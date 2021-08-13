***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 215.326 153.862 -261.535 421.278 205.385 0 0 0 5.548.465 6.282.781 639 6.283.420Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -197 278.466 0 51 0 1.290 0 -702.249 30.594 0 -392.045 0 -392.045Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.562.210 -6.635.104 0 -72.894 0 -72.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.412.027 -6.412.027 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -768 4.324.094 93.435 157.725 3.170.268 -89.955 0 58.185.037 2.554.050 5.548.465 87.042.351 3.632 87.045.983Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -47.226 188.675 -517.039 395.729 -4.502.123 269.162 0 0 2.355.391 -1.857.431 14.591 -1.842.840Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.031 0 0 -901 0 0 0 67.441 -68.064 0 -4.555 1.743.142 1.738.587Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 10.625.668 -12.740.042 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.974.507 -9.974.507 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -20.776 6.089.655 192.391 1.042.664 3.431.748 -3.662.758 913.454 69.413.937 351.326 2.355.391 93.207.032 1.762.268 94.969.300Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER230.691.399 479.296.932 709.988.331 202.622.377 429.001.864 631.624.241GARANTİ VE KEFALETLER(1) 53.904.218 134.225.158 188.129.376 50.318.190 109.735.813 160.054.003Teminat Mektupları53.201.199 89.664.707 142.865.906 48.991.834 75.714.828 124.706.662Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.606.602 19.182.492 20.789.094 1.463.827 16.510.251 17.974.078Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler45.681.525 44.844.404 90.525.929 41.641.970 37.911.310 79.553.280Diğer Teminat Mektupları5.913.072 25.637.811 31.550.883 5.886.037 21.293.267 27.179.304Banka Kredileri26.446 8.104.943 8.131.389 122.254 7.088.274 7.210.528İthalat Kabul Kredileri26.446 8.103.894 8.130.340 122.254 7.087.381 7.209.635Diğer Banka Kabulleri0 1.049 1.049 0 893 893Akreditifler564.760 32.285.980 32.850.740 997.868 23.665.410 24.663.278Belgeli Akreditifler564.760 32.099.309 32.664.069 997.868 23.562.686 24.560.554Diğer Akreditifler0 186.671 186.671 0 102.724 102.724Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463T.C. Merkez Bankasına Cirolar81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden27.813 2.252.039 2.279.852 98.155 1.841.367 1.939.522Diğer Kefaletlerimizden3.000 3.674 6.674 9.079 4.471 13.550TAAHHÜTLER96.685.290 32.039.681 128.724.971 78.266.567 29.605.559 107.872.126Cayılamaz Taahhütler(1) 96.685.142 21.208.802 117.893.944 78.266.567 21.595.365 99.861.932Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.680.959 12.866.425 15.547.384 96.533 14.155.920 14.252.453Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.877.678 59.887 16.937.565 14.666.903 63.612 14.730.515Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.451.927 126 6.452.053 5.098.792 83 5.098.875İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri19.964 0 19.964 16.428 0 16.428Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri56.246.331 42.982 56.289.313 44.638.928 38.696 44.677.624Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri83.441 0 83.441 68.632 0 68.632Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.321.692 8.239.382 22.561.074 13.677.201 7.337.054 21.014.255Cayılabilir Taahhütler148 10.830.879 10.831.027 0 8.010.194 8.010.194Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 450.589 450.589 0 205.122 205.122Diğer Cayılabilir Taahhütler148 10.380.290 10.380.438 0 7.805.072 7.805.072TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR80.101.891 313.032.093 393.133.984 74.037.620 289.660.492 363.698.112Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler80.101.891 313.032.093 393.133.984 74.037.620 289.660.492 363.698.112Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.873.637 5.033.261 8.906.898 2.355.332 2.663.655 5.018.987Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.938.704 2.519.953 4.458.657 1.527.355 1.008.721 2.536.076Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.934.933 2.513.308 4.448.241 827.977 1.654.934 2.482.911Para ve Faiz Swap İşlemleri76.228.254 307.998.832 384.227.086 71.018.140 286.360.907 4.662.430 157.056.938 161.719.368 6.051.965 145.831.548 151.883.513Swap Para Satım İşlemleri70.925.824 93.005.428 163.931.252 63.436.175 87.634.053 151.070.228Swap Faiz Alım İşlemleri320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653Swap Faiz Satım İşlemleri320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 664.148 635.930 1.300.078Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 635.930 635.930Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 664.148 0 664.148Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.831.638.311 396.795.077 2.228.433.388 2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936EMANET KIYMETLER261.773.135 85.434.101 347.207.236 1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler15.189.227 37.205.210 52.394.437 17.451.168 31.490.162 48.941.330Tahsile Alınan Çekler19.564.925 3.254.346 22.819.271 