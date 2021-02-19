***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -200.866 -24.053 175.864 0 6.072.021 0 0 0 6.186.888 12.209.854 0 12.209.854Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -88 188.940 0 0 0 0 0 143.700 120.742 0 453.294 0 453.294Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 173.382 6.186.888 70.064.542 0 70.064.542Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 70.064.542 0 70.064.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.100.959 68.936 2.583.913 0 1.206.198 0 0 0 7.825.019 12.785.025 0 12.785.025Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -17.174 0 0 0 0 0 0 0 3.445.867 0 3.428.693 0 3.428.693Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 3.517.969 7.825.019 93.278.260 0 93.278.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER192.229.287 407.385.776 599.615.063 138.892.389 301.480.421 440.372.810GARANTİ VE KEFALETLER(1)(3) 43.026.229 99.712.498 142.738.727 39.120.560 80.704.053 119.824.613Teminat Mektupları41.847.184 68.894.235 110.741.419 38.884.228 52.376.336 91.260.564Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.272.900 14.813.606 16.086.506 1.045.669 12.331.455 13.377.124Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler35.485.457 37.881.934 73.367.391 33.271.753 38.990.248 72.262.001Diğer Teminat Mektupları5.088.827 16.198.695 21.287.522 4.566.806 1.054.633 5.621.439Banka Kredileri122.254 7.079.894 7.202.148 9.724 8.192.527 8.202.251İthalat Kabul Kredileri122.254 7.079.001 7.201.255 6.517 8.187.488 8.194.005Diğer Banka Kabulleri0 893 893 3.207 5.039 8.246Akreditifler957.791 22.316.906 23.274.697 226.608 19.165.683 19.392.291Belgeli Akreditifler957.791 22.300.016 23.257.807 226.608 19.150.134 19.376.742Diğer Akreditifler0 16.890 16.890 0 15.549 15.549Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER77.686.779 21.081.703 98.768.482 52.637.562 14.557.536 67.195.098Cayılamaz Taahhütler(1)(3) 77.686.779 21.081.703 98.768.482 52.637.562 14.557.536 67.195.098Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri38.855 14.044.527 14.083.382 2.091.236 11.505.500 13.596.736Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.666.903 2.087 14.668.990 11.842.898 2.120 11.845.018Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.830.167 0 4.830.167 3.695.596 0 3.695.596İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.590.857 0 44.590.857 24.220.013 0 24.220.013Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri68.631 0 68.631 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler13.488.216 7.035.089 20.523.305 10.744.158 3.049.916 13.794.074Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 71.516.279 286.591.575 358.107.854 47.134.267 206.218.832 253.353.099Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler71.516.279 286.591.575 358.107.854 47.134.267 206.218.832 253.353.099Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.339.701 4.721.385 7.061.086 3.854.913 6.418.511 10.273.424Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.513.056 2.052.594 3.565.650 1.626.296 3.507.008 5.133.304Vadeli Döviz Satım İşlemleri826.645 2.668.791 3.495.436 2.228.617 2.911.503 5.140.120Para ve Faiz Swap İşlemleri68.512.430 281.234.260 349.746.690 43.277.330 199.771.811 243.049.141Swap Para Alım İşlemleri3.546.255 144.492.912 148.039.167 1.340.652 98.363.800 99.704.452Swap Para Satım İşlemleri63.436.175 83.846.042 147.282.217 41.796.678 57.191.367 98.988.045Swap Faiz Alım İşlemleri765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri664.148 635.930 1.300.078 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 635.930 635.930 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri664.148 0 664.148 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.514.798.633 307.290.933 2.822.089.566 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854EMANET KIYMETLER1.174.846.935 62.800.731 1.237.647.666 801.784.528 43.695.339 845.479.867Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.994.359 31.286.338 45.280.697 16.068.422 21.363.653 37.432.075Tahsile Alınan Çekler16.337.960 2.323.861 18.661.821 10.470.124 1.397.404 11.867.528Tahsile Alınan Ticari Senetler14.290.083 1.139.348 15.429.431 11.290.277 775.924 12.066.201Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler1.100.163.673 2.864 1.100.166.537 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler30.050.395 28.048.320 58.098.715 25.349.017 20.158.358 45.507.375Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.338.428.515 240.139.806 1.578.568.321 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639Menkul Kıymetler2.552.857 1.488.478 4.041.335 2.446.267 1.146.602 3.592.869Teminat Senetleri15.030.031 2.143.619 17.173.650 15.642.486 1.989.052 17.631.538Emtia919.910 119.673 1.039.583 934.751 95.196 1.029.947Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.072.212.605 154.124.910 1.226.337.515 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974Diğer Rehinli Kıymetler247.707.903 82.235.495 329.943.398 207.357.655 63.654.787 271.012.442Rehinli Kıymet Alanlar5.209 27.631 32.840 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.523.183 4.350.396 5.873.579 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.707.027.920 714.676.709 3.421.704.629 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.474.641 -11.924.072Alınan Faizler65.352.951 58.879.738Ödenen Faizler-34.636.969 -39.652.756Alınan Temettüler1.119.253 1.037.071Alınan Ücret ve Komisyonlar5.655.572 5.708.022Elde Edilen Diğer Kazançlar5.952.590 2.280.275Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.274.824 1.926.028Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.995.077 -3.950.537Ödenen Vergiler-3.505.624 -3.350.308Diğer-22.742.879 -34.801.605Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim54.512.138 30.364.