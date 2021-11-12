***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 0 0 70.064.542TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 0 0 70.064.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -696.502 153.797 1.638.082 0 -2.739.694 0 0 0 6.089.186 0 0 4.444.869Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 3.168.618 0 0 0 3.168.425Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -764 3.052.310 72.245 3.823.177 0 -3.097.582 0 58.398.544 3.240.720 6.089.186 0 0 84.677.836Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 0 0 93.278.260TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 11.342.988 0 0 0 93.278.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -77.031 188.619 437.665 0 -5.457.649 0 0 0 3.019.950 0 0 -1.888.446Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.401 0 0 0 0 0 0 0 52.765 0 0 0 49.364Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -21.146 4.772.740 176.003 7.321.047 0 -4.609.339 0 67.627.159 52.764 3.019.950 0 0 91.439.178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER246.742.710 487.172.202 733.914.912 192.229.287 407.385.776 599.615.063GARANTİ VE KEFALETLER(1) 48.953.512 127.201.956 176.155.468 43.026.229 99.712.498 142.738.727Teminat Mektupları48.242.688 82.563.760 130.806.448 41.847.184 68.894.235 110.741.419Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.555.903 16.995.674 18.551.577 1.272.900 14.813.606 16.086.506Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler41.477.419 46.017.166 87.494.585 35.485.457 37.881.934 73.367.391Diğer Teminat Mektupları5.209.366 19.550.920 24.760.286 5.088.827 16.198.695 21.287.522Banka Kredileri9.056 8.459.483 8.468.539 122.254 7.079.894 7.202.148İthalat Kabul Kredileri9.056 8.458.415 8.467.471 122.254 7.079.001 7.201.255Diğer Banka Kabulleri0 1.068 1.068 0 893 893Akreditifler670.368 34.461.073 35.131.441 957.791 22.316.906 23.274.697Belgeli Akreditifler670.368 34.440.876 35.111.244 957.791 22.300.016 23.257.807Diğer Akreditifler0 20.197 20.197 0 16.890 16.890Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463T.C. Merkez Bankasına Cirolar31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER102.559.898 18.285.566 120.845.464 77.686.779 21.081.703 98.768.482Cayılamaz Taahhütler(1) 102.559.898 18.285.566 120.845.464 77.686.779 21.081.703 98.768.482Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.222.800 11.854.090 15.076.890 38.855 14.044.527 14.083.382Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.491.834 13.546 18.505.380 14.666.903 2.087 14.668.990Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.229.448 0 6.229.448 4.830.167 0 4.830.167İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri60.367.561 0 60.367.561 44.590.857 0 44.590.857Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri92.818 0 92.818 68.631 0 68.631Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.152.287 6.417.930 20.570.217 13.488.216 7.035.089 20.523.305Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR95.229.300 341.684.680 436.913.980 71.516.279 286.591.575 358.107.854Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler95.229.300 341.684.680 436.913.980 71.516.279 286.591.575 358.107.854Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.375.356 7.098.836 13.474.192 2.339.701 4.721.385 7.061.086Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.194.011 3.549.504 6.743.515 1.513.056 2.052.594 3.565.650Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.181.345 3.549.332 6.730.677 826.645 2.668.791 3.495.436Para ve Faiz Swap İşlemleri88.818.744 326.946.448 415.765.192 68.512.430 281.234.260 349.746.690Swap Para Alım İşlemleri7.459.830 170.005.378 177.465.208 3.546.255 144.492.912 148.039.167Swap Para Satım İşlemleri80.978.914 98.335.992 179.314.906 63.436.175 83.846.042 147.282.217Swap Faiz Alım İşlemleri190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653Swap Faiz Satım İşlemleri190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları35.200 7.639.396 7.674.596 0 0 0Para Alım Opsiyonları17.600 3.824.768 3.842.368 0 0 0Para Satım Opsiyonları17.600 3.814.628 3.832.228 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 664.148 635.930 1.300.078Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 635.930 635.930Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 664.148 0 664.148Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.853.096.593 384.100.761 2.237.197.354 2.514.798.633 307.290.933 2.822.089.566EMANET KIYMETLER260.016.305 80.456.467 340.472.772 1.174.846.935 62.800.731 1.237.647.666Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler14.058.169 38.370.138 52.428.307 13.994.359 31.286.338 45.280.697Tahsile Alınan