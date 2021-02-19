***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -324.856 -27.891 175.320 105.265 5.909.736 0 0 0 7.356.825 13.194.399 535 13.194.934Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -88 188.957 0 0 0 667 0 138.686 575.371 0 903.593 0 903.593Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.866.010 -14.866.010 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.794.507 -14.794.507 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 1.801.735 7.356.825 74.224.509 2.993 74.227.502Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.018.466 64.143 -972.979 287.029 1.135.995 644.292 0 0 9.651.452 12.828.398 1.542 12.829.940Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -19.370 288.113 0 0 0 0 0 -728.699 1.548.961 0 1.089.005 0 1.089.005Kar Dağıtımı0 0 0 2.196 0 0 0 0 0 0 7.124.451 -7.199.541 0 -72.894 0 -72.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.196 0 0 0 0 0 0 6.974.268 -6.976.464 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 3.507.980 9.651.452 95.069.018 4.535 95.073.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER202.622.377 429.001.864 631.624.241 144.394.170 313.003.820 457.397.990GARANTİ VE KEFALETLER(1) (3) 50.318.190 109.735.813 160.054.003 44.163.692 87.532.468 131.696.160Teminat Mektupları48.991.834 75.714.828 124.706.662 43.893.079 57.274.344 101.167.423Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.463.827 16.510.251 17.974.078 1.164.794 13.635.508 14.800.302Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler41.641.970 37.911.310 79.553.280 37.831.479 39.002.599 76.834.078Diğer Teminat Mektupları5.886.037 21.293.267 27.179.304 4.896.806 4.636.237 9.533.043Banka Kredileri122.254 7.088.274 7.210.528 9.724 8.211.786 8.221.510İthalat Kabul Kredileri122.254 7.087.381 7.209.635 6.517 8.206.747 8.213.264Diğer Banka Kabulleri0 893 893 3.207 5.039 8.246Akreditifler997.868 23.665.410 24.663.278 255.679 20.137.357 20.393.036Belgeli Akreditifler997.868 23.562.686 24.560.554 255.679 20.071.463 20.327.142Diğer Akreditifler0 102.724 102.724 0 65.894 65.894Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507T.C. Merkez Bankasına Cirolar99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden98.155 1.841.367 1.939.522 0 939.474 939.474Diğer Kefaletlerimizden9.079 4.471 13.550 5.210 0 5.210TAAHHÜTLER78.266.567 29.605.559 107.872.126 53.014.691 19.903.469 72.918.160Cayılamaz Taahhütler(1) (3) 78.266.567 21.595.365 99.861.932 53.014.691 14.823.869 67.838.560Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri96.533 14.155.920 14.252.453 2.134.231 11.571.249 13.705.480Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.666.903 63.612 14.730.515 11.842.898 32.819 11.875.717Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.098.792 83 5.098.875 3.852.919 24 3.852.943İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri16.428 0 16.428 11.509 0 11.509Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.638.928 38.696 44.677.624 24.220.013 25.292 24.245.305Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri68.632 0 68.632 36.161 0 36.161Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler13.677.201 7.337.054 21.014.255 10.909.460 3.194.485 14.103.945Cayılabilir Taahhütler0 8.010.194 8.010.194 0 5.079.600 5.079.600Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 205.122 205.122 0 216.573 216.573Diğer Cayılabilir Taahhütler0 7.805.072 7.805.072 0 4.863.027 4.863.027TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 74.037.620 289.660.492 363.698.112 47.215.787 205.567.883 252.783.670Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler74.037.620 289.660.492 363.698.112 47.215.787 205.567.883 252.783.670Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.355.332 2.663.655 5.018.987 3.859.858 4.325.518 8.185.376Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.527.355 1.008.721 2.536.076 1.631.241 2.449.973 4.081.214Vadeli Döviz Satım İşlemleri827.977 1.654.934 2.482.911 2.228.617 1.875.545 4.104.162Para ve Faiz Swap İşlemleri71.018.140 286.360.907 357.379.047 43.353.905 201.213.855 244.567.760Swap Para Alım İşlemleri6.051.965 145.831.548 151.883.513 1.417.227 99.048.727 100.465.954Swap Para Satım İşlemleri63.436.175 87.634.053 151.070.228 41.796.678 57.948.484 99.745.162Swap Faiz Alım İşlemleri765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322Swap Faiz Satım İşlemleri765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 2.024 28.510 30.534Para Alım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.012 14.255 15.267Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri664.148 635.930 1.300.078 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 635.930 635.930 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri664.148 0 664.148 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129EMANET KIYMETLER1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569 806.756.931 45.380.242 