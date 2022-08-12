***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -48.177 188.619 466.724 0 0 -4.475.532 0 0 0 0 1.739.704 -2.128.662 0 -2.128.662Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.639 0 29.608 0 29.608Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -20.776 4.801.594 176.003 7.350.106 0 0 -3.627.222 0 0 67.627.159 32.638 1.739.704 91.179.206 0 91.179.206Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 97.099.759 0 97.099.759TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 97.099.759 0 97.099.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -165.849 -12.717 1.796.970 0 0 16.308.623 0 0 0 0 16.178.758 34.105.785 0 34.105.785Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0 41.650 0 41.650Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.329.360 -6.355.008 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.291.309 -6.291.309 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler34.900.000 0 0 0 4.594.922 190.745 12.711.792 0 0 10.472.808 0 0 73.956.519 41.650 16.178.758 153.047.194 0 153.047.194Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER302.690.533 777.139.140 1.079.829.673 237.933.561 657.847.925 895.781.486GARANTİ VE KEFALETLER(1) 89.726.118 270.983.429 360.709.547 56.163.538 206.409.718 262.573.256Teminat Mektupları80.659.098 170.052.095 250.711.193 53.164.164 131.292.450 184.456.614Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.797.534 27.656.589 30.454.123 1.725.374 24.260.049 25.985.423Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler65.591.103 101.630.417 167.221.520 44.923.837 76.456.270 121.380.107Diğer Teminat Mektupları12.270.461 40.765.089 53.035.550 6.514.953 30.576.131 37.091.084Banka Kredileri1.361.332 13.820.928 15.182.260 211.032 11.723.519 11.934.551İthalat Kabul Kredileri1.361.332 13.815.881 15.177.213 211.032 11.720.128 11.931.160Diğer Banka Kabulleri0 5.047 5.047 0 3.391 3.391Akreditifler1.310.338 82.544.867 83.855.205 845.948 59.326.676 60.172.624Belgeli Akreditifler1.310.338 82.506.861 83.817.199 845.948 59.296.678 60.142.626Diğer Akreditifler0 38.006 38.006 0 29.998 29.998Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467T.C. Merkez Bankasına Cirolar6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER136.511.930 19.943.856 156.455.786 112.493.520 25.614.771 138.108.291Cayılamaz Taahhütler(1) 136.511.930 19.943.856 156.455.786 112.493.520 25.614.771 138.108.291Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri8.895.899 14.451.993 23.347.892 5.931.540 18.329.423 24.260.963Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri35.866.255 6.203 35.872.458 22.868.861 19.212 22.888.073Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri9.319.285 0 9.319.285 6.609.633 0 6.609.633İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri64.070.074 0 64.070.074 61.707.772 0 61.707.772Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri131.678 0 131.678 101.762 0 101.762Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler18.228.739 5.485.660 23.714.399 15.270.802 7.266.136 22.536.938Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR76.452.485 486.211.855 562.664.340 69.276.503 425.823.436 495.099.939Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler76.452.485 486.211.855 562.664.340 69.276.503 425.823.436 495.099.939Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.654.884 4.648.495 8.303.379 4.835.428 7.257.118 12.092.546Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.311.384 1.012.333 4.323.717 2.421.698 3.628.653 6.050.351Vadeli Döviz Satım İşlemleri343.500 3.636.162 3.979.662 2.413.730 3.628.465 6.042.195Para ve Faiz Swap İşlemleri69.883.032 465.967.284 535.850.316 64.441.075 408.569.888 473.010.963Swap Para Alım İşlemleri6.646.705 210.913.385 217.560.090 4.980.360 193.274.290 198.254.650Swap Para Satım İşlemleri62.956.327 157.265.939 220.222.266 59.090.715 131.020.654 190.111.369Swap Faiz Alım İşlemleri140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472Swap Faiz Satım İşlemleri140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 12.972.017 12.972.017 0 9.996.430 9.996.430Para Alım Opsiyonları0 6.486.429 6.486.429 0 4.998.463 4.998.463Para Satım Opsiyonları0 6.485.588 6.485.588 0 4.997.967 4.997.