***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -161.889 0 103.680 270.547 3.248.598 0 0 0 4.501.274 7.962.210 210 7.962.420Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -102 188.954 191 -330 0 308 0 143.700 117.434 0 450.155 0 450.155Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -585 3.993.266 -32.345 347.239 2.914.272 -2.958.127 0 52.110.376 1.563.512 4.501.274 68.538.882 2.668 68.541.550Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -719.966 153.833 -598.640 940.861 -2.795.734 0 0 0 7.732.699 4.713.053 1.283 4.714.336Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -2.514 283.600 0 -14 0 1.361 0 -707.589 779.596 0 354.440 0 354.440Kar Dağıtımı0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 7.123.635 -7.198.850 0 -72.894 0 -72.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 6.973.452 -6.975.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -764 3.393.936 93.406 -179.445 3.689.851 -3.091.003 0 58.741.122 2.739.306 7.732.699 86.219.108 4.276 86.223.384Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER151.819.828 392.141.268 543.961.096 144.394.170 313.003.820 457.397.990GARANTİ VE KEFALETLER(1) 47.861.894 110.257.708 158.119.602 44.163.692 87.532.468 131.696.160Teminat Mektupları47.273.559 76.941.075 124.214.634 43.893.079 57.274.344 101.167.423Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.320.577 16.902.197 18.222.774 1.164.794 13.635.508 14.800.302Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler40.364.307 38.727.689 79.091.996 37.831.479 39.002.599 76.834.078Diğer Teminat Mektupları5.588.675 21.311.189 26.899.864 4.896.806 4.636.237 9.533.043Banka Kredileri122.588 8.709.527 8.832.115 9.724 8.211.786 8.221.510İthalat Kabul Kredileri122.588 8.708.599 8.831.187 6.517 8.206.747 8.213.264Diğer Banka Kabulleri0 928 928 3.207 5.039 8.246Akreditifler302.575 21.322.102 21.624.677 255.679 20.137.357 20.393.036Belgeli Akreditifler302.575 21.249.701 21.552.276 255.679 20.071.463 20.327.142Diğer Akreditifler0 72.401 72.401 0 65.894 65.894Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden97.493 1.874.685 1.972.178 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden9.079 1.800 10.879 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER55.392.125 20.312.300 75.704.425 53.014.691 19.903.469 72.918.160Cayılamaz Taahhütler(1) 55.392.125 12.516.270 67.908.395 53.014.691 14.823.869 67.838.560Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri83.859 7.096.334 7.180.193 2.134.231 11.571.249 13.705.480Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.863.406 59.588 14.922.994 11.842.898 32.819 11.875.717Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.789.274 55 4.789.329 3.852.919 24 3.852.943İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri14.929 0 14.929 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.550.533 37.999 22.588.532 24.220.013 25.292 24.245.305Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri72.272 0 72.272 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler13.014.702 5.322.294 18.336.996 10.909.460 3.194.485 14.103.945Cayılabilir Taahhütler0 7.796.030 7.796.030 0 5.079.600 5.079.600Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 158.503 158.503 0 216.573 216.573Diğer Cayılabilir Taahhütler0 7.637.527 7.637.527 0 4.863.027 4.863.027TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR48.565.809 261.571.260 310.137.069 47.215.787 205.567.883 252.783.670Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler48.565.809 261.571.260 310.137.069 47.215.787 205.567.883 252.783.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.452.993 4.439.534 7.892.527 3.859.858 4.325.518 8.185.376Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.180.859 1.776.683 3.957.542 1.631.241 2.449.973 4.081.214Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.272.134 2.662.851 3.934.985 2.228.617 1.875.545 4.104.162Para ve Faiz Swap İşlemleri44.240.022 256.256.915 300.496.937 43.353.905 201.213.855 244.567.760Swap Para Alım İşlemleri3.233.781 119.701.694 122.935.475 1.417.227 99.048.727 100.465.954Swap Para Satım İşlemleri39.116.241 81.492.975 120.609.216 41.796.678 57.948.484 99.745.162Swap Faiz Alım İşlemleri945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri872.794 874.811 1.747.605 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 874.811 874.811 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri872.794 0 872.794 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.119.199.517 331.104.488 2.450.304.005 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129EMANET KIYMETLER774.558.231 67.506.160 842.064.391 806.756.931 45.380.242 852.137.173Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler18.986.956 31.988.789 50.975.745 20.517.299 21.575.724 42.093.023Tahsile Alınan Çekler14.398.736 1.913.112 16.311.848 10.908.997 1.492.464 12.401.461Tahsile Alınan Ticari Senetler13.772.268 1.517.360 15.289.628 11.345.458 946.062 12.291.520Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler700.971.519 2.115 700.973.634 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler26.418.287 