17.101.252 2.429.665 19.530.917Tahsile Alınan Ticari Senetler18.872.562 1.612.915 20.485.477 14.356.213 1.383.849 15.740.062Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler187.457.085 141.600 187.598.685 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537Diğer Emanet Kıymetler20.678.871 40.228.004 60.906.875 30.053.002 28.659.397 58.712.399Emanet Kıymet Alanlar1.649 2.992.026 2.993.675 1.649 2.899.859 2.901.508REHİNLİ KIYMETLER1.568.337.613 306.525.982 1.874.863.595 1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788Menkul Kıymetler6.427.562 1.804.299 8.231.861 7.177.865 1.570.333 8.748.198Teminat Senetleri20.558.013 9.479.050 30.037.063 16.760.456 7.021.330 23.781.786Emtia3.548.674 1.269.741 4.818.415 3.110.331 923.024 4.033.355Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.261.161.771 190.545.523 1.451.707.294 1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089Diğer Rehinli Kıymetler276.636.384 103.395.198 380.031.582 252.999.880 86.339.640 339.339.520Rehinli Kıymet Alanlar5.209 32.171 37.380 5.209 27.631 32.840KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.527.563 4.834.994 6.362.557 1.523.183 4.350.396 5.873.579BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.062.329.710 1.719 2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.881.225 8.709.756Alınan Faizler42.652.538 28.506.560Ödenen Faizler-31.246.769 -14.415.431Alınan Temettüler8.248 1.487Alınan Ücret ve Komisyonlar3.733.490 3.091.782Elde Edilen Diğer Kazançlar716.453 4.512.778Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.636.913 969.246Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.114.136 -3.010.360Ödenen Vergiler-1.850.302 -1.433.313Diğer-10.655.210 -9.512.993Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim12.289.336 4.989.642Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.168.708 -8.194.824Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-9.920.091 5.859.885Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-29.173.461 -121.781.022Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış282.572 -5.820.197Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)4.968.616 -5.029.699Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)37.906.921 134.089.573Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.924.328 -1.716.913Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.469.159 7.582.839Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı14.170.561 13.699.398YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-16.089.581 -26.017.304İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-611.137 -370.847Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.005.665 -1.070.001Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller458.699 397.606Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-33.703.221 -52.061.057Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar16.354.313 32.382.220Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-188.723 -7.199.392Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.606.153 777.633Diğer0 1.126.534FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit112.141 6.510.717Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.535.877 3.664.660Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.243.118 -4.025.659İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-180.618 -128.284Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.184.479 3.188.939Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)377.600 -2.618.250Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.002.234 32.051.095Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.379.834 29.432.845Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.369.982 5.549.136DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.212.822 734.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-375.590 107.653Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-52.725 239.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)235.844 192.328Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-620.447 -390.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler61.738 66.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.837.232 626.631Yabancı Para Çevrim Farkları395.729 421.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-5.799.801 262.643Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)269.162 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.297.678 -57.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.842.840 6.283.420Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)120.534.671 233.896.259 354.430.930 121.644.985 190.978.231 312.623.216Nakit ve Nakit Benzerleri11.332.251 106.148.398 117.480.649 9.547.307 95.419.691 104.966.998Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 10.346.010 97.335.800 107.681.810 8.366.406 86.579.819 94.946.225Bankalar(4) 346.145 8.824.893 9.171.038 581.355 8.848.805 9.430.160Para Piyasalarından Alacaklar642.477 0 642.477 603.790 0 603.790Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.381 -12.295 -14.676 -4.244 -8.933 -13.177Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.246.928 18.732.476 19.979.404 14.810.177 543.939 15.354.116Devlet Borçlanma Senetleri141.499 16.815.776 16.957.275 13.782.465 9.300 13.791.765Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler21.092 685.359 706.451 2.315.678 1.011.226 7.570 1.018.