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.914.569 2.624.059 5.538.628 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 2.624.059 2.624.059 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.914.569 0 2.914.569 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.435.474.252 749.056.925 3.184.531.177 1.952.713.000 584.318.513 2.537.031.513EMANET KIYMETLER341.513.254 184.426.507 525.939.761 263.653.975 121.563.137 385.217.112Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler20.181.062 69.574.908 89.755.970 14.933.991 53.322.559 68.256.550Tahsile Alınan Çekler36.530.382 6.417.029 42.947.411 23.819.347 5.134.211 28.953.558Tahsile Alınan Ticari Senetler30.493.227 2.254.146 32.747.373 21.450.680 1.632.830 23.083.510Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler198.109.422 1.619.999 199.729.421 178.476.218 811.746 179.287.964Diğer Emanet Kıymetler56.188.696 104.560.425 160.749.121 24.963.274 60.661.791 85.625.065Emanet Kıymet Alanlar1.649 0 1.649 1.649 0 1.649REHİNLİ KIYMETLER2.091.978.230 555.389.770 2.647.368.000 1.687.499.546 454.506.906 2.142.006.452Menkul Kıymetler3.748.798 3.397.054 7.145.852 2.699.422 2.790.764 5.490.186Teminat Senetleri33.000.214 6.011.318 39.011.532 23.434.768 5.116.179 28.550.947Emtia919.910 251.385 1.171.295 919.910 205.378 1.125.288Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.705.305.239 340.517.556 2.045.822.795 1.362.885.844 281.957.707 1.644.843.551Diğer Rehinli Kıymetler348.998.860 205.152.679 554.151.539 297.554.393 164.388.763 461.943.156Rehinli Kıymet Alanlar5.209 59.778 64.987 5.209 48.115 53.324KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.982.768 9.240.648 11.223.416 1.559.479 8.248.470 9.807.949BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.738.164.785 1.526.196.065 4.264.360.850 2.190.646.561 1.242.166.438 3.432.812.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı17.197.588 1.142.222Alınan Faizler70.870.042 39.841.506Ödenen Faizler-33.947.280 -28.909.773Alınan Temettüler246.209 111.605Alınan Ücret ve Komisyonlar9.703.173 3.258.201Elde Edilen Diğer Kazançlar1.951.882 568.085Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.640.983 1.528.192Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.474.632 -2.830.213Ödenen Vergiler-12.681.774 -1.690.117Diğer-17.111.015 -10.735.264Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-15.589.258 11.516.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.191.862 -3.742.156Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-38.278.982 -10.580.667Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-202.233.977 -26.323.945Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.075.723 -31.704Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)9.469.048 5.940.460Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)204.736.516 35.685.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)13.420.900 1.701.707Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.564.822 8.867.695Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.608.330 12.658.821YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-46.534.084 -14.794.284İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-1.369.177 -606.041Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.750 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-495.757 -412.292Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.158.742 458.567Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-26.496.641 -30.922.144Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar17.816.977 14.276.687Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-38.042.178 -195.214Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar892.200 2.606.153Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit13.237.548 744.063Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.105.108 5.276.340Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.581.597 -4.393.118İhraç Edilen Sermaye Araçları21.800.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-85.963 -139.159Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi492.485 1.717.177Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-31.195.721 325.777Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar100.775.019 34.847.422Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar69.579.298 35.173.199Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)16.178.758 1.739.704DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17.927.027 -3.868.366 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.618.404 607.166 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-46.809 -53.674Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 235.774Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.757.832 563.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.092.619 -138.617Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.308.623 -4.475.532 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri22.428.565 -5.773.210Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.119.942 1.297.678TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.105.785 -2.128.662 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)193.839.546 409.878.459 603.718.005 156.891.377 374.035.478 530.926.855Nakit ve Nakit Benzerleri20.751.158 208.528.094 229.279.252 24.359.462 197.701.960 222.061.422Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 20.280.663 184.664.009 204.944.672 23.319.411 185.466.575 208.785.986Bankalar(4) 130.699 23.864.931 23.995.630 761.150 12.236.212 12.997.362Para Piyasalarından Alacaklar344.614 0 344.614 281.931 0 281.931Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.818 -846 -5.664 -3.030 -827 -3.