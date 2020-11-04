***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2020 20:57
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -161.889 0 103.680 270.547 3.248.598 0 0 0 4.501.274 7.962.210 210 7.962.420
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -102 188.954 191 -330 0 308 0 143.700 117.434 0 450.155 0 450.155
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -585 3.993.266 -32.345 347.239 2.914.272 -2.958.127 0 52.110.376 1.563.512 4.501.274 68.538.882 2.668 68.541.550
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -719.966 153.833 -598.640 940.861 -2.795.734 0 0 0 7.732.699 4.713.053 1.283 4.714.336
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -2.514 283.600 0 -14 0 1.361 0 -707.589 779.596 0 354.440 0 354.440
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 7.123.635 -7.198.850 0 -72.894 0 -72.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 6.973.452 -6.975.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -764 3.393.936 93.406 -179.445 3.689.851 -3.091.003 0 58.741.122 2.739.306 7.732.699 86.219.108 4.276 86.223.384
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
151.819.828 392.141.268 543.961.096 144.394.170 313.003.820 457.397.990
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 47.861.894 110.257.708 158.119.602 44.163.692 87.532.468 131.696.160
Teminat Mektupları
47.273.559 76.941.075 124.214.634 43.893.079 57.274.344 101.167.423
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.320.577 16.902.197 18.222.774 1.164.794 13.635.508 14.800.302
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
40.364.307 38.727.689 79.091.996 37.831.479 39.002.599 76.834.078
Diğer Teminat Mektupları
5.588.675 21.311.189 26.899.864 4.896.806 4.636.237 9.533.043
Banka Kredileri
122.588 8.709.527 8.832.115 9.724 8.211.786 8.221.510
İthalat Kabul Kredileri
122.588 8.708.599 8.831.187 6.517 8.206.747 8.213.264
Diğer Banka Kabulleri
0 928 928 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
302.575 21.322.102 21.624.677 255.679 20.137.357 20.393.036
Belgeli Akreditifler
302.575 21.249.701 21.552.276 255.679 20.071.463 20.327.142
Diğer Akreditifler
0 72.401 72.401 0 65.894 65.894
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
56.600 1.408.519 1.465.119 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
97.493 1.874.685 1.972.178 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
9.079 1.800 10.879 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
55.392.125 20.312.300 75.704.425 53.014.691 19.903.469 72.918.160
Cayılamaz Taahhütler
(1) 55.392.125 12.516.270 67.908.395 53.014.691 14.823.869 67.838.560
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
83.859 7.096.334 7.180.193 2.134.231 11.571.249 13.705.480
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.863.406 59.588 14.922.994 11.842.898 32.819 11.875.717
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.789.274 55 4.789.329 3.852.919 24 3.852.943
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.929 0 14.929 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.550.533 37.999 22.588.532 24.220.013 25.292 24.245.305
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
72.272 0 72.272 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.014.702 5.322.294 18.336.996 10.909.460 3.194.485 14.103.945
Cayılabilir Taahhütler
0 7.796.030 7.796.030 0 5.079.600 5.079.600
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 158.503 158.503 0 216.573 216.573
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 7.637.527 7.637.527 0 4.863.027 4.863.027
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
48.565.809 261.571.260 310.137.069 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.565.809 261.571.260 310.137.069 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.452.993 4.439.534 7.892.527 3.859.858 4.325.518 8.185.376
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.180.859 1.776.683 3.957.542 1.631.241 2.449.973 4.081.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.272.134 2.662.851 3.934.985 2.228.617 1.875.545 4.104.162
Para ve Faiz Swap İşlemleri
44.240.022 256.256.915 300.496.937 43.353.905 201.213.855 244.567.760
Swap Para Alım İşlemleri
3.233.781 119.701.694 122.935.475 1.417.227 99.048.727 100.465.954
Swap Para Satım İşlemleri
39.116.241 81.492.975 120.609.216 41.796.678 57.948.484 99.745.162
Swap Faiz Alım İşlemleri
945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
945.000 27.531.123 28.476.123 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
872.794 874.811 1.747.605 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 874.811 874.811 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
872.794 0 872.794 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.119.199.517 331.104.488 2.450.304.005 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129
EMANET KIYMETLER
774.558.231 67.506.160 842.064.391 806.756.931 45.380.242 852.137.173
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
18.986.956 31.988.789 50.975.745 20.517.299 21.575.724 42.093.023
Tahsile Alınan Çekler
14.398.736 1.913.112 16.311.848 10.908.997 1.492.464 12.401.461
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.772.268 1.517.360 15.289.628 11.345.458 946.062 12.291.520