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 106.488.183 107.836.300 214.324.483 94.339.957 92.900.367 187.240.324Devlet Borçlanma Senetleri101.399.725 104.985.979 206.385.704 89.811.384 91.006.417 180.817.801Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler257.505 35.990 293.495 242.135 31.702 273.837Diğer Finansal Varlıklar4.830.953 2.814.331 7.645.284 4.286.438 1.862.248 6.148.686Türev Finansal Varlıklar(3) 1.467.309 1.179.085 2.646.394 2.947.544 2.114.234 5.061.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.467.309 1.179.085 2.646.394 2.947.544 2.114.234 5.061.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)506.297.979 224.434.019 730.731.998 484.765.513 187.483.096 672.248.609Krediler(7) 514.228.199 202.013.400 716.241.599 489.100.046 168.409.928 657.509.974Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 3.397.724 2.948.515 6.346.239 2.851.377 2.294.800 5.146.177Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 10.334.908 21.201.536 31.536.444 12.466.614 18.153.867 30.620.481Devlet Borçlanma Senetleri10.248.659 21.052.220 31.300.879 12.379.588 18.095.133 30.474.721Diğer Finansal Varlıklar86.249 149.316 235.565 87.026 58.734 145.760Beklenen Zarar Karşılıkları (-)32 -23.392.284 -19.652.524 -1.375.499 -21.028.023SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.325.340 0 5.325.340 5.336.119 0 5.336.119Satış Amaçlı5.325.340 0 5.325.340 5.336.119 0 5.336.119Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.412.619 241.030 1.653.649 1.277.395 207.948 1.485.343İştirakler (Net)(9) 708.292 9.053 717.345 550.810 3.445 554.255Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler308.222 0 308.222 293.250 0 293.250Konsolide Edilmeyenler400.070 9.053 409.123 257.560 3.445 261.005Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 704.327 11.052 715.379 726.585 9.541 736.126Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar704.327 11.052 715.379 726.585 9.541 736.126Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 220.925 220.925 0 194.962 194.962Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 220.925 220.925 0 194.962 194.962Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 11.416.771 479.662 11.896.433 11.099.870 403.960 11.503.830MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.290.843 72.991 1.363.834 1.147.667 66.466 1.214.133Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.290.843 72.991 1.363.834 1.147.667 66.466 1.214.133YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 566.740 0 566.740 477.790 0 477.790CARİ VERGİ VARLIĞI23.145 6.951 30.096 23.394 5.688 29.082ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI3.320.483 5.953 3.326.436 856.992 5.120 862.112DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 10.077.146 1.325.384 11.402.530 9.414.878 3.337.809 12.752.687VARLIKLAR TOPLAMI660.265.737 460.462.249 1.120.727.986 636.044.603 382.488.318 1.018.532.921YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 363.313.125 410.000.251 773.313.376 331.229.660 363.608.580 694.838.240ALINAN KREDİLER(3) 461.836 44.265.630 44.727.466 1.393.770 35.774.781 37.168.551PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 93.669.001 32.485.556 126.154.557 94.932.803 23.569.739 118.502.542İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.142.373 17.374.556 21.516.929 5.027.603 13.346.012 18.373.615Bonolar0 746.707 746.707 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.132.257 0 3.132.257 4.017.250 0 4.017.250Tahviller1.010.116 16.627.849 17.637.965 1.010.353 13.346.012 14.356.365FONLAR6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 790.265 3.032.073 3.822.338 1.464.562 2.022.399 3.486.961Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı790.265 3.032.073 3.822.338 1.464.562 2.022.399 3.486.961Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 903.619 95.119 998.738 879.435 121.928 1.001.363KARŞILIKLAR(9) 7.478.647 319.343 7.797.990 7.265.341 245.485 7.510.826Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.634.824 9.144 1.643.968 1.569.882 7.193 1.577.075Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.843.823 310.199 6.154.022 5.695.459 238.292 5.933.751CARİ VERGİ BORCU(10) 2.026.291 10.189 2.036.480 1.769.112 6.951 1.776.063ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 8.294 8.294 0 7.128 7.128SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 15.352.979 15.352.979 0 13.816.234 13.816.234Krediler0 892.590 892.590 0 768.037 768.037Diğer Borçlanma Araçları0 14.460.389 14.460.389 0 13.048.197 13.048.197DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 21.360.698 2.583.648 23.944.346 15.978.625 4.946.160 20.924.785ÖZKAYNAKLAR(13) 95.542.033 -572.733 94.969.300 93.066.833 2.006.720 95.073.553Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.308.908 15.802 7.324.710 5.619.524 -32.697 5.586.827Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.673.918 -1.991.474 682.444 3.563.047 956.629 4.519.676Kar Yedekleri68.010.998 1.402.939 69.413.937 57.638.040 1.082.788 58.720.828Yasal Yedekler5.611.450 44.080 5.655.530 5.111.485 33.686 5.145.171Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler62.263.762 43.062 62.306.824 52.389.601 36.080 52.425.681Diğer Kar Yedekleri135.786 1.315.797 1.451.583 136.954 1.013.022 1.149.976Kar veya Zarar2.706.717 0 2.706.717 13.159.432 0 13.159.432Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı351.326 0 351.326 3.507.980 0 3.507.980Dönem Net Kâr veya Zararı2.355.391 0 2.355.391 9.651.452 0 9.651.452Azınlık Payları1.762.268 0 1.762.268 4.535 0 4.535YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI595.773.081 524.954.905 1.120.727.986 559.060.804 459.472.117 1.018.532.