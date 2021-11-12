***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -719.966 153.833 -598.640 940.861 -2.795.734 0 0 0 7.732.699 4.713.053 1.283 4.714.336Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -2.514 283.600 0 -14 0 1.361 0 -707.589 779.596 0 354.440 0 354.440Kar Dağıtımı0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 7.123.635 -7.198.850 0 -72.894 0 -72.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 6.973.452 -6.975.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -764 3.393.936 93.406 -179.445 3.689.851 -3.091.003 0 58.741.122 2.739.306 7.732.699 86.219.108 4.276 86.223.384Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -75.629 188.607 -495.592 415.024 -5.508.903 253.426 0 0 4.010.499 -1.212.568 27.550 -1.185.018Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.401 0 0 -346 0 0 0 94.158 -64.071 0 26.340 1.742.029 1.768.369Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 10.626.941 -12.741.315 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.975.780 -9.975.780 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -21.146 6.061.252 192.323 1.064.666 3.451.043 -4.669.538 897.718 69.441.927 354.046 4.010.499 93.882.790 1.774.114 95.656.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER258.671.915 519.965.049 778.636.964 202.622.377 429.001.864 631.624.241GARANTİ VE KEFALETLER(1) 57.103.955 141.962.104 199.066.059 50.318.190 109.735.813 160.054.003Teminat Mektupları56.357.912 92.381.591 148.739.503 48.991.834 75.714.828 124.706.662Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.813.192 19.870.752 21.683.944 1.463.827 16.510.251 17.974.078Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler48.652.207 46.083.470 94.735.677 41.641.970 37.911.310 79.553.280Diğer Teminat Mektupları5.892.513 26.427.369 32.319.882 5.886.037 21.293.267 27.179.304Banka Kredileri9.056 8.483.264 8.492.320 122.254 7.088.274 7.210.528İthalat Kabul Kredileri9.056 8.482.196 8.491.252 122.254 7.087.381 7.209.635Diğer Banka Kabulleri0 1.068 1.068 0 893 893Akreditifler701.840 37.344.846 38.046.686 997.868 23.665.410 24.663.278Belgeli Akreditifler701.840 37.197.788 37.899.628 997.868 23.562.686 24.560.554Diğer Akreditifler0 147.058 147.058 0 102.724 102.724Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463T.C. Merkez Bankasına Cirolar31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden747 2.032.487 2.033.234 98.155 1.841.367 1.939.522Diğer Kefaletlerimizden3.000 2.276 5.276 9.079 4.471 13.550TAAHHÜTLER103.528.037 30.014.059 133.542.096 78.266.567 29.605.559 107.872.126Cayılamaz Taahhütler(1) 103.527.889 18.866.130 122.394.019 78.266.567 21.595.365 99.861.932Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.386.688 12.251.201 15.637.889 96.533 14.155.920 14.252.453Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.491.834 74.067 18.565.901 14.666.903 63.612 14.730.515Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.632.079 52 6.632.131 5.098.792 83 5.098.875İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri21.708 0 21.708 16.428 0 16.428Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri60.480.824 44.340 60.525.164 44.638.928 38.696 44.677.624Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri93.042 0 93.042 68.632 0 68.632Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.418.564 6.496.470 20.915.034 13.677.201 7.337.054 21.014.255Cayılabilir Taahhütler148 11.147.929 11.148.077 0 8.010.194 8.010.194Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 416.019 416.019 0 205.122 205.122Diğer Cayılabilir Taahhütler148 10.731.910 10.732.058 0 7.805.072 7.805.072TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR98.039.923 347.988.886 446.028.809 74.037.620 289.660.492 363.698.112Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler98.039.923 347.988.886 446.028.809 74.037.620 289.660.492 363.698.112Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.381.066 7.175.339 13.556.405 2.355.332 2.663.655 5.018.987Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.194.011 3.590.737 6.784.748 1.527.355 1.008.721 2.536.076Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.187.055 3.584.602 6.771.657 827.977 1.654.934 2.482.911Para ve Faiz Swap İşlemleri91.623.657 333.174.151 424.797.808 71.018.140 286.360.907 357.379.047Swap Para Alım İşlemleri10.264.743 171.699.364 181.964.107 6.051.965 145.831.548 151.883.513Swap Para Satım İşlemleri80.978.914 102.869.709 183.848.623 63.436.175 87.634.053 151.070.228Swap Faiz Alım İşlemleri190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653Swap Faiz Satım İşlemleri190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları35.200 7.639.396 7.674.596 0 0 0Para Alım Opsiyonları17.600 3.824.768 3.842.368 0 0 0Para Satım Opsiyonları17.600 3.814.628 3.832.228 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 664.148 635.930 1.300.078Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 635.930 635.930Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 664.148 0 664.148Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.916.479.664 408.529.540 2.325.009.204 2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936EMANET KIYMETLER264.941.045 85.414.533 350.355.578 1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.632.003 38.764.050 56.396.053 17.451.168 31.490.162 48.941.330Tahsile Alınan Çekler20.908.230 