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
700.971.519 2.115 700.973.634 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
26.418.287 29.501.224 55.919.511 25.378.489 20.506.340 45.884.829
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 2.583.560 2.585.209 1.649 859.652 861.301
REHİNLİ KIYMETLER
1.343.150.676 259.205.072 1.602.355.748 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608
Menkul Kıymetler
7.330.213 1.689.860 9.020.073 3.353.935 1.296.711 4.650.646
Teminat Senetleri
15.818.030 6.891.511 22.709.541 16.780.956 5.436.821 22.217.777
Emtia
3.008.998 976.885 3.985.883 2.428.499 639.362 3.067.861
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.071.950.711 160.600.308 1.232.551.019 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731
Diğer Rehinli Kıymetler
245.037.515 89.018.114 334.055.629 211.419.646 66.447.078 277.866.724
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 28.394 33.603 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.490.610 4.393.256 5.883.866 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.271.019.345 723.245.756 2.994.265.101 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.569.595 -4.190.899
Alınan Faizler
49.295.183 47.826.657
Ödenen Faizler
-22.761.463 -32.056.149
Alınan Temettüler
1.584 16.805
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.921.961 4.067.629
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.351.476 4.160.182
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.705.090 1.839.297
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.079.624 -3.252.200
Ödenen Vergiler
-3.546.269 -2.418.145
Diğer
-17.318.343 -24.374.975
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
50.427.029 12.502.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.920.946 -828.968
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-17.918.267 -6.691.216
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-137.594.501 -48.044.356
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.698.059 555.522
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.839.217 5.218.884
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
173.912.203 69.997.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.081.791 -666.606
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
46.889.173 -7.037.704
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
61.996.624 8.312.083
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-70.486.866 -15.375.526
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-374.183 -251.750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.054.165 -736.416
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
874.812 233.090
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-108.565.018 -29.880.799
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
45.749.151 15.397.883
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.004.300 -10.620.821
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
886.837 2.920.881
Diğer
0 7.562.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.460.370 3.700.971
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.328.486 19.042.962
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.663.142 -14.985.940
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-204.974 -356.051
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.150.435 586.961
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.120.563 -2.775.511
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.051.095 28.295.446
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.171.658 25.519.935
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.733.966 4.501.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.019.630 3.460.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.164.773 -58.209
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-799.962 -179.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.291 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-811.655 129.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
254.553 -7.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.854.857 3.518.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
940.861 270.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.585.541 4.164.427
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
789.823 -916.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.714.336 7.962.420
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
117.989.168 171.398.543 289.387.711 83.583.457 98.441.926 182.025.383
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.583.083 79.210.700 85.793.783 3.565.469 60.244.783 63.810.252
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 6.072.182 72.179.415 78.251.597 2.947.625 52.864.641 55.812.266
Bankalar
(4) 72.473 6.899.515 6.971.988 131.072 7.251.813 7.382.885
Para Piyasalarından Alacaklar
440.159 141.164 581.323 487.812 133.957 621.769
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.731 -9.394 -11.125 -1.040 -5.628 -6.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.024.094 300.887 16.324.981 1.932.117 145.007 2.077.124
Devlet Borçlanma Senetleri
15.184.091 41.980 15.226.071 1.898.894 7.310 1.906.204
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.659 0 13.659 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