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 46.851.891 34.508.308 25.009.723 17.409.824Kredilerden Alınan Faizler34.791.979 26.778.661 18.239.646 13.406.015Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler587.626 72.092 377.963 34.741Bankalardan Alınan Faizler91.813 55.850 46.778 25.419Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.283 4.790 1.366 2.479Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.955.502 7.264.639 6.159.285 3.821.542Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar147.418 94.301 84.436 65.768Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.545.388 6.395.917 5.360.041 3.320.168İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.262.696 774.421 714.808 435.606Finansal Kiralama Faiz Gelirleri221.071 182.515 113.601 88.259Diğer Faiz Gelirleri200.617 149.761 71.084 31.369FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -32.177.067 -14.542.932 -17.209.492 -7.015.777Mevduata Verilen Faizler-20.884.415 -10.296.584 -11.054.456 -5.031.334Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-578.105 -696.674 -327.120 -317.716Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.194.884 -1.725.379 -5.063.566 -873.535İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.209.327 -894.256 -620.094 -457.243Kiralama Faiz Giderleri-67.779 -64.149 -36.317 -31.379Diğer Faiz Giderleri-242.557 -865.890 -107.939 -304.570NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.674.824 19.965.376 7.800.231 10.394.047NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.627.334 1.251.309 1.351.544 498.239Alınan Ücret ve Komisyonlar3.611.374 2.319.817 1.887.055 1.121.682Gayri Nakdi Kredilerden637.969 505.863 301.150 250.820Diğer2.973.405 1.813.954 1.585.905 870.862Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-984.040 -1.068.508 -535.511 -623.443Gayri Nakdi Kredilere-172 -497 -65 -204Diğer-983.868 -1.068.011 -535.446 -623.239TEMETTÜ GELİRLERİ8.248 1.487 2.900 416TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -4.941.447 -2.743.322 -2.484.563 -615.272Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)76.237 2.716.264 75.425 1.773.497Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.623.704 -2.727.074 -2.769.396 -1.222.689Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)606.020 -2.732.512 209.408 -1.166.080DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 2.722.573 1.796.514 1.223.720 943.337FAALİYET BRÜT KÂRI15.091.532 20.271.364 7.893.832 11.220.767BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -4.235.406 -5.715.733 -2.382.438 -3.630.116DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -163.365 -2.142.787 -42.623 -1.199.375PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.784.826 -2.690.993 -1.441.503 -1.616.288DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -4.624.258 -4.239.244 -2.412.157 -2.078.214NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.283.677 5.482.607 1.615.111 2.696.774BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)41.027 26.189 27.576 15.772NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 3.324.704 5.508.796 1.642.687 2.712.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -954.722 -1.816.228 -613.135 -985.811Cari Vergi Karşılığı-2.044.504 -2.595.846 -1.203.905 -2.043.147Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-369.887 -1.770.771 -184.562 -768.715Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.459.669 2.550.389 775.332 1.826.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 2.369.982 3.692.568 1.029.552 1.726.735DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 2.473.439 0 1.365.900Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 1.107.539 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 1.365.900 0 1.365.900Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 -535.466 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 -535.466 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 1.937.973 0 1.365.900DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 -81.405 0 0Cari Vergi Karşılığı0 -78.057 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -3.766 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 418 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 1.856.568 0 1.365.900DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 2.369.982 5.549.136 1.029.552 3.092.635Grubun Karı (Zararı)2.355.391 5.548.465 1.015.406 3.092.250Azınlık Payları Karı (Zararı)14.591 671 14.146 385Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18100000 0,72300000 0,07900000 0,32000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958044BIST