29.501.224 55.919.511 25.378.489 20.506.340 45.884.829Emanet Kıymet Alanlar1.649 2.583.560 2.585.209 1.649 859.652 861.301REHİNLİ KIYMETLER1.343.150.676 259.205.072 1.602.355.748 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608Menkul Kıymetler7.330.213 1.689.860 9.020.073 3.353.935 1.296.711 4.650.646Teminat Senetleri15.818.030 6.891.511 22.709.541 16.780.956 5.436.821 22.217.777Emtia3.008.998 976.885 3.985.883 2.428.499 639.362 3.067.861Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.071.950.711 160.600.308 1.232.551.019 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731Diğer Rehinli Kıymetler245.037.515 89.018.114 334.055.629 211.419.646 66.447.078 277.866.724Rehinli Kıymet Alanlar5.209 28.394 33.603 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.490.610 4.393.256 5.883.866 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.271.019.345 723.245.756 2.994.265.101 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.569.595 -4.190.899Alınan Faizler49.295.183 47.826.657Ödenen Faizler-22.761.463 -32.056.149Alınan Temettüler1.584 16.805Alınan Ücret ve Komisyonlar4.921.961 4.067.629Elde Edilen Diğer Kazançlar3.351.476 4.160.182Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.705.090 1.839.297Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.079.624 -3.252.200Ödenen Vergiler-3.546.269 -2.418.145Diğer-17.318.343 -24.374.975Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim50.427.029 12.502.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.920.946 -828.968Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-17.918.267 -6.691.216Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-137.594.501 -48.044.356Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.698.059 555.522Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.839.217 5.218.884Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)173.912.203 69.997.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.081.791 -666.606Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)46.889.173 -7.037.704Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı61.996.624 8.312.083YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-70.486.866 -15.375.526İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-374.183 -251.750Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.054.165 -736.416Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller874.812 233.090Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-108.565.018 -29.880.799Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar45.749.151 15.397.883Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.004.300 -10.620.821Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar886.837 2.920.881Diğer0 7.562.406FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.460.370 3.700.971Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.328.486 19.042.962Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.663.142 -14.985.940İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-204.974 -356.051Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.150.435 586.961Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.120.563 -2.775.511Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar32.051.095 28.295.446Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.171.658 25.519.935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.733.966 4.501.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.019.630 3.460.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.164.773 -58.209Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-799.962 -179.877Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.291 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-811.655 129.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler254.553 -7.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.854.857 3.518.913Yabancı Para Çevrim Farkları940.861 270.547Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.585.541 4.164.427Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler789.823 -916.061TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.714.336 7.962.420Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)117.989.168 171.398.543 289.387.711 83.583.457 98.441.926 182.025.383Nakit ve Nakit Benzerleri6.583.083 79.210.700 85.793.783 3.565.469 60.244.783 63.810.252Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 6.072.182 72.179.415 78.251.597 2.947.625 52.864.641 55.812.266Bankalar(4) 72.473 6.899.515 6.971.988 131.072 7.251.813 7.382.885Para Piyasalarından Alacaklar440.159 141.164 581.323 487.812 133.957 621.769Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.731 -9.394 -11.125 -1.040 -5.628 -6.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.024.094 300.887 16.324.981 1.932.117 145.007 2.077.124Devlet Borçlanma Senetleri15.184.091 41.980 15.226.071 1.898.894 7.310 1.906.204Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.659 0 13.659 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar826.344 258.907 1.085.251 33.200 137.697 170.