826.344 258.907 1.085.251 33.200 137.697 170.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 91.434.751 89.990.543 181.425.294 76.790.107 36.553.163 113.343.270
Devlet Borçlanma Senetleri
87.162.666 87.540.474 174.703.140 74.042.653 35.560.304 109.602.957
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
161.319 541.173 702.492 140.393 399.984 540.377
Diğer Finansal Varlıklar
4.110.766 1.908.896 6.019.662 2.607.061 592.875 3.199.936
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.947.240 1.896.413 5.843.653 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.947.240 1.896.413 5.843.653 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
481.986.141 187.720.314 669.706.455 334.985.276 153.648.840 488.634.116
Krediler
(7) 486.624.829 169.158.294 655.783.123 342.521.224 138.437.666 480.958.890
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 2.530.892 2.360.286 4.891.178 1.531.983 2.136.768 3.668.751
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 11.886.073 17.955.117 29.841.190 4.480.563 13.691.052 18.171.615
Devlet Borçlanma Senetleri
11.799.486 17.915.089 29.714.575 4.395.402 13.664.560 18.059.962
Diğer Finansal Varlıklar
86.587 40.028 126.615 85.161 26.492 111.653
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.055.653 -1.753.383 -20.809.036 -13.548.494 -616.646 -14.165.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.326.243 224 5.326.467 6.965.298 165 6.965.463
Satış Amaçlı
5.326.243 224 5.326.467 6.965.298 165 6.965.463
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.053.559 190.991 1.244.550 589.172 137.914 727.086
İştirakler (Net)
(9) 506.208 7.070 513.278 282.244 2.584 284.828
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
285.109 0 285.109 271.526 0 271.526
Konsolide Edilmeyenler
221.099 7.070 228.169 10.718 2.584 13.302
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 547.351 0 547.351 306.928 0 306.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
547.351 0 547.351 306.928 0 306.928
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 183.921 183.921 0 135.330 135.330
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 183.921 183.921 0 135.330 135.330
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 8.965.692 290.127 9.255.819 7.516.783 271.515 7.788.298
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.021.998 62.591 1.084.589 884.317 50.831 935.148
Şerefiye
0 0 0 30.723 0 30.723
Diğer
1.021.998 62.591 1.084.589 853.594 50.831 904.425
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
926.291 22.755 949.046 20.386 5.083 25.469
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.191.528 688 1.192.216 1.191.444 123 1.191.567
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 9.276.416 4.229.394 13.505.810 3.856.278 1.572.417 5.428.695
VARLIKLAR TOPLAMI
627.737.036 363.915.627 991.652.663 439.592.411 254.128.814 693.721.225
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 361.206.456 341.429.556 702.636.012 250.892.192 229.036.334 479.928.526
ALINAN KREDİLER
(3) 579.554 38.155.255 38.734.809 1.667.904 32.590.533 34.258.437
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 68.545.816 24.561.949 93.107.765 28.821.018 20.473.527 49.294.545
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.296.510 13.911.900 19.208.410 5.761.229 9.831.892 15.593.121
Bonolar
731.247 0 731.247 2.267.540 279.678 2.547.218
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.554.573 0 3.554.573 2.482.999 0 2.482.999
Tahviller
1.010.690 13.911.900 14.922.590 1.010.690 9.552.214 10.562.904
FONLAR
6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.099.990 0 6.099.990 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 649.807 2.516.033 3.165.840 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
649.807 2.516.033 3.165.840 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 888.588 133.931 1.022.519 668.204 104.471 772.675
KARŞILIKLAR
(9) 6.328.088 236.623 6.564.711 3.571.025 539.769 4.110.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.657.749 6.456 1.664.205 1.704.127 4.823 1.708.950
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.670.339 230.167 4.900.506 1.866.898 534.946 2.401.844
CARİ VERGİ BORCU
(10) 867.828 11.082 878.910 1.857.191 8.489 1.865.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 4.693 4.693 34.153 5.019 39.172
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 3.061.224 0 3.061.224
Satış Amaçlı
0 0 0 3.061.224 0 3.061.224
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 13.558.156 13.558.156 0 10.103.295 10.103.295
Krediler
0 754.430 754.430 0 537.338 537.338
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.803.726 12.803.726 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 17.009.223 3.438.241 20.447.464 9.438.934 3.308.655 12.747.589
ÖZKAYNAKLAR
(13) 89.632.716 -3.409.332 86.223.384 74.397.428 -169.926 74.227.502
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-764 0 -764 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-764 0 -764 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.910.326 397.571 3.307.897 3.885.618 303.466 4.189.084
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.482.452 -4.883.604 598.848 3.613.096 -1.160.736 2.452.360
Kar Yedekleri
57.664.421 1.076.701 58.741.122 51.637.732 687.344 52.325.076
Yasal Yedekler
5.111.081 33.841 5.144.922 5.049.462 40.119 5.089.581