3.263.038 24.171.268 17.101.252 2.429.665 19.530.917Tahsile Alınan Ticari Senetler19.273.842 1.499.252 20.773.094 14.356.213 1.383.849 15.740.062Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler185.451.082 209.512 185.660.594 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537Diğer Emanet Kıymetler21.665.423 38.692.003 60.357.426 30.053.002 28.659.397 58.712.399Emanet Kıymet Alanlar1.649 2.986.678 2.988.327 1.649 2.899.859 2.901.508REHİNLİ KIYMETLER1.649.965.698 318.059.390 1.968.025.088 1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788Menkul Kıymetler6.017.378 1.765.944 7.783.322 7.177.865 1.570.333 8.748.198Teminat Senetleri21.628.241 9.880.624 31.508.865 16.760.456 7.021.330 23.781.786Emtia3.614.284 857.906 4.472.190 3.110.331 923.024 4.033.355Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.321.779.759 192.586.189 1.514.365.948 1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089Diğer Rehinli Kıymetler296.920.827 112.936.159 409.856.986 252.999.880 86.339.640 339.339.520Rehinli Kıymet Alanlar5.209 32.568 37.777 5.209 27.631 32.840KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.572.921 5.055.617 6.628.538 1.523.183 4.350.396 5.873.579BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.175.151.579 928.494.589 3.103.646.168 2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.768.424 11.569.595Alınan Faizler67.754.510 49.295.183Ödenen Faizler-47.978.937 -22.761.463Alınan Temettüler9.313 1.584Alınan Ücret ve Komisyonlar6.035.669 4.921.961Elde Edilen Diğer Kazançlar1.014.543 3.351.476Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.911.948 1.705.090Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.719.614 -4.079.624Ödenen Vergiler-3.067.909 -3.546.269Diğer-17.191.099 -17.318.343Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim29.117.094 50.427.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.964.917 -9.920.946Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-20.974.749 -17.918.267Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-51.640.753 -137.594.501Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.449.747 -6.698.059Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)11.261.114 5.839.217Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)96.580.028 173.912.203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)875.170 -4.081.791Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.569.052 46.889.173Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı33.885.518 61.996.624YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-24.588.736 -70.486.866İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-147.737 -374.183Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.069.909 -1.054.165Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller805.454 874.812Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-54.219.643 -108.565.018Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar27.622.493 45.749.151Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-227.965 -8.004.300Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.648.571 886.837Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit404.834 7.460.370Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.958.990 13.328.486Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.293.118 -12.663.142İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-261.038 -204.974Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.095.711 4.150.435Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)11.797.327 3.120.563Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.002.234 32.051.095Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar54.799.561 35.171.658Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.038.049 7.733.966DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-5.223.067 -3.019.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-382.614 -1.164.773Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-84.334 -799.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)235.759 192.291Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-594.710 -811.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.671 254.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.840.453 -1.854.857Yabancı Para Çevrim Farkları415.024 940.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6.881.000 -3.585.541Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)253.426 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.372.097 789.823TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.185.018 4.714.336Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)134.511.161 251.244.057 385.755.218 121.644.985 190.978.231 312.623.216Nakit ve Nakit Benzerleri17.324.516 123.706.406 141.030.922 9.547.307 95.419.691 104.966.998Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 15.312.599 110.195.632 125.508.231 8.366.406 86.579.819 94.946.225Bankalar(4) 1.335.659 13.523.396 14.859.055 581.355 8.848.805 9.430.160Para Piyasalarından Alacaklar682.203 0 682.203 603.790 0 603.790Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.945 -12.622 -18.567 -4.244 -8.933 -13.177Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.353.684 17.362.942 18.716.626 14.810.177 543.939 15.354.116Devlet Borçlanma Senetleri127.313 15.357.632 15.484.945 13.782.465 9.300 13.791.765Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler27.354 676.430 703.784 16.486 527.069 543.555Diğer Finansal Varlıklar1.199.017 1.328.880 2.527.897 1.011.226 7.570 1.018.