***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -14.496 153.797 1.275.383 0 197.031 0 0 0 4.509.229 6.120.944 0 6.120.944Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -197 0 0 0 0 0 0 0 2.500.702 0 2.500.505 0 2.500.505Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -768 3.734.316 72.245 3.460.478 0 -160.857 0 58.398.544 2.572.804 4.509.229 85.685.991 0 85.685.991Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -48.177 188.619 466.724 0 -4.475.532 0 0 0 1.739.704 -2.128.662 0 -2.128.662Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.031 0 0 0 0 0 0 0 32.639 0 29.608 0 29.608Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -20.776 4.801.594 176.003 7.350.106 0 -3.627.222 0 67.627.159 32.638 1.739.704 91.179.206 0 91.179.206Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER221.882.749 451.566.035 673.448.784 192.229.287 407.385.776 599.615.063GARANTİ VE KEFALETLER(1) 46.137.134 120.884.332 167.021.466 43.026.229 99.712.498 142.738.727Teminat Mektupları9.687 126.427.212 41.847.184 68.894.235 110.741.419Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.373.039 16.920.796 18.293.835 1.272.900 14.813.606 16.086.506Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler38.858.991 44.807.643 83.666.634 35.485.457 37.881.934 73.367.391Diğer Teminat Mektupları5.265.495 19.201.248 24.466.743 5.088.827 16.198.695 21.287.522Banka Kredileri26.446 8.087.285 8.113.731 122.254 7.079.894 7.202.148İthalat Kabul Kredileri26.446 8.086.236 8.112.682 122.254 7.079.001 7.201.255Diğer Banka Kabulleri0 1.049 1.049 0 893 893Akreditifler532.163 29.953.545 30.485.708 957.791 22.316.906 23.274.697Belgeli Akreditifler532.163 29.933.714 30.465.877 957.791 22.300.016 23.257.807Diğer Akreditifler0 19.831 19.831 0 16.890 16.890Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463T.C. Merkez Bankasına Cirolar81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER95.649.122 20.454.993 116.104.115 77.686.779 21.081.703 98.768.482Cayılamaz Taahhütler(1) 95.649.122 20.454.993 116.104.115 77.686.779 21.081.703 98.768.482Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.323.149 12.347.146 14.670.295 38.855 14.044.527 14.083.382Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.877.678 12.129 16.889.807 14.666.903 2.087 14.668.990Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.068.330 0 6.068.330 4.830.167 0 4.830.167İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri56.153.837 0 56.153.837 44.590.857 0 44.590.857Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri83.280 0 83.280 68.631 0 68.631Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.139.698 8.095.718 22.235.416 13.488.216 7.035.089 20.523.305Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR80.096.493 310.226.710 390.323.203 71.516.279 286.591.575 358.107.854Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler80.096.493 310.226.710 390.323.203 71.516.279 286.591.575 358.107.854Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.868.239 5.367.042 9.235.281 2.339.701 4.721.385 7.061.086Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.938.704 2.682.938 4.621.642 1.513.056 2.052.594 3.565.650Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.929.535 2.684.104 4.613.639 826.645 2.668.791 3.495.436Para ve Faiz Swap İşlemleri76.228.254 304.859.668 381.087.922 68.512.430 281.234.260 349.746.690Swap Para Alım İşlemleri4.662.430 155.498.302 160.160.732 3.546.255 144.492.912 148.039.167Swap Para Satım İşlemleri70.925.824 91.424.900 162.350.724 63.436.175 83.846.042 147.282.217Swap Faiz Alım İşlemleri320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653Swap Faiz Satım İşlemleri320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 664.148 635.930 1.300.078Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 635.930 635.930Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 664.148 0 664.148Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.773.502.418 373.192.705 2.146.695.123 2.514.798.633 307.290.933 2.822.089.566EMANET KIYMETLER257.310.952 80.958.279 338.269.231 1.174.846.935 62.800.731 1.237.647.666Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler11.868.772 36.966.180 48.834.952 13.994.359 31.286.338 45.280.697Tahsile Alınan Çekler18.583.710 3.064.311 21.648.021 16.337.960 2.323.861 18.661.821Tahsile Alınan Ticari Senetler18.712.324 1.350.224 20.062.548 14.290.083 1.139.348 15.429.431Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler187.457.085 141.600 187.598.685 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537Diğer Emanet Kıymetler20.678.596 39.435.964 60.114.560 30.050.395 28.048.320 