***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 18:18
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -48.177 188.619 466.724 0 0 -4.475.532 0 0 0 0 1.739.704 -2.128.662 0 -2.128.662
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.639 0 29.608 0 29.608
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -20.776 4.801.594 176.003 7.350.106 0 0 -3.627.222 0 0 67.627.159 32.638 1.739.704 91.179.206 0 91.179.206
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 97.099.759 0 97.099.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 97.099.759 0 97.099.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -165.849 -12.717 1.796.970 0 0 16.308.623 0 0 0 0 16.178.758 34.105.785 0 34.105.785
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0 41.650 0 41.650
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.329.360 -6.355.008 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.291.309 -6.291.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.900.000 0 0 0 4.594.922 190.745 12.711.792 0 0 10.472.808 0 0 73.956.519 41.650 16.178.758 153.047.194 0 153.047.194
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
302.690.533 777.139.140 1.079.829.673 237.933.561 657.847.925 895.781.486
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 89.726.118 270.983.429 360.709.547 56.163.538 206.409.718 262.573.256
Teminat Mektupları
80.659.098 170.052.095 250.711.193 53.164.164 131.292.450 184.456.614
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.797.534 27.656.589 30.454.123 1.725.374 24.260.049 25.985.423
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
65.591.103 101.630.417 167.221.520 44.923.837 76.456.270 121.380.107
Diğer Teminat Mektupları
12.270.461 40.765.089 53.035.550 6.514.953 30.576.131 37.091.084
Banka Kredileri
1.361.332 13.820.928 15.182.260 211.032 11.723.519 11.934.551
İthalat Kabul Kredileri
1.361.332 13.815.881 15.177.213 211.032 11.720.128 11.931.160
Diğer Banka Kabulleri
0 5.047 5.047 0 3.391 3.391
Akreditifler
1.310.338 82.544.867 83.855.205 845.948 59.326.676 60.172.624
Belgeli Akreditifler
1.310.338 82.506.861 83.817.199 845.948 59.296.678 60.142.626
Diğer Akreditifler
0 38.006 38.006 0 29.998 29.998
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
136.511.930 19.943.856 156.455.786 112.493.520 25.614.771 138.108.291
Cayılamaz Taahhütler
(1) 136.511.930 19.943.856 156.455.786 112.493.520 25.614.771 138.108.291
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.895.899 14.451.993 23.347.892 5.931.540 18.329.423 24.260.963
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
35.866.255 6.203 35.872.458 22.868.861 19.212 22.888.073
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.319.285 0 9.319.285 6.609.633 0 6.609.633
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
64.070.074 0 64.070.074 61.707.772 0 61.707.772
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
131.678 0 131.678 101.762 0 101.762
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
18.228.739 5.485.660 23.714.399 15.270.802 7.266.136 22.536.938
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
76.452.485 486.211.855 562.664.340 69.276.503 425.823.436 495.099.939
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
76.452.485 486.211.855 562.664.340 69.276.503 425.823.436 495.099.939
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.654.884 4.648.495 8.303.379 4.835.428 7.257.118 12.092.546
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.311.384 1.012.333 4.323.717 2.421.698 3.628.653 6.050.351
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
343.500 3.636.162 3.979.662 2.413.730 3.628.465 6.042.195
Para ve Faiz Swap İşlemleri
69.883.032 465.967.284 535.850.316 64.441.075 408.569.888 473.010.963
Swap Para Alım İşlemleri
6.646.705 210.913.385 217.560.090 4.980.360 193.274.290 198.254.650
Swap Para Satım İşlemleri
62.956.327 157.265.939 220.222.266 59.090.715 131.020.654 190.111.369
Swap Faiz Alım İşlemleri
140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472
Swap Faiz Satım İşlemleri
140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 12.972.017 12.972.017 0 9.996.430 9.996.430
Para Alım Opsiyonları
0 6.486.429 6.486.429 0 4.998.463 4.998.463
Para Satım Opsiyonları
0 6.485.588 6.485.588 0 4.997.967 4.997.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.914.569 2.624.059 5.538.628 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 2.624.059 2.624.059 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.914.569 0 2.914.569 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.435.474.252 749.056.925 3.184.531.177 1.952.713.000 584.318.513 2.537.031.513
EMANET KIYMETLER
341.513.254 184.426.507 525.939.761 263.653.975 121.563.137 385.217.112
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.181.062 69.574.908 89.755.970 14.933.991 53.322.559 68.256.550
Tahsile Alınan Çekler
36.530.382 6.417.029 42.947.411 23.819.347 5.134.211 28.953.558
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30.493.227 2.254.146 32.747.373 21.450.680 1.632.830 23.083.510
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
198.109.422 1.619.999 199.729.421 178.476.218 811.746 179.287.964
Diğer Emanet Kıymetler
56.188.696 104.560.425 160.749.121 24.963.274 60.661.791 85.625.065
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
2.091.978.230 555.389.770 2.647.368.000 1.687.499.546 454.506.906 2.142.006.452
Menkul Kıymetler
3.748.798 3.397.054 7.145.852 2.699.422 2.790.764 5.490.186
Teminat Senetleri
33.000.214 6.011.318 39.011.532 23.434.768 5.116.179 28.550.947
Emtia
919.910 251.385 1.171.295 919.910 205.378 1.125.288
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.705.305.239 340.517.556 2.045.822.795 1.362.885.844 281.957.707 1.644.843.551
Diğer Rehinli Kıymetler
348.998.860 205.152.679 554.151.539 297.554.393 164.388.763 461.943.156
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 59.778 64.987 5.209 48.115 53.324
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.982.768 9.240.648 11.223.416 1.559.479 8.248.470 9.807.949
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.738.164.785 1.526.196.065 4.264.360.850 2.190.646.561 1.242.166.438 3.432.812.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