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.460.390 25.556.247 28.016.637 1.936.236 24.723.476 26.659.712Devlet Borçlanma Senetleri172.029 24.433.756 24.605.785 131.441 23.766.048 23.897.489Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.288.361 1.122.491 3.410.852 1.804.795 957.428 2.762.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 167.136.718 174.659.063 341.795.781 120.157.761 149.999.396 270.157.157Devlet Borçlanma Senetleri166.299.191 173.696.512 339.995.703 119.331.986 149.301.458 268.633.444Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler308.044 58.927 366.971 301.892 46.511 348.403Diğer Finansal Varlıklar529.483 903.624 1.433.107 523.883 651.427 1.175.310Türev Finansal Varlıklar(3) 3.491.280 1.135.055 4.626.335 10.437.918 1.610.646 12.048.564Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.491.280 1.135.055 4.626.335 10.437.918 1.610.646 12.048.564Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)742.708.005 351.470.824 1.094.178.829 522.895.453 271.013.864 793.909.317Krediler(7) 718.154.243 314.207.703 1.032.361.946 537.517.822 240.886.067 778.403.889Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 57.052.920 37.393.079 94.445.999 14.359.307 30.224.509 44.583.816Devlet Borçlanma Senetleri56.920.006 37.078.181 93.998.187 14.243.051 29.999.817 44.242.868Diğer Finansal Varlıklar132.914 314.898 447.812 116.256 224.692 340.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-32.499.158 -129.958 -32.629.116 -28.981.676 -96.712 -29.078.388SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.482.987 0 5.482.987 5.118.932 0 5.118.932Satış Amaçlı5.482.987 0 5.482.987 5.118.932 0 5.118.932Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.800.149 6.975.082 25.775.231 14.964.022 6.023.868 20.987.890İştirakler (Net)(9) 216.867 0 216.867 152.904 0 152.904Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler216.867 0 216.867 152.904 0 152.904Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 18.583.282 6.750.409 25.333.691 14.811.118 5.799.195 20.610.313Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar18.531.456 6.750.409 25.281.865 14.759.292 5.799.195 20.558.487Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar51.826 0 51.826 51.826 0 51.826Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 224.673 224.673 0 224.673 224.673Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 224.673 224.673 0 224.673 224.673MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 6.769.109 65.654 6.834.763 6.593.997 60.795 6.654.792MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.601.024 45.157 1.646.181 1.328.388 36.707 1.365.095Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.601.024 45.157 1.646.181 1.328.388 36.707 1.365.095YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.833.853 0 2.833.853 1.519.079 0 1.519.079DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 12.825.727 3.048.520 15.874.247 8.116.674 2.291.634 10.408.308VARLIKLAR TOPLAMI984.860.400 771.483.696 1.756.344.096 717.427.922 653.462.346 1.370.890.268YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 572.503.045 652.727.000 1.225.230.045 380.837.924 567.848.691 948.686.615ALINAN KREDİLER(3) 739.776 85.643.123 86.382.899 394.280 58.922.381 59.316.661PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 129.722.742 38.917.612 168.640.354 139.646.059 37.053.037 176.699.096İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 1.010.690 22.349.171 23.359.861 1.010.690 25.151.351 26.162.041Bonolar0 124.507 124.507 0 97.988 97.988Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.010.690 22.224.664 23.235.354 1.010.690 25.053.363 26.064.053FONLAR40.089 0 40.089 31.956 0 31.956Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer40.089 0 40.089 31.956 0 31.956GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 2.010.136 4.970.166 6.980.302 1.202.899 2.388.020 3.590.919Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.010.136 4.970.166 6.980.302 1.202.899 2.388.020 3.590.919Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 1.012.237 35.939 1.048.176 747.354 42.129 789.483KARŞILIKLAR(9) 21.027.041 26.199 21.053.240 9.042.970 17.042 9.060.012Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.233.524 0 2.233.524 1.723.250 0 1.723.250Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar18.793.517 26.199 18.819.716 7.319.720 17.042 7.336.762CARİ VERGİ BORCU(10) 5.018.770 11.001 5.029.771 1.259.239 13.192 1.272.431ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 24.384.193 24.384.193 0 21.427.601 21.427.601Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 