Çekler19.759.460 2.984.309 22.743.769 16.337.960 2.323.861 18.661.821Tahsile Alınan Ticari Senetler19.073.105 1.234.313 20.307.418 14.290.083 1.139.348 15.429.431Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler185.451.082 209.512 185.660.594 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537Diğer Emanet Kıymetler21.664.024 37.658.195 59.322.219 30.050.395 28.048.320 58.098.715Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER1.591.507.367 298.588.677 1.890.096.044 1.338.428.515 240.139.806 1.578.568.321Menkul Kıymetler2.664.678 1.714.791 4.379.469 2.552.857 1.488.478 4.041.335Teminat Senetleri18.978.407 3.222.056 22.200.463 15.030.031 2.143.619 17.173.650Emtia919.910 139.566 1.059.476 919.910 119.673 1.039.583Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.283.025.428 186.405.064 1.469.430.492 1.072.212.605 154.124.910 1.226.337.515Diğer Rehinli Kıymetler285.913.735 107.074.632 392.988.367 247.707.903 82.235.495 329.943.398Rehinli Kıymet Alanlar5.209 32.568 37.777 5.209 27.631 32.840KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.572.921 5.055.617 6.628.538 1.523.183 4.350.396 5.873.579BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.099.839.303 871.272.963 2.971.112.266 2.707.027.920 714.676.709 3.421.704.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.262.072 11.506.331Alınan Faizler63.273.996 46.249.823Ödenen Faizler-44.796.687 -21.351.708Alınan Temettüler112.535 1.113.605Alınan Ücret ve Komisyonlar5.335.978 4.552.981Elde Edilen Diğer Kazançlar795.754 2.924.439Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.540.941 1.636.138Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.280.323 -3.896.403Ödenen Vergiler-2.785.506 -3.505.624Diğer-16.934.616 -16.216.920Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim25.756.179 46.118.922Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.440.459 -9.212.103Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-20.583.572 -15.826.972Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-47.512.065 -117.991.916Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-237.749 -8.235.171Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)13.372.541 1.097.247Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)90.277.510 153.316.513Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-32.495 -5.413.658Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-6.087.532 48.384.982Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı29.018.251 57.625.253YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-23.053.481 -66.579.292İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-607.250 -1.037.482Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-584.038 -283.599Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller805.002 836.227Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-49.656.404 -101.175.397Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar24.547.324 42.144.008Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-206.686 -7.949.886Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.648.571 886.837Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit965.638 6.424.621Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.567.059 4.332.098Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.393.118 -4.713.142İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-208.303 -194.335Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.732.981 3.581.557Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.663.389 1.052.139Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.847.422 28.162.539Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.510.811 29.214.678Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.019.950 6.089.186DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.908.396 -1.644.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar549.253 1.095.377Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-85.734 -773.891Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)235.774 192.246Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları527.107 1.981.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-127.894 -304.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.457.649 -2.739.694Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6.818.452 -3.512.428Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.360.803 772.734TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.888.446 4.444.