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
52.418.872 35.833 52.454.705 46.497.385 34.521 46.531.906
Diğer Kar Yedekleri
134.468 1.007.027 1.141.495 90.885 612.704 703.589
Kar veya Zarar
10.472.005 0 10.472.005 9.158.560 0 9.158.560
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.739.306 0 2.739.306 1.801.735 0 1.801.735
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.732.699 0 7.732.699 7.356.825 0 7.356.825
Azınlık Payları
4.276 0 4.276 2.993 0 2.993
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
557.104.576 434.548.087 991.652.663 386.773.521 306.947.704 693.721.225
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 53.403.120 52.370.703 18.894.812 17.465.074
Kredilerden Alınan Faizler
41.185.016 41.838.219 14.406.355 14.606.580
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
131.924 443.596 59.832 128.821
Bankalardan Alınan Faizler
103.119 553.640 47.269 158.651
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.223 9.679 3.433 1.472
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.498.278 9.075.731 4.233.639 2.421.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
139.477 16.461 45.176 6.721
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.956.071 8.047.507 3.560.154 2.123.722
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.402.730 1.011.763 628.309 290.691
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
279.426 281.577 96.911 98.846
Diğer Faiz Gelirleri
197.134 168.261 47.373 49.570
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -22.728.444 -33.613.377 -8.185.512 -11.055.573
Mevduata Verilen Faizler
-16.065.748 -23.113.848 -5.769.164 -7.724.494
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.042.234 -1.308.439 -345.560 -430.858
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.082.466 -7.607.654 -1.357.087 -2.373.262
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.418.947 -1.290.536 -524.691 -441.337
Kiralama Faiz Giderleri
-95.174 -87.392 -31.025 -32.508
Diğer Faiz Giderleri
-1.023.875 -205.508 -157.985 -53.114
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
30.674.676 18.757.326 10.709.300 6.409.501
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.453.734 2.404.085 1.202.425 779.608
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.861.126 4.075.044 1.541.309 1.277.781
Gayri Nakdi Kredilerden
779.425 761.113 273.562 257.816
Diğer
3.081.701 3.313.931 1.267.747 1.019.965
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.407.392 -1.670.959 -338.884 -498.173
Gayri Nakdi Kredilere
-587 -1.184 -90 -195
Diğer
-1.406.805 -1.669.775 -338.794 -497.978
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.584 22.622 97 12.508
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -6.945.761 -6.239.900 -4.202.439 -1.771.749
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.057.736 65.238 2.341.472 33.941
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.795.159 -6.797.065 -1.068.085 -2.136.211
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.208.338 491.927 -5.475.826 330.521
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.620.651 3.561.141 824.137 1.314.919
FAALİYET BRÜT KÂRI
28.804.884 18.505.274 8.533.520 6.744.787
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -8.076.103 -3.912.550 -2.360.370 -1.585.707
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -2.268.823 -77.139 -126.036 -53.558
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.760.257 -2.889.665 -1.069.264 -947.809
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -6.461.612 -5.830.419 -2.222.368 -2.012.336
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.238.089 5.795.501 2.755.482 2.145.377
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
42.594 41.876 16.405 21.894
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 8.280.683 5.837.377 2.771.887 2.167.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -2.403.285 -1.335.661 -587.057 -510.298
Cari Vergi Karşılığı
-1.635.922 -2.292.313 959.924 -1.351.353
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.250.533 -2.796.415 -2.479.762 -440.671
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.483.170 3.753.067 932.781 1.281.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 5.877.398 4.501.716 2.184.830 1.656.973
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
2.473.439 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
1.107.539 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
1.365.900 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-535.466 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-535.466 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.937.973 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-81.405 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
-78.057 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.766 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
418 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.856.568 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 7.733.966 4.501.716 2.184.830 1.656.973
Grubun Karı (Zararı)
7.732.699 4.501.274 2.184.234 1.656.800
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.267 442 596 173
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,81400000 0,73800000 0,09100000 0,27200000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886266
BIST