852.137.173Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.451.168 31.490.162 48.941.330 20.517.299 21.575.724 42.093.023Tahsile Alınan Çekler17.101.252 2.429.665 19.530.917 10.908.997 1.492.464 12.401.461Tahsile Alınan Ticari Senetler14.356.213 1.383.849 15.740.062 11.345.458 946.062 12.291.520Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler1.100.163.673 2.864 1.100.166.537 738.596.223 0 738.596.223Diğer Emanet Kıymetler30.053.002 28.659.397 58.712.399 25.378.489 20.506.340 45.884.829Emanet Kıymet Alanlar1.649 2.899.859 2.901.508 1.649 859.652 861.301REHİNLİ KIYMETLER1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608Menkul Kıymetler7.177.865 1.570.333 8.748.198 3.353.935 1.296.711 4.650.646Teminat Senetleri16.760.456 7.021.330 23.781.786 16.780.956 5.436.821 22.217.777Emtia3.110.331 923.024 4.033.355 2.428.499 639.362 3.067.861Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731Diğer Rehinli Kıymetler252.999.880 86.339.640 339.339.520 211.419.646 66.447.078 277.866.724Rehinli Kıymet Alanlar5.209 27.631 32.840 5.209 21.660 26.869KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.523.183 4.350.396 5.873.579 1.247.998 3.309.350 4.557.348BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı21.675.973 -10.191.268Alınan Faizler69.359.999 62.716.085Ödenen Faizler-33.250.585 -41.250.106Alınan Temettüler7.314 20.155Alınan Ücret ve Komisyonlar6.364.892 5.428.493Elde Edilen Diğer Kazançlar6.686.199 3.063.653Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.667.883 2.496.293Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.451.129 -4.317.186Ödenen Vergiler-3.711.294 -5.277.471Diğer-20.997.306 -33.071.184Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim53.389.187 29.142.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.404.293 4.821.736Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-32.409.950 -9.601.642Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-146.468.732 -69.729.045Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.663.739 2.554.398Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)7.999.354 6.184.517Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)173.185.323 119.631.420Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 -37.668Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.616.790 -1.412.395Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)72.768.014 -23.269.061Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı75.065.160 18.950.992YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-70.619.616 -23.539.257İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-410.071 -50.592Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.482.629 -1.835.246Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.133.608 499.160Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-114.440.414 -44.506.253Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar51.339.571 21.731.937Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.612.792 -11.191.088Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar853.111 3.875.246Diğer0 7.937.579FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.969.637 6.319.753Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.688.914 24.358.844Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-16.389.618 -17.669.126İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-329.659 -369.965Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) -464.042 2.024.161Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)10.951.139 3.755.649Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 32.051.095 28.295.446Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 43.002.234 32.051.095Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)9.653.075 7.357.474DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.176.865 5.837.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.109.630 -177.427Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.133.124 -360.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.179 -34.864Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.167.575 321.826Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler63.902 -103.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.067.235 6.014.887Yabancı Para Çevrim Farkları287.029 105.265Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.425.327 7.575.936Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)644.292 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-289.413 -1.666.314TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.829.940 13.194.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)121.644.985 190.978.231 312.623.216 83.583.457 98.441.926 182.025.383Nakit ve Nakit Benzerleri9.547.307 95.419.691 104.966.998 3.565.469 60.244.783 63.810.252Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.366.406 86.579.819 94.946.225 2.947.625 52.864.641 55.812.266Bankalar(4) 581.355 8.848.805 9.430.160 131.072 7.251.813 7.382.885Para Piyasalarından Alacaklar603.790 0 603.790 487.812 133.957 621.769Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.244 -8.933 -13.177 -1.040 -5.628 -6.