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.707.973 4.942.930Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-29.163.414 -8.050.821Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-123.060.931 -60.324.845Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.779.884 2.311.198Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.666.179 5.594.469Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)151.128.952 110.319.101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.134.167 309.613Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)73.563.376 -24.736.727Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı68.986.779 18.440.846YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-67.434.305 -21.215.135İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-1.118.431 -108.692Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-612.547 -1.227.226Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.059.375 497.581Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-106.216.722 -42.117.386Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar47.372.661 20.341.757Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.771.752 -10.608.138Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar853.111 3.875.246Diğer0 8.131.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.543.638 5.612.313Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.241.178 16.239.183Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.439.618 -10.346.528İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-257.922 -280.342Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) -411.229 1.934.786Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.684.883 4.772.810Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 28.162.539 23.389.729Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 34.847.422 28.162.539Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.825.019 6.186.888DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.960.006 6.022.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.753.808 -49.055Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.215.617 -223.184Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.170 -30.066Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.242.666 166.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-790.645 37.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.206.198 6.072.021Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.497.153 7.784.642Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-290.955 -1.712.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.785.025 12.209.854Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)115.996.922 176.002.569 291.999.491 81.195.185 91.776.103 172.971.288Nakit ve Nakit Benzerleri8.737.466 82.300.443 91.037.909 3.304.146 54.084.654 57.388.800Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 7.954.069 80.089.730 88.043.799 2.846.413 49.361.246 52.207.659Bankalar(4) 578.131 2.210.866 2.788.997 129.851 4.723.528 4.853.379Para Piyasalarından Alacaklar206.435 0 206.435 328.596 0 328.596Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.169 -153 -1.322 -714 -120 -834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 13.769.083 536.369 14.305.452 1.890.575 7.310 1.897.885Devlet Borçlanma Senetleri13.769.083 9.300 13.778.383 1.890.575 7.310 1.897.885Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 527.069 527.069 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 90.571.073 91.057.857 181.628.930 74.704.727 36.181.990 110.886.717Devlet Borçlanma Senetleri89.811.384 90.687.150 180.498.534 74.042.653 35.552.979 109.595.632Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler230.206 28.445 258.651 132.561 397.578 530.139Diğer Finansal Varlıklar529.483 342.262 871.745 529.513 231.433 760.946Türev Finansal Varlıklar(3) 2.919.300 2.107.900 5.027.200 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.919.300 2.107.900 5.027.200 1.295.737 1.502.149 2.797.886Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)456.101.932 155.487.998 611.589.930 320.935.164 131.587.049 452.522.213Krediler(7) 462.338.413 138.321.547 600.659.960 329.429.223 118.553.528 447.982.751Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 12.466.614 17.220.082 29.686.696 4.480.563 13.069.520 17.550.083Devlet Borçlanma Senetleri12.379.588 17.161.348 29.540.936 4.395.402 13.068.073 17.463.475Diğer Finansal Varlıklar87.026 58.734 145.760 85.161 1.447 86.608Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.703.095 -53.631 -18.756.726 -12.974.622 -35.999 -13.010.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.260.879 0 5.260.879 4.781.720 0 4.781.720Satış Amaçlı5.260.879 0 5.260.879 4.781.720 0 4.781.720Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI10.939.778 3.386.144 14.325.922 4.345.336 3.257.115 7.602.451İştirakler (Net)(9) 152.904 0 152.904 99.539 0 99.539Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler152.904 0 152.904 99.539 0 99.539Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 10.786.874 3.280.399 14.067.273 4.245.797 3.146.056 7.391.