58.098.715Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.514.663.903 287.399.432 1.802.063.335 1.338.428.515 240.139.806 1.578.568.321Menkul Kıymetler2.647.234 1.742.955 4.390.189 2.552.857 1.488.478 4.041.335Teminat Senetleri18.228.022 3.270.398 21.498.420 15.030.031 2.143.619 17.173.650Emtia919.910 138.483 1.058.393 919.910 119.673 1.039.583Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.224.971.318 184.423.958 1.409.395.276 1.072.212.605 154.124.910 1.226.337.515Diğer Rehinli Kıymetler267.892.210 97.791.467 365.683.677 247.707.903 82.235.495 329.943.398Rehinli Kıymet Alanlar5.209 32.171 37.380 5.209 27.631 32.840KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.527.563 4.834.994 6.362.557 1.523.183 4.350.396 5.873.579BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.995.385.167 824.758.740 2.820.143.907 2.707.027.920 714.676.709 3.421.704.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.142.222 7.731.824Alınan Faizler39.841.506 26.842.297Ödenen Faizler-28.909.773 -13.664.281Alınan Temettüler111.605 1.041.002Alınan Ücret ve Komisyonlar3.258.201 2.989.276Elde Edilen Diğer Kazançlar568.085 4.212.797Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.528.192 930.126Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.830.213 -2.791.762Ödenen Vergiler-1.690.117 -1.418.590Diğer-10.735.264 -10.409.041Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.516.599 2.764.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.742.156 -7.598.861Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.580.667 5.905.888Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-26.323.945 -110.087.006Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-31.704 -7.826.880Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.940.460 -4.996.998Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)35.685.209 121.910.630Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.701.707 -1.738.313Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.867.695 7.195.917Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.658.821 10.496.201YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.794.284 -21.561.468İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-606.041 -37.481Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-412.292 -166.259Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller458.567 397.606Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-30.922.144 -49.793.040Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.276.687 33.328.244Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-195.214 -7.492.059Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.606.153 777.633Diğer0 1.423.888FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit744.063 5.541.860Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.276.340 2.696.636Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.393.118 -4.025.659İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-139.159 -129.117Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.717.177 2.444.554Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)325.777 -3.078.853Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.847.422 28.162.539Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.173.199 25.083.686Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.739.704 4.509.229DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.868.366 1.611.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar607.166 1.414.684Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-53.674 -16.107Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)235.774 192.246Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları563.683 1.523.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-138.617 -284.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.475.532 197.031Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-5.773.210 252.604Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.297.678 -55.573TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.128.662 6.120.