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)127.214.725 231.391.804 358.606.529 115.996.922 176.002.569 291.999.491Nakit ve Nakit Benzerleri14.435.722 108.410.839 122.846.561 8.737.466 82.300.443 91.037.909Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 12.837.684 101.511.914 114.349.598 7.954.069 80.089.730 88.043.799Bankalar(4) 1.328.156 6.899.317 8.227.473 578.131 2.210.866 2.788.997Para Piyasalarından Alacaklar271.657 0 271.657 206.435 0 206.435Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.775 -392 -2.167 -1.169 -153 -1.322Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.275.108 16.034.062 17.309.170 13.769.083 536.369 14.305.452Devlet Borçlanma Senetleri112.978 15.357.632 15.470.610 13.769.083 9.300 13.778.383Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 676.430 676.430 0 527.069 527.069Diğer Finansal Varlıklar1.162.130 0 1.162.130 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 109.892.638 105.613.488 215.506.126 90.571.073 91.057.857 181.628.930Devlet Borçlanma Senetleri109.116.850 105.139.600 214.256.450 89.811.384 90.687.150 180.498.534Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler246.305 34.018 280.323 230.206 28.445 258.651Diğer Finansal Varlıklar529.483 439.870 969.353 529.483 342.262 871.745Türev Finansal Varlıklar(3) 1.611.257 1.333.415 2.944.672 2.919.300 2.107.900 5.027.200Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.611.257 1.333.415 2.944.672 2.919.300 2.107.900 5.027.200Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)481.577.369 186.054.962 667.632.331 456.101.932 155.487.998 611.589.930Krediler(7) 493.425.152 165.922.438 659.347.590 462.338.413 138.321.547 600.659.960Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 10.702.263 20.199.988 30.902.251 12.466.614 17.220.082 29.686.696Devlet Borçlanma Senetleri10.615.237 20.048.824 30.664.061 12.379.588 17.161.348 29.540.936Diğer Finansal Varlıklar87.026 151.164 238.190 87.026 58.734 145.760Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-22.550.046 -67.464 -22.617.510 -18.703.095 -53.631 -18.756.726SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.413.713 0 5.413.713 5.260.879 0 5.260.879Satış Amaçlı5.413.713 0 5.413.713 5.260.879 0 5.260.879Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI11.804.588 3.704.795 15.509.383 10.939.778 3.386.144 14.325.922İştirakler (Net)(9) 152.904 0 152.904 152.904 0 152.904Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler152.904 0 152.904 152.904 0 152.904Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 11.651.684 3.599.050 15.250.734 10.786.874 3.280.399 14.067.273Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar11.595.217 3.599.050 15.194.267 10.621.479 3.280.399 13.901.878Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar56.467 0 56.467 165.395 0 165.395Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 105.745 105.745 0 105.745 105.745Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 105.745 105.745 0 105.745 105.745MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 6.573.181 41.768 6.614.949 6.710.643 37.712 6.748.355MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.189.521 26.689 1.216.210 984.261 17.945 1.002.206Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.189.521 26.689 1.216.210 984.261 17.945 1.002.206YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 1.322 0 1.322ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.816.617 0 2.816.617 247.408 0 247.408DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 8.690.007 1.687.209 10.377.216 8.389.443 3.036.308 11.425.751VARLIKLAR TOPLAMI645.279.721 422.907.227 1.068.186.948 604.632.588 337.968.676 942.601.264YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 365.903.435 384.610.036 750.513.471 306.746.336 323.127.872 629.874.208ALINAN KREDİLER(3) 448.927 42.507.522 42.956.449 1.291.482 35.658.731 36.950.213PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 72.575.290 33.446.537 106.021.827 92.831.730 23.569.739 116.401.469İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 1.010.690 17.838.132 18.848.822 1.010.690 13.343.843 14.354.533Bonolar0 1.048.215 1.048.215 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 16.789.917 17.800.607 1.010.690 13.343.843 14.354.533FONLAR6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 6.053.060 0 6.053.060GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 695.279 3.073.608 3.768.887 1.464.562 2.023.090 3.487.652Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı695.279 3.073.608 3.768.887 1.464.562 2.023.090 3.487.652Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 705.231 37.811 743.042 763.681 58.304 821.985KARŞILIKLAR(9) 7.318.442 8.562 7.327.004 7.048.154 10.480 7.058.634Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.648.769 0 1.648.769 1.509.040 0 1.509.040Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.669.673 8.562 5.678.235 5.539.114 10.480 5.549.594CARİ VERGİ BORCU(10) 1.688.754 7.860 1.696.614 1.655.923 4.594 1.660.517ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 14.557.973 14.557.973 0 13.048.197 13.048.197Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 