247 5.060.158
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
153.316.513 66.668.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.413.658 -495.325
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
48.384.982 -7.130.132
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
57.625.253 7.609.626
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-66.579.292 -16.247.574
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.037.482 -1.750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-283.599 -674.223
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
836.227 233.044
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-101.175.397 -29.003.823
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.144.008 15.231.468
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.949.886 -10.131.426
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
886.837 2.920.881
Diğer
0 5.178.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.424.621 5.126.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.332.098 15.475.121
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.713.142 -10.123.630
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-194.335 -224.933
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.581.557 546.879
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.052.139 -2.964.511
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.162.539 23.389.729
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.214.678 20.425.218
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.089.186 3.844.174
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.644.317 3.429.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.095.377 75.157
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-773.891 -179.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.246 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.981.850 296.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-304.828 -41.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.739.694 3.354.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.512.428 4.300.600
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
772.734 -946.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.444.869 7.273.799
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
112.665.171 159.579.705 272.244.876 81.195.185 91.776.103 172.971.288
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.701.610 69.514.197 75.215.807 3.304.146 54.084.654 57.388.800
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 5.454.642 66.296.540 71.751.182 2.846.413 49.361.246 52.207.659
Bankalar
(4) 69.042 3.217.839 3.286.881 129.851 4.723.528 4.853.379
Para Piyasalarından Alacaklar
179.053 0 179.053 328.596 0 328.596
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.127 -182 -1.309 -714 -120 -834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.176.105 37.503 15.213.608 1.890.575 7.310 1.897.885
Devlet Borçlanma Senetleri
15.176.105 37.503 15.213.608 1.890.575 7.310 1.897.885
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 87.841.537 88.153.519 175.995.056 74.704.727 36.181.990 110.886.717
Devlet Borçlanma Senetleri
87.162.666 87.266.896 174.429.562 74.042.653 35.552.979 109.595.632
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
149.389 538.884 688.273 132.561 397.578 530.139
Diğer Finansal Varlıklar
529.482 347.739 877.221 529.513 231.433 760.946
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.945.919 1.874.486 5.820.405 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.945.919 1.874.486 5.820.405 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
455.213.399 158.847.476 614.060.875 320.935.164 131.587.049 452.522.213
Krediler
(7) 461.654.313 141.863.364 603.517.677 329.429.223 118.553.528 447.982.751
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 11.886.073 17.034.331 28.920.404 4.480.563 13.069.520 17.550.083
Devlet Borçlanma Senetleri
11.799.486 16.994.303 28.793.789 4.395.402 13.068.073 17.463.475
Diğer Finansal Varlıklar
86.587 40.028 126.615 85.161 1.447 86.608
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.326.987 -50.219 -18.377.206 -12.974.622 -35.999 -13.010.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.224.698 0 5.224.698 4.781.720 0 4.781.720
Satış Amaçlı
5.224.698 0 5.224.698 4.781.720 0 4.781.720
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.228.026 3.372.723 12.600.749 4.345.336 3.257.115 7.602.451
İştirakler (Net)
(9) 126.845 0 126.845 99.539 0 99.539
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
126.845 0 126.845 99.539 0 99.539
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 9.101.181 3.266.978 12.368.159 4.245.797 3.146.056 7.391.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
9.034.877 3.266.978 12.301.855 4.188.969 3.146.056 7.335.025
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
66.304 0 66.304 56.828 0 56.828
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 105.745 105.745 0 111.059 111.059
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 105.745 105.745 0 111.059 111.059
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 4.687.260 31.508 4.718.768 5.462.267 16.380 5.478.647
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
872.437 17.553 889.990 732.176 12.913 745.089
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
872.437 17.553 889.990 732.176 12.913 745.089
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
904.745 0 904.745 1.683 0 1.683
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
832.382 0 832.382 1.148.611 0 1.148.611
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 8.253.765 3.957.711 12.211.476 3.187.722 1.316.767 4.504.489
VARLIKLAR TOPLAMI
597.881.883 325.806.676 923.688.559 421.789.864 227.966.327 649.756.191
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 339.079.212 305.587.975 644.667.187 241.031.548 206.219.425 447.250.973
ALINAN KREDİLER
(3) 667.530 37.020.835 37.688.365 4.462.415 30.066.075 34.528.490
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 68.281.437 24.561.949 92.843.386 28.801.883 20.473.527 49.275.410