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 91.434.751 89.990.543 181.425.294 76.790.107 36.553.163 113.343.270Devlet Borçlanma Senetleri87.162.666 87.540.474 174.703.140 74.042.653 35.560.304 109.602.957Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler161.319 541.173 702.492 140.393 399.984 540.377Diğer Finansal Varlıklar4.110.766 1.908.896 6.019.662 2.607.061 592.875 3.199.936Türev Finansal Varlıklar(3) 3.947.240 1.896.413 5.843.653 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.947.240 1.896.413 5.843.653 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)481.986.141 187.720.314 669.706.455 334.985.276 153.648.840 488.634.116Krediler(7) 486.624.829 169.158.294 655.783.123 342.521.224 138.437.666 480.958.890Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 2.530.892 2.360.286 4.891.178 1.531.983 2.136.768 3.668.751Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 11.886.073 17.955.117 29.841.190 4.480.563 13.691.052 18.171.615Devlet Borçlanma Senetleri11.799.486 17.915.089 29.714.575 4.395.402 13.664.560 18.059.962Diğer Finansal Varlıklar86.587 40.028 126.615 85.161 26.492 111.653Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-19.055.653 -1.753.383 -20.809.036 -13.548.494 -616.646 -14.165.140SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.326.243 224 5.326.467 6.965.298 165 6.965.463Satış Amaçlı5.326.243 224 5.326.467 6.965.298 165 6.965.463Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.053.559 190.991 1.244.550 589.172 137.914 727.086İştirakler (Net)(9) 506.208 7.070 513.278 282.244 2.584 284.828Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler285.109 0 285.109 271.526 0 271.526Konsolide Edilmeyenler221.099 7.070 228.169 10.718 2.584 13.302Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 547.351 0 547.351 306.928 0 306.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar547.351 0 547.351 306.928 0 306.928Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 183.921 183.921 0 135.330 135.330Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 183.921 183.921 0 135.330 135.330Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 8.965.692 290.127 9.255.819 7.516.783 271.515 7.788.298MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.021.998 62.591 1.084.589 884.317 50.831 935.148Şerefiye0 0 0 30.723 0 30.723Diğer1.021.998 62.591 1.084.589 853.594 50.831 904.425YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI926.291 22.755 949.046 20.386 5.083 25.469ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.191.528 688 1.192.216 1.191.444 123 1.191.567DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 9.276.416 4.229.394 13.505.810 3.856.278 1.572.417 5.428.695VARLIKLAR TOPLAMI627.737.036 363.915.627 991.652.663 439.592.411 254.128.814 693.721.225YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 361.206.456 341.429.556 702.636.012 250.892.192 229.036.334 479.928.526ALINAN KREDİLER(3) 579.554 38.155.255 38.734.809 1.667.904 32.590.533 34.258.437PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 68.545.816 24.561.949 93.107.765 28.821.018 20.473.527 49.294.545İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 5.296.510 13.911.900 19.208.410 5.761.229 9.831.892 15.593.121Bonolar731.247 0 731.247 2.267.540 279.678 2.547.218Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.554.573 0 3.554.573 2.482.999 0 2.482.999Tahviller1.010.690 13.911.900 14.922.590 1.010.690 9.552.214 10.562.904FONLAR6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 649.807 2.516.033 3.165.840 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı649.807 2.516.033 3.165.840 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 888.588 133.931 1.022.519 668.204 104.471 772.675KARŞILIKLAR(9) 6.328.088 236.623 6.564.711 3.571.025 539.769 4.110.794Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.657.749 6.456 1.664.205 1.704.127 4.823 1.708.950Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.670.339 230.167 4.900.506 1.866.898 534.946 2.401.844CARİ VERGİ BORCU(10) 867.828 11.082 878.910 1.857.191 8.489 1.865.680ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 4.693 4.693 34.153 5.019 39.172SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 3.061.224 0 3.061.224Satış Amaçlı0 0 0 3.061.224 0 3.061.224Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 13.558.156 13.558.156 0 10.103.295 10.103.295Krediler0 754.430 754.430 0 537.338 537.338Diğer Borçlanma Araçları0 12.803.726 12.803.726 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 17.009.223 3.438.241 20.447.464 9.438.934 3.308.655 12.747.589ÖZKAYNAKLAR(13) 89.632.716 -3.409.332 86.223.384 74.397.428 -169.926 74.227.502Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-764 0 -764 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-764 0 -764 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.910.326 397.571 3.307.897 3.885.618 303.466 4.189.084Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.482.452 -4.883.604 598.848 3.613.096 -1.160.736 2.452.360Kar Yedekleri57.664.421 1.076.701 58.741.122 51.637.732 687.344 52.325.076Yasal Yedekler5.111.081 33.841 5.144.922 5.049.462 40.119 5.089.581Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler52.418.872 35.833 52.454.705 46.497.385 34.521 46.531.906Diğer Kar Yedekleri134.468 1.007.027 1.141.495 90.885 612.704 703.589Kar veya Zarar10.472.005 0 10.472.005 9.158.560 0 9.158.560Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.739.306 0 2.739.306 1.801.735 0 1.801.735Dönem Net Kâr veya Zararı7.732.699 0 7.732.699 7.356.825 0 7.356.825Azınlık Payları4.276 0 4.276 2.993 0 2.993YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI557.104.576 434.548.087 991.652.663 386.773.521 306.947.704 693.721.