14.557.973 14.557.973 0 13.048.197 13.048.197DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 22.310.834 1.874.641 24.185.475 15.000.491 4.612.045 19.612.536ÖZKAYNAKLAR(13) 95.858.694 -4.419.516 91.439.178 93.291.545 -13.285 93.278.260Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.231.951 -962.161 12.269.790 10.575.764 -969.601 9.606.163Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.151.984 -3.457.355 -4.609.339 -108.006 956.316 848.310Kar Yedekleri67.627.159 0 67.627.159 58.398.544 0 58.398.544Yasal Yedekler5.463.080 0 5.463.080 5.000.726 0 5.000.726Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler62.164.079 0 62.164.079 53.397.818 0 53.397.818Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.072.714 0 3.072.714 11.342.988 0 11.342.988Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.764 0 52.764 3.517.969 0 3.517.969Dönem Net Kâr veya Zararı3.019.950 0 3.019.950 7.825.019 0 7.825.019Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI574.643.782 493.543.166 1.068.186.948 527.157.654 415.443.610 942.601.264Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 68.605.265 49.769.522 24.948.047 17.536.490Kredilerden Alınan Faizler50.612.492 38.482.661 18.255.385 13.442.177Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler939.718 119.974 420.810 54.881Bankalardan Alınan Faizler95.662 42.386 28.546 10.234Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler45 22 16 8Menkul Değerlerden Alınan Faizler16.780.981 10.987.563 6.173.178 4.008.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar218.300 135.013 78.081 77.629Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar14.634.237 9.482.394 5.400.813 3.333.999İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.928.444 1.370.156 694.284 596.502Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri176.367 136.916 70.112 21.060FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -46.077.941 -21.356.833 -16.069.344 -30.504.224 -15.068.715 -11.134.915 -5.381.657Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-777.280 -941.415 -273.149 -304.716Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-13.053.564 -3.048.898 -4.113.040 -1.337.384İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.333.147 -1.197.522 -433.212 -443.689Kiralama Faiz Giderleri-80.394 -75.654 -28.650 -24.200Diğer Faiz Giderleri-329.332 -1.024.629 -86.378 -158.485NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ22.527.324 28.412.689 8.878.703 9.886.359NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.600.535 2.168.011 1.384.404 964.127Alınan Ücret ve Komisyonlar5.154.054 3.482.604 2.008.745 1.265.375Gayri Nakdi Kredilerden869.872 685.569 313.214 240.479Diğer4.284.182 2.797.035 1.695.531 1.024.896Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.553.519 -1.314.593 -624.341 -301.248Gayri Nakdi Kredilere-524 -804 -192 -162Diğer-1.552.995 -1.313.789 -624.149 -301.086TEMETTÜ GELİRLERİ112.535 1.113.605 930 72.603TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -8.303.749 -7.041.047 -3.175.395 -4.255.187Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)54.942 4.816.233 -16.399 2.179.506Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.952.754 -3.769.040 -3.403.878 -1.047.163Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)594.063 -8.088.240 244.882 -5.387.530DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.450.044 2.221.369 1.342.630 645.299FAALİYET BRÜT KÂRI21.386.689 26.874.627 8.431.272 7.313.201BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -6.644.748 -7.148.723 -3.108.112 -2.213.773DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -100.292 -2.039.770 12.541 -17.799PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.793.415 -3.436.198 -1.292.512 -963.803DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -6.493.303 -6.031.039 -2.209.788 -2.045.349NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.354.931 8.218.897 1.833.401 2.072.477BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 4.354.931 8.218.897 1.833.401 2.072.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -1.334.981 -2.129.711 -553.155 -492.520Cari Vergi Karşılığı-2.671.281 -1.345.576 -798.723 1.079.072Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-425.659 -4.184.895 -119.930 -2.440.466Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.761.959 3.400.760 365.498 868.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 3.019.950 6.089.186 1.280.246 1.579.957DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 3.019.950 6.089.186 1.280.246 1.579.957Grubun Karı (Zararı)3.019.950 6.089.186 1.280.246 1.579.957Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23100000 0,64100000 0,09800000 0,05400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977473BIST