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)113.847.754 218.284.663 332.132.417 115.996.922 176.002.569 291.999.491Nakit ve Nakit Benzerleri9.036.267 94.584.123 103.620.390 8.737.466 82.300.443 91.037.909Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.460.614 89.754.638 98.215.252 7.954.069 80.089.730 88.043.799Bankalar(4) 336.622 4.829.789 5.166.411 578.131 2.210.866 2.788.997Para Piyasalarından Alacaklar240.365 0 240.365 206.435 0 206.435Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.334 -304 -1.638 -1.169 -153 -1.322Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.170.435 17.501.588 18.672.023 13.769.083 536.369 14.305.452Devlet Borçlanma Senetleri126.985 16.815.776 16.942.761 13.769.083 9.300 13.778.383Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 685.359 685.359 0 527.069 527.069Diğer Finansal Varlıklar1.043.450 453 1.043.903 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 102.174.785 105.021.155 207.195.940 90.571.073 91.057.857 181.628.930Devlet Borçlanma Senetleri101.399.725 104.549.044 205.948.769 89.811.384 90.687.150 180.498.534Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler245.577 33.402 278.979 230.206 28.445 258.651Diğer Finansal Varlıklar529.483 438.709 968.192 529.483 342.262 871.745Türev Finansal Varlıklar(3) 1.466.267 1.177.797 2.644.064 2.919.300 2.107.900 5.027.200Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.466.267 1.177.797 2.644.064 2.919.300 2.107.900 5.027.200Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)476.207.841 186.035.244 662.243.085 456.101.932 155.487.998 611.589.930Krediler(7) 486.434.020 165.979.341 652.413.361 462.338.413 138.321.547 600.659.960Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 10.334.908 20.121.551 30.456.459 12.466.614 17.220.082 29.686.696Devlet Borçlanma Senetleri10.248.659 19.972.235 30.220.894 12.379.588 17.161.348 29.540.936Diğer Finansal Varlıklar86.249 149.316 235.565 87.026 58.734 145.760Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-20.561.087 -65.648 -20.626.735 -18.703.095 -53.631 -18.756.726SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.241.959 0 5.241.959 5.260.879 0 5.260.879Satış Amaçlı5.241.959 0 5.241.959 5.260.879 0 5.260.879Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI12.092.899 3.717.239 15.810.138 10.939.778 3.386.144 14.325.922İştirakler (Net)(9) 295.413 0 295.413 152.904 0 152.904Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler295.413 0 295.413 152.904 0 152.904Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 11.797.486 3.611.494 15.408.980 10.786.874 3.280.399 14.067.273Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar11.632.091 3.611.494 15.243.585 10.621.479 3.280.399 13.901.878Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar165.395 0 165.395 165.395 0 165.395Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 105.745 105.745 0 105.745 105.745Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 105.745 105.745 0 105.745 105.745MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 6.694.009 42.540 6.736.549 6.710.643 37.712 6.748.355MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.109.981 19.433 1.129.414 984.261 17.945 1.002.206Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.109.981 19.433 1.129.414 984.261 17.945 1.002.206YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 1.322 0 1.322ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.497.201 0 2.497.201 247.408 0 247.408DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 8.842.119 1.094.185 9.936.304 8.389.443 3.036.308 11.425.751VARLIKLAR TOPLAMI626.533.763 409.193.304 1.035.727.067 604.632.588 337.968.676 942.601.264YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 339.930.820 362.659.304 702.590.124 306.746.336 323.127.872 629.874.208ALINAN KREDİLER(3) 397.801 43.817.052 44.214.853 1.291.482 35.658.731 36.950.213PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 90.354.201 32.485.556 122.839.757 92.831.730 23.569.739 116.401.469İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 1.010.690 17.368.642 18.379.332 1.010.690 13.343.843 14.354.533Bonolar0 746.707 746.707 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 16.621.935 17.632.625 1.010.690 13.343.843 14.354.533FONLAR6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 790.265 3.013.186 3.803.451 1.464.562 2.023.090 3.487.652Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı790.265 3.013.186 3.803.451 1.464.562 2.023.090 3.487.652Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 734.205 46.362 780.567 763.681 58.304 821.985KARŞILIKLAR(9) 7.254.588 9.360 7.263.948 7.048.154 10.480 7.058.634Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.594.719 0 1.594.719 1.509.040 0 1.509.040Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.659.869 9.360 5.669.229 5.539.114 10.480 5.549.594CARİ VERGİ BORCU(10) 1.900.821 6.016 1.906.837 1.655.923 4.594 1.660.517ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 14.460.389 14.460.389 0 13.048.197 13.048.197Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 14.460.389 14.460.389 0 13.048.197 13.048.197DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 20.222.817 2.000.593 22.223.410 15.000.491 4.612.045 19.612.536ÖZKAYNAKLAR(13) 