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 14.810.177 543.939 15.354.116 1.932.117 145.007 2.077.124Devlet Borçlanma Senetleri13.782.465 9.300 13.791.765 1.898.894 7.310 1.906.204Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler16.486 527.069 543.555 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar1.011.226 7.570 1.018.796 33.200 137.697 170.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 94.339.957 92.900.367 187.240.324 76.790.107 36.553.163 113.343.270Devlet Borçlanma Senetleri89.811.384 91.006.417 180.817.801 74.042.653 35.560.304 109.602.957Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler242.135 31.702 273.837 140.393 399.984 540.377Diğer Finansal Varlıklar4.286.438 1.862.248 6.148.686 2.607.061 592.875 3.199.936Türev Finansal Varlıklar(3) 2.947.544 2.114.234 5.061.778 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.947.544 2.114.234 5.061.778 1.295.764 1.498.973 2.794.737Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)484.765.513 187.483.096 672.248.609 334.985.276 153.648.840 488.634.116Krediler(7) 489.100.046 168.409.928 657.509.974 342.521.224 138.437.666 480.958.890Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 2.851.377 2.294.800 5.146.177 1.531.983 2.136.768 3.668.751Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 12.466.614 18.153.867 30.620.481 4.480.563 13.691.052 18.171.615Devlet Borçlanma Senetleri12.379.588 18.095.133 30.474.721 4.395.402 13.664.560 18.059.962Diğer Finansal Varlıklar87.026 58.734 145.760 85.161 26.492 111.653Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-19.652.524 -1.375.499 -21.028.023 -13.548.494 -616.646 -14.165.140SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.336.119 0 5.336.119 6.965.298 165 6.965.463Satış Amaçlı5.336.119 0 5.336.119 6.965.298 165 6.965.463Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.277.395 207.948 1.485.343 589.172 137.914 727.086İştirakler (Net)(9) 550.810 3.445 554.255 282.244 2.584 284.828Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler293.250 0 293.250 271.526 0 271.526Konsolide Edilmeyenler257.560 3.445 261.005 10.718 2.584 13.302Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 726.585 9.541 736.126 306.928 0 306.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar726.585 9.541 736.126 306.928 0 306.928Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 194.962 194.962 0 135.330 135.330Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 194.962 194.962 0 135.330 135.330Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 11.099.870 403.960 11.503.830 7.516.783 271.515 7.788.298MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(19) 1.147.667 66.466 1.214.133 884.317 50.831 935.148Şerefiye0 0 0 30.723 0 30.723Diğer1.147.667 66.466 1.214.133 853.594 50.831 904.425YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 477.790 0 477.790 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI23.394 5.688 29.082 20.386 5.083 25.469ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(20) 856.992 5.120 862.112 1.191.444 123 1.191.567DİĞER AKTİFLER (Net)(22) 9.414.878 3.337.809 12.752.687 3.856.278 1.572.417 5.428.695VARLIKLAR TOPLAMI636.044.603 382.488.318 1.018.532.921 439.592.411 254.128.814 693.721.225YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 331.229.660 363.608.580 694.838.240 250.892.192 229.036.334 479.928.526ALINAN KREDİLER(3) 1.393.770 35.774.781 37.168.551 1.667.904 32.590.533 34.258.437PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 94.932.803 23.569.739 118.502.542 28.821.018 20.473.527 49.294.545İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 5.027.603 13.346.012 18.373.615 5.761.229 9.831.892 15.593.121Bonolar0 0 0 2.267.540 279.678 2.547.218Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler4.017.250 0 4.017.250 2.482.999 0 2.482.999Tahviller1.010.353 13.346.012 14.356.365 1.010.690 9.552.214 10.562.904FONLAR6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.464.562 2.022.399 3.486.961 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.464.562 2.022.399 3.486.961 536.555 1.115.646 1.652.201Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 879.435 121.928 1.001.363 668.204 104.471 772.675KARŞILIKLAR(9) 7.265.341 245.485 7.510.826 3.571.025 539.769 4.110.794Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.569.882 7.193 1.577.075 1.704.127 4.823 1.708.950Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.695.459 238.292 5.933.751 1.866.898 534.946 2.401.844CARİ VERGİ BORCU(10) 1.769.112 6.951 1.776.063 1.857.191 8.489 1.865.680ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 7.128 7.128 34.153 5.019 39.172SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 3.061.224 0 3.061.224Satış Amaçlı0 0 0 3.061.224 0 3.061.224Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 13.816.234 13.816.234 0 10.103.295 10.103.295Krediler0 768.037 768.037 0 537.338 537.338Diğer Borçlanma Araçları0 13.048.197 13.048.197 0 9.565.957 9.565.957DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 