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 114.204.877 108.840.958 223.045.835 94.339.957 92.900.367 187.240.324Devlet Borçlanma Senetleri109.116.850 105.633.021 214.749.871 89.811.384 91.006.417 180.817.801Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler258.234 36.719 294.953 242.135 31.702 273.837Diğer Finansal Varlıklar4.829.793 3.171.218 8.001.011 4.286.438 1.862.248 6.148.686Türev Finansal Varlıklar(3) 1.628.084 1.333.751 2.961.835 2.947.544 2.114.234 5.061.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.628.084 1.333.751 2.961.835 2.947.544 2.114.234 5.061.778Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)512.432.560 226.034.964 738.467.524 484.765.513 187.483.096 672.248.609Krediler(7) 521.876.035 202.947.003 724.823.038 489.100.046 168.409.928 657.509.974Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 3.565.884 3.527.213 7.093.097 2.851.377 2.294.800 5.146.177Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 10.702.263 21.320.882 32.023.145 12.466.614 18.153.867 30.620.481Devlet Borçlanma Senetleri10.615.237 21.169.718 31.784.955 12.379.588 18.095.133 30.474.721Diğer Finansal Varlıklar87.026 151.164 238.190 87.026 58.734 145.760Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-23.711.622 -1.760.134 -25.471.756 -19.652.524 -1.375.499 -21.028.023SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.687.869 1.196 5.689.065 5.336.119 0 5.336.119Satış Amaçlı5.687.869 1.196 5.689.065 5.336.119 0 5.336.119Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.166.758 258.670 1.425.428 1.277.395 207.948 1.485.343İştirakler (Net)(9) 571.359 9.065 580.424 550.810 3.445 554.255Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler313.799 0 313.799 293.250 0 293.250Konsolide Edilmeyenler257.560 9.065 266.625 257.560 3.445 261.005Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 595.399 11.287 606.686 726.585 9.541 736.126Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar595.399 11.287 606.686 726.585 9.541 736.126Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 238.318 238.318 0 194.962 194.962Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 238.318 238.318 0 194.962 194.962Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 11.070.987 484.425 11.555.412 11.099.870 403.960 11.503.830MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.384.569 81.668 1.466.237 1.147.667 66.466 1.214.133Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.384.569 81.668 1.466.237 1.147.667 66.466 1.214.133YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 1.135.891 0 1.135.891 477.790 0 477.790CARİ VERGİ VARLIĞI23.847 5.693 29.540 23.394 5.688 29.082ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI3.636.710 5.378 3.642.088 856.992 5.120 862.112DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 9.962.083 1.835.288 11.797.371 9.414.878 3.337.809 12.752.687VARLIKLAR TOPLAMI681.012.435 479.951.339 1.160.963.774 636.044.603 382.488.318 1.018.532.921YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 391.262.235 433.243.179 824.505.414 331.229.660 363.608.580 694.838.240ALINAN KREDİLER(3) 542.790 43.622.329 44.165.119 1.393.770 35.774.781 37.168.551PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 78.191.968 33.446.537 111.638.505 94.932.803 23.569.739 118.502.542İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.529.828 17.838.389 22.368.217 5.027.603 13.346.012 18.373.615Bonolar0 1.048.215 1.048.215 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.525.631 0 3.525.631 4.017.250 0 4.017.250Tahviller1.004.197 16.790.174 17.794.371 1.010.353 13.346.012 14.356.365FONLAR6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 695.279 3.124.268 3.819.547 1.464.562 2.022.399 3.486.961Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı695.279 3.124.268 3.819.547 1.464.562 2.022.399 3.486.961Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 885.206 87.202 972.408 879.435 121.928 1.001.363KARŞILIKLAR(9) 7.530.458 350.214 7.880.672 7.265.341 245.485 7.510.826Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.689.803 7.806 1.697.609 1.569.882 7.193 1.577.075Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.840.655 342.408 6.183.063 5.695.459 238.292 5.933.751CARİ VERGİ BORCU(10) 1.788.056 18.289 1.806.345 1.769.112 6.951 1.776.063ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 10.324 10.324 0 7.128 7.128SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 15.460.848 15.460.848 0 13.816.234 13.816.234Krediler0 902.875 902.875 0 768.037 768.037Diğer Borçlanma Araçları0 14.557.973 14.557.973 0 13.048.197 13.048.197DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 23.679.453 2.871.812 26.551.265 15.978.625 4.946.160 20.924.785ÖZKAYNAKLAR(13) 97.716.221 -2.059.317 95.656.904 93.066.833 2.006.720 95.073.553Ödenmiş Sermaye13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.301.054 17.187 7.318.241 5.619.524 -32.697 5.586.827Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.157.279 -3.478.056 -320.777 3.563.047 956.629 4.519.676Kar Yedekleri68.040.375 1.401.552 69.441.927 57.638.040 1.082.788 58.720.828Yasal Yedekler5.611.495 45.052 5.656.547 5.111.485 33.686 5.145.171Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler62.294.065 43.958 62.338.023 52.389.601 36.080 52.425.681Diğer Kar Yedekleri134.815 1.312.542 1.447.357 136.954 1.013.022 1.149.976Kar veya Zarar4.364.545