94.135.886 -2.956.680 91.179.206 93.291.545 -13.285 93.278.260Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.292.322 -964.619 12.327.703 10.575.764 -969.601 9.606.163Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.635.161 -1.992.061 -3.627.222 -108.006 956.316 848.310Kar Yedekleri67.627.159 0 67.627.159 58.398.544 0 58.398.544Yasal Yedekler5.463.080 0 5.463.080 5.000.726 0 5.000.726Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler62.164.079 0 62.164.079 53.397.818 0 53.397.818Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.772.342 0 1.772.342 11.342.988 0 11.342.988Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı32.638 0 32.638 3.517.969 0 3.517.969Dönem Net Kâr veya Zararı1.739.704 0 1.739.704 7.825.019 0 7.825.019Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI562.817.287 472.909.780 1.035.727.067 527.157.654 415.443.610 942.601.264Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 43.657.218 32.233.032 23.327.874 16.182.189Kredilerden Alınan Faizler32.357.107 25.040.484 16.937.338 12.497.207Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler518.908 65.093 336.471 31.823Bankalardan Alınan Faizler67.116 32.152 33.291 13.688Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler29 14 16 7Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.607.803 6.979.433 5.993.066 3.624.263Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar140.219 57.384 80.021 39.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.233.424 6.148.395 5.213.032 3.149.603İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.234.160 773.654 700.013 435.234Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri106.255 115.856 27.692 15.201FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -30.008.597 -13.706.702 -16.068.266 -6.538.170Mevduata Verilen Faizler-19.369.309 -9.687.058 -10.287.122 -4.681.924Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-504.131 -636.699 -269.995 -280.758Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.940.524 -1.711.514 -4.913.552 -861.137İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-899.935 -753.833 -460.909 -384.584Kiralama Faiz Giderleri-51.744 -51.454 -26.840 -24.936Diğer Faiz Giderleri-242.954 -866.144 -109.848 -304.831NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.648.621 18.526.330 7.259.608 9.644.019NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.216.131 1.203.884 1.172.972 345.170Alınan Ücret ve Komisyonlar3.145.309 2.217.229 1.676.832 938.881Gayri Nakdi Kredilerden556.658 445.090 282.177 220.778Diğer2.588.651 1.772.139 1.394.655 718.103Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-929.178 -1.013.345 -503.860 -593.711Gayri Nakdi Kredilere-332 -642 -162 -267Diğer-928.846 -1.012.703 -503.698 -593.444TEMETTÜ GELİRLERİ111.605 1.041.002 109.632 1.039.931TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -5.128.354 -2.785.860 -2.575.015 -626.740Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)71.341 2.636.727 70.680 1.734.629Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.548.876 -2.721.877 -2.790.370 -1.224.942Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)349.181 -2.700.710 144.675 -1.136.427DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 2.107.414 1.576.070 929.228 854.234FAALİYET BRÜT KÂRI12.955.417 19.561.426 6.896.425 11.256.614BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -3.536.636 -4.934.950 -2.035.410 -3.206.785DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -112.833 -2.021.971 -38.773 -1.106.259PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.500.903 -2.472.395 -1.296.947 -1.499.242DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -4.283.515 -3.985.690 -2.223.820 -1.929.877NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.521.530 6.146.420 1.301.475 3.514.451BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 2.521.530 6.146.420 1.301.475 3.514.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -781.826 -1.637.191 -523.717 -876.673Cari Vergi Karşılığı-1.872.558 -2.424.648 -1.102.909 -1.941.798Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-305.729 -1.744.429 -142.515 -748.049Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.396.461 2.531.886 721.707 1.813.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.739.704 4.509.229 777.758 2.637.778DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 1.739.704 4.509.229 777.758 2.637.778Grubun Karı (Zararı)1.739.704 4.509.229 777.758 2.637.778Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13300000 0,58700000 0,06000000 0,28000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958043BIST