15.978.625 4.946.160 20.924.785 9.438.934 3.308.655 12.747.589ÖZKAYNAKLAR(13) 93.066.833 2.006.720 95.073.553 74.397.428 -169.926 74.227.502Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000Sermaye Yedekleri-17.745 0 -17.745 -571 0 -571Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-17.745 0 -17.745 -571 0 -571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.619.524 -32.697 5.586.827 3.885.618 303.466 4.189.084Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.563.047 956.629 4.519.676 3.613.096 -1.160.736 2.452.360Kar Yedekleri57.638.040 1.082.788 58.720.828 51.637.732 687.344 52.325.076Yasal Yedekler5.111.485 33.686 5.145.171 5.049.462 40.119 5.089.581Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler52.389.601 36.080 52.425.681 46.497.385 34.521 46.531.906Diğer Kar Yedekleri136.954 1.013.022 1.149.976 90.885 612.704 703.589Kar veya Zarar13.159.432 0 13.159.432 9.158.560 0 9.158.560Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.507.980 0 3.507.980 1.801.735 0 1.801.735Dönem Net Kâr veya Zararı9.651.452 0 9.651.452 7.356.825 0 7.356.825Azınlık Payları4.535 0 4.535 2.993 0 2.993YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI559.060.804 459.472.117 1.018.532.921 386.773.521 306.947.704 693.721.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 74.450.737 69.718.782Kredilerden Alınan Faizler56.110.001 56.075.144Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler253.867 479.203Bankalardan Alınan Faizler133.438 355.434Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.219 9.568Menkul Değerlerden Alınan Faizler17.320.104 12.221.439Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar181.115 32.390Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar14.842.857 10.837.254İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.296.132 1.351.795Finansal Kiralama Faiz Gelirleri379.390 380.566Diğer Faiz Gelirleri244.718 197.428FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -36.972.540 -41.903.049Mevduata Verilen Faizler-24.374.966 -29.099.627Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.325.340 -1.747.982Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.791.733 -8.939.821İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.923.109 -1.757.446Kiralama Faiz Giderleri-125.893 -119.410Diğer Faiz Giderleri-3.431.499 -238.763NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ37.478.197 27.815.733NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.584.405 3.239.834Alınan Ücret ve Komisyonlar5.445.765 5.428.248Gayri Nakdi Kredilerden1.098.536 1.025.162Diğer4.347.229 4.403.086Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.861.360 -2.188.414Gayri Nakdi Kredilere-668 -4.071Diğer-1.860.692 -2.184.343TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 7.314 25.972TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -7.636.594 -7.754.939Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.156.404 226.967Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.137.049 -8.570.364Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.655.949 588.458DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 5.919.245 2.163.955FAALİYET BRÜT KÂRI39.352.567 25.490.555BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -12.194.001 -7.214.540DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -2.874.919 -275.487PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.852.164 -3.813.756DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -8.343.307 -6.602.596NET FAALİYET KARI (ZARARI)11.088.176 7.584.176BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)57.258 84.273NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 11.145.434 7.668.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -3.348.927 -1.776.755Cari Vergi Karşılığı-3.554.074 -3.068.013Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.236.873 -3.379.831Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.442.020 4.671.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 7.796.507 5.891.694DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER2.473.439 4.692.070Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri1.107.539 4.692.070İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları1.365.900 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)-535.466 -2.890.574Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri-535.466 -2.890.574İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.937.973 1.801.496DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -81.405 -335.716Cari Vergi Karşılığı-78.057 -340.887Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.766 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi418 5.171DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.856.568 1.465.780DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 9.653.075 7.357.474Grubun Karı (Zararı)9.651.452 7.356.825Azınlık Payları Karı (Zararı)1.623 649Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,92800000 1,20600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911233BIST