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 53.403.120 52.370.703 18.894.812 17.465.074Kredilerden Alınan Faizler41.185.016 41.838.219 14.406.355 14.606.580Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler131.924 443.596 59.832 128.821Bankalardan Alınan Faizler103.119 553.640 47.269 158.651Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler8.223 9.679 3.433 1.472Menkul Değerlerden Alınan Faizler11.498.278 9.075.731 4.233.639 2.421.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar139.477 16.461 45.176 6.721Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.956.071 8.047.507 3.560.154 2.123.722İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.402.730 1.011.763 628.309 290.691Finansal Kiralama Faiz Gelirleri279.426 281.577 96.911 98.846Diğer Faiz Gelirleri197.134 168.261 47.373 49.570FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -22.728.444 -33.613.377 -8.185.512 -11.055.573Mevduata Verilen Faizler-16.065.748 -23.113.848 -5.769.164 -7.724.494Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.042.234 -1.308.439 -345.560 -430.858Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.082.466 -7.607.654 -1.357.087 -2.373.262İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.418.947 -1.290.536 -524.691 -441.337Kiralama Faiz Giderleri-95.174 -87.392 -31.025 -32.508Diğer Faiz Giderleri-1.023.875 -205.508 -157.985 -53.114NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ30.674.676 18.757.326 10.709.300 6.409.501NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.453.734 2.404.085 1.202.425 779.608Alınan Ücret ve Komisyonlar3.861.126 4.075.044 1.541.309 1.277.781Gayri Nakdi Kredilerden779.425 761.113 273.562 257.816Diğer3.081.701 3.313.931 1.267.747 1.019.965Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.407.392 -1.670.959 -338.884 -498.173Gayri Nakdi Kredilere-587 -1.184 -90 -195Diğer-1.406.805 -1.669.775 -338.794 -497.978TEMETTÜ GELİRLERİ1.584 22.622 97 12.508TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -6.945.761 -6.239.900 -4.202.439 -1.771.749Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.057.736 65.238 2.341.472 33.941Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.795.159 -6.797.065 -1.068.085 -2.136.211Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-8.208.338 491.927 -5.475.826 330.521DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 2.620.651 3.561.141 824.137 1.314.919FAALİYET BRÜT KÂRI28.804.884 18.505.274 8.533.520 6.744.787BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -8.076.103 -3.912.550 -2.360.370 -1.585.707DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -2.268.823 -77.139 -126.036 -53.558PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.760.257 -2.889.665 -1.069.264 -947.809DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -6.461.612 -5.830.419 -2.222.368 -2.012.336NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.238.089 5.795.501 2.755.482 2.145.377BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)42.594 41.876 16.405 21.894NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 8.280.683 5.837.377 2.771.887 2.167.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -2.403.285 -1.335.661 -587.057 -510.298Cari Vergi Karşılığı-1.635.922 -2.292.313 959.924 -1.351.353Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.250.533 -2.796.415 -2.479.762 -440.671Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.483.170 3.753.067 932.781 1.281.726SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 5.877.398 4.501.716 2.184.830 1.656.973DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER2.473.439 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri1.107.539 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları1.365.900 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-535.466 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-535.466 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.937.973 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-81.405 0 0 0Cari Vergi Karşılığı-78.057 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.766 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi418 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.856.568 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 7.733.966 4.501.716 2.184.830 1.656.973Grubun Karı (Zararı)7.732.699 4.501.274 2.184.234 1.656.800Azınlık Payları Karı (Zararı)1.267 442 596 173Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,81400000 0,73800000 0,09100000 0,27200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886266BIST