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar10.621.479 3.280.399 13.901.878 4.188.969 3.146.056 7.335.025Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar165.395 0 165.395 56.828 0 56.828Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 105.745 105.745 0 111.059 111.059Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 105.745 105.745 0 111.059 111.059MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 6.710.643 37.712 6.748.355 5.462.267 16.380 5.478.647MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(19) 984.261 17.945 1.002.206 732.176 12.913 745.089Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer984.261 17.945 1.002.206 732.176 12.913 745.089YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.322 0 1.322 1.683 0 1.683ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(20) 247.408 0 247.408 1.148.611 0 1.148.611DİĞER AKTİFLER (Net)(22) 8.389.443 3.036.308 11.425.751 3.187.722 1.316.767 4.504.489VARLIKLAR TOPLAMI604.632.588 337.968.676 942.601.264 421.789.864 227.966.327 649.756.191YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 306.746.336 323.127.872 629.874.208 241.031.548 206.219.425 447.250.973ALINAN KREDİLER(3) 1.291.482 35.658.731 36.950.213 4.462.415 30.066.075 34.528.490PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 92.831.730 23.569.739 116.401.469 28.801.883 20.473.527 49.275.410İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 1.010.690 13.343.843 14.354.533 3.279.260 9.826.766 13.106.026Bonolar0 0 0 2.268.570 279.678 2.548.248Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 13.343.843 14.354.533 1.010.690 9.547.088 10.557.778FONLAR6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.464.562 2.023.090 3.487.652 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.464.562 2.023.090 3.487.652 536.536 1.122.322 1.658.858Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 (7) 763.681 58.304 821.985 565.614 56.146 621.760KARŞILIKLAR(9) 7.048.154 10.480 7.058.634 3.362.285 456.293 3.818.578Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.509.040 0 1.509.040 1.664.035 0 1.664.035Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.539.114 10.480 5.549.594 1.698.250 456.293 2.154.543CARİ VERGİ BORCU(10) 1.655.923 4.594 1.660.517 1.714.874 5.713 1.720.587ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 13.048.197 13.048.197 0 9.565.957 9.565.957Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 13.048.197 13.048.197 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 15.000.491 4.612.045 19.612.536 8.960.448 3.118.098 12.078.546ÖZKAYNAKLAR(13) 93.291.545 -13.285 93.278.260 71.106.589 -1.042.047 70.064.542Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-17.745 0 -17.745 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-17.745 0 -17.745 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler10.575.764 -969.601 9.606.163 5.728.837 123.518 5.852.355Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-108.006 956.316 848.310 807.677 -1.165.565 -357.888Kar Yedekleri58.398.544 0 58.398.544 52.110.376 0 52.110.376Yasal Yedekler5.000.726 0 5.000.726 4.750.183 0 4.750.183Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler53.397.818 0 53.397.818 47.360.193 0 47.360.193Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar11.342.988 0 11.342.988 6.360.270 0 6.360.270Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.517.969 0 3.517.969 173.382 0 173.382Dönem Net Kâr veya Zararı7.825.019 0 7.825.019 6.186.888 0 6.186.888Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI527.157.654 415.443.610 942.601.264 369.887.916 279.868.275 649.756.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 69.476.028 65.602.283Kredilerden Alınan Faizler52.330.087 52.764.423Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler229.750 439.830Bankalardan Alınan Faizler58.101 305.757Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler33 7.099Menkul Değerlerden Alınan Faizler16.695.965 11.966.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar173.658 12.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar14.268.773 10.603.117İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.253.534 1.350.528Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri162.092 119.066FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -34.861.528 -40.290.277Mevduata Verilen Faizler-22.812.078 -27.989.002Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.191.042 -1.672.114Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.728.076 -8.927.479İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.595.972 -1.366.368Kiralama Faiz Giderleri-100.242 -97.619Diğer Faiz Giderleri-3.434.118 -237.695NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ34.614.500 25.312.006NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.092.735 3.589.771Alınan Ücret ve Komisyonlar4.816.628 5.708.022Gayri Nakdi Kredilerden969.668 900.911Diğer3.846.960 4.807.111Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.723.893 -2.118.251Gayri Nakdi Kredilere-971 -1.463Diğer-1.722.922 -2.116.788TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.119.253 1.060.357TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -7.743.467 -7.817.493Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.971.898 219.437Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.137.039 -8.483.899Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.578.326 446.969DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 5.181.957 1.613.869FAALİYET BRÜT KÂRI36.264.978 23.758.510BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -10.690.951 -6.313.395DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -2.648.397 -111.766PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.396.112 -3.460.423DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -7.695.395 -6.224.812NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.834.123 7.648.114BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 10.834.123 7.648.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -3.009.104 -1.461.226Cari Vergi Karşılığı-3.189.501 -2.738.530Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.178.034 -3.375.545Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.358.431 4.652.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 7.825.019 6.186.888DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 7.825.019 6.186.888Grubun Karı (Zararı)7.825.019 6.186.888Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,75200000 1,01400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911228BIST