24.384.193 24.384.193 0 21.427.601 21.427.601DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 36.783.680 4.364.292 41.147.972 22.674.910 4.078.784 26.753.694ÖZKAYNAKLAR(13) 182.109.257 -29.062.063 153.047.194 108.064.597 -10.964.838 97.099.759Ödenmiş Sermaye34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler19.584.242 -2.086.783 17.497.459 17.819.572 -1.966.165 15.853.407Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler37.448.088 -26.975.280 10.472.808 3.162.858 -8.998.673 -5.835.815Kar Yedekleri73.956.519 0 73.956.519 67.627.159 0 67.627.159Yasal Yedekler5.779.782 0 5.779.782 5.463.080 0 5.463.080Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler68.176.737 0 68.176.737 62.164.079 0 62.164.079Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar16.220.408 0 16.220.408 6.355.008 0 6.355.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı41.650 0 41.650 63.699 0 63.699Dönem Net Kâr veya Zararı16.178.758 0 16.178.758 6.291.309 0 6.291.309Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI951.977.463 804.366.633 1.756.344.096 664.912.878 705.977.390 1.370.890.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 85.716.308 43.657.218 50.466.793 23.327.874Kredilerden Alınan Faizler51.240.726 32.357.107 27.909.437 16.937.338Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler457.764 518.908 89.247 336.471Bankalardan Alınan Faizler174.177 67.116 123.704 33.291Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.810 29 3.722 16Menkul Değerlerden Alınan Faizler33.613.531 10.607.803 22.266.319 5.993.066Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar286.160 140.219 144.962 80.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar25.891.915 9.233.424 16.611.331 5.213.032İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.435.456 1.234.160 5.510.026 700.013Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri226.300 106.255 74.364 27.692FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -38.827.790 -30.008.597 -21.069.794 -16.068.266Mevduata Verilen Faizler-28.499.115 -19.369.309 -15.848.380 -10.287.122Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-986.771 -504.131 -567.980 -269.995Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.700.508 -8.940.524 -3.254.364 -4.913.552İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.348.557 -899.935 -665.636 -460.909Kiralama Faiz Giderleri-89.776 -51.744 -51.729 -26.840Diğer Faiz Giderleri-1.203.063 -242.954 -681.705 -109.848NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ46.888.518 13.648.621 29.396.999 7.259.608NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.362.389 2.216.131 3.118.233 1.172.972Alınan Ücret ve Komisyonlar7.564.107 3.145.309 4.558.187 1.676.832Gayri Nakdi Kredilerden1.062.526 556.658 592.407 282.177Diğer6.501.581 2.588.651 3.965.780 1.394.655Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.201.718 -929.178 -1.439.954 -503.860Gayri Nakdi Kredilere-437 -332 -219 -162Diğer-2.201.281 -928.846 -1.439.735 -503.698TEMETTÜ GELİRLERİ246.209 111.605 245.404 109.632TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -168.318 -5.128.354 -332.281 -2.575.015Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)453.099 71.341 5.501 70.680Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.724.531 -5.548.876 -1.917.253 -2.790.370Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.103.114 349.181 1.579.471 144.675DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.853.375 2.107.414 2.155.036 929.228FAALİYET BRÜT KÂRI56.182.173 12.955.417 34.583.391 6.896.425BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -7.567.886 -3.536.636 -3.716.239 -2.035.410DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -14.380.673 -112.833 -12.403.895 -38.773PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.990.171 -2.500.903 -1.954.494 -1.296.947DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -6.303.958 -4.283.515 -3.178.696 -2.223.820NET FAALİYET KARI (ZARARI)23.939.485 2.521.530 13.330.067 1.301.475BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 23.939.485 2.521.530 13.330.067 1.301.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -7.760.727 -781.826 -3.880.095 -523.717Cari Vergi Karşılığı-16.288.062 -1.872.558 -3.703.395 -1.102.909Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.960.275 -305.729 -1.084.739 -142.515Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.487.610 1.396.461 908.039 721.707SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 16.178.758 1.739.704 9.449.972 777.758DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 16.178.758 1.739.704 9.449.972 777.758Grubun Karı (Zararı)16.178.758 1.739.704 9.449.972 777.758Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,61700000 0,13300000 0,23200000 0,06000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055148BIST