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.742.265 13.911.089 15.653.354 3.279.260 9.826.766 13.106.026
Bonolar
731.575 0 731.575 2.268.570 279.678 2.548.248
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 13.911.089 14.921.779 1.010.690 9.547.088 10.557.778
FONLAR
6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 648.851 2.516.990 3.165.841 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
648.851 2.516.990 3.165.841 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 769.998 60.293 830.291 565.614 56.146 621.760
KARŞILIKLAR
(9) 6.068.334 10.083 6.078.417 3.362.285 456.293 3.818.578
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.611.399 0 1.611.399 1.664.035 0 1.664.035
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.456.935 10.083 4.467.018 1.698.250 456.293 2.154.543
CARİ VERGİ BORCU
(10) 707.206 8.634 715.840 1.714.874 5.713 1.720.587
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 12.803.726 12.803.726 0 9.565.957 9.565.957
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.803.726 12.803.726 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 15.474.236 2.990.090 18.464.326 8.960.448 3.118.098 12.078.546
ÖZKAYNAKLAR
(13) 90.093.555 -5.415.719 84.677.836 71.106.589 -1.042.047 70.064.542
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-764 0 -764 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-764 0 -764 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.479.581 -531.849 6.947.732 5.728.837 123.518 5.852.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.786.288 -4.883.870 -3.097.582 807.677 -1.165.565 -357.888
Kar Yedekleri
58.398.544 0 58.398.544 52.110.376 0 52.110.376
Yasal Yedekler
5.000.726 0 5.000.726 4.750.183 0 4.750.183
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.397.818 0 53.397.818 47.360.193 0 47.360.193
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
9.329.906 0 9.329.906 6.360.270 0 6.360.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.240.720 0 3.240.720 173.382 0 173.382
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.089.186 0 6.089.186 6.186.888 0 6.186.888
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
529.632.614 394.055.945 923.688.559 369.887.916 279.868.275 649.756.191
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 49.769.522 49.074.577 17.536.490 16.309.326
Kredilerden Alınan Faizler
38.482.661 39.403.638 13.442.177 13.747.015
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
119.974 405.358 54.881 116.253
Bankalardan Alınan Faizler
42.386 269.449 10.234 72.563
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22 6.612 8 14
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.987.563 8.885.193 4.008.130 2.353.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
135.013 4.544 77.629 759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.482.394 7.869.800 3.333.999 2.061.861
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.370.156 1.010.849 596.502 290.382
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
136.916 104.327 21.060 20.479
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -21.356.833 -32.389.145 -7.650.131 -10.603.039
Mevduata Verilen Faizler
-15.068.715 -22.267.825 -5.381.657 -7.417.819
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-941.415 -1.261.811 -304.716 -406.007
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.048.898 -7.597.044 -1.337.384 -2.370.861
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.197.522 -986.133 -443.689 -328.774
Kiralama Faiz Giderleri
-75.654 -70.940 -24.200 -26.522
Diğer Faiz Giderleri
-1.024.629 -205.392 -158.485 -53.056
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
28.412.689 16.685.432 9.886.359 5.706.287
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.168.011 2.475.786 964.127 863.063
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.482.604 4.071.811 1.265.375 1.490.810
Gayri Nakdi Kredilerden
685.569 670.012 240.479 226.547
Diğer
2.797.035 3.401.799 1.024.896 1.264.263
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.314.593 -1.596.025 -301.248 -627.747
Gayri Nakdi Kredilere
-804 -1.151 -162 -303
Diğer
-1.313.789 -1.594.874 -301.086 -627.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.113.605 1.059.898 72.603 29.414
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -7.041.047 -6.281.478 -4.255.187 -1.786.695
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.816.233 62.435 2.179.506 32.028
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.769.040 -6.723.469 -1.047.163 -2.151.558
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.088.240 379.556 -5.387.530 332.835
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.221.369 1.134.098 645.299 307.647
FAALİYET BRÜT KÂRI
26.874.627 15.073.736 7.313.201 5.119.716
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -7.148.723 -3.271.586 -2.213.773 -1.432.742
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -2.039.770 -4.364 -17.799 -1.336
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.436.198 -2.575.877 -963.803 -850.335
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -6.031.039 -4.501.721 -2.045.349 -1.487.501
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.218.897 4.720.188 2.072.477 1.347.802
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 8.218.897 4.720.188 2.072.477 1.347.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -2.129.711 -876.014 -492.520 -319.229
Cari Vergi Karşılığı
-1.345.576 -1.830.518 1.079.072 -1.165.847
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.184.895 -2.786.071 -2.440.466 -439.552
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.400.760 3.740.575 868.874 1.286.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 6.089.186 3.844.174 1.579.957 1.028.573
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 6.089.186 3.844.174 1.579.957 1.028.573
Grubun Karı (Zararı)
6.089.186 3.844.174 1.579.957 1.028.573
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,64100000 0,63000000 0,05400000 0,16900000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886265
BIST