17.197.588 1.142.222
Alınan Faizler
70.870.042 39.841.506
Ödenen Faizler
-33.947.280 -28.909.773
Alınan Temettüler
246.209 111.605
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.703.173 3.258.201
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.951.882 568.085
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.640.983 1.528.192
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.474.632 -2.830.213
Ödenen Vergiler
-12.681.774 -1.690.117
Diğer
-17.111.015 -10.735.264
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-15.589.258 11.516.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.191.862 -3.742.156
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-38.278.982 -10.580.667
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-202.233.977 -26.323.945
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.075.723 -31.704
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
9.469.048 5.940.460
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
204.736.516 35.685.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.420.900 1.701.707
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.564.822 8.867.695
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.608.330 12.658.821
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-46.534.084 -14.794.284
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.369.177 -606.041
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.750 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-495.757 -412.292
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.158.742 458.567
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-26.496.641 -30.922.144
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.816.977 14.276.687
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-38.042.178 -195.214
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
892.200 2.606.153
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
13.237.548 744.063
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.105.108 5.276.340
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.581.597 -4.393.118
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21.800.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-85.963 -139.159
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
492.485 1.717.177
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-31.195.721 325.777
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
100.775.019 34.847.422
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
69.579.298 35.173.199
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.178.758 1.739.704
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.927.027 -3.868.366 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.618.404 607.166 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-46.809 -53.674
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 235.774
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.757.832 563.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.092.619 -138.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.308.623 -4.475.532 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
22.428.565 -5.773.210
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.119.942 1.297.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.105.785 -2.128.662 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
193.839.546 409.878.459 603.718.005 156.891.377 374.035.478 530.926.855
Nakit ve Nakit Benzerleri
20.751.158 208.528.094 229.279.252 24.359.462 197.701.960 222.061.422
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 20.280.663 184.664.009 204.944.672 23.319.411 185.466.575 208.785.986
Bankalar
(4) 130.699 23.864.931 23.995.630 761.150 12.236.212 12.997.362
Para Piyasalarından Alacaklar
344.614 0 344.614 281.931 0 281.931
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.818 -846 -5.664 -3.030 -827 -3.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.460.390 25.556.247 28.016.637 1.936.236 24.723.476 26.659.712
Devlet Borçlanma Senetleri
172.029 24.433.756 24.605.785 131.441 23.766.048 23.897.489
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.288.361 1.122.491 3.410.852 1.804.795 957.428 2.762.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 167.136.718 174.659.063 341.795.781 120.157.761 149.999.396 270.157.157
Devlet Borçlanma Senetleri
166.299.191 173.696.512 339.995.703 119.331.986 149.301.458 268.633.444
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
308.044 58.927 366.971 301.892 46.511 348.403
Diğer Finansal Varlıklar
529.483 903.624 1.433.107 523.883 651.427 1.175.310
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.491.280 1.135.055 4.626.335 10.437.918 1.610.646 12.048.564
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.491.280 1.135.055 4.626.335 10.437.918 1.610.646 12.048.564
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
742.708.005 351.470.824 1.094.178.829 522.895.453 271.013.864 793.909.317
Krediler
(7) 718.154.243 314.207.703 1.032.361.946 537.517.822 240.886.067 778.403.889
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 57.052.920 37.393.079 94.445.999 14.359.307 30.224.509 44.583.816
Devlet Borçlanma Senetleri
56.920.006 37.078.181 93.998.187 14.243.051 29.999.817 44.242.868
Diğer Finansal Varlıklar
132.914 314.898 447.812 116.256 224.692 340.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-32.499.158 -129.958 -32.629.116 -28.981.676 -96.712 -29.078.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.482.987 0 5.482.987 5.118.932 0 5.118.932
Satış Amaçlı
5.482.987 0 5.482.987 5.118.932 0 5.118.932
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.800.149 6.975.082 25.775.231 14.964.022 6.023.868 20.987.890
İştirakler (Net)
(9) 216.867 0 216.867 152.904 0 152.904
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
216.867 0 216.867 152.904 0 152.904
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 18.583.282 6.750.409 25.333.691 14.811.118 5.799.195 20.610.313
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
18.531.456 6.750.409 25.281.865 14.759.292 5.799.195 20.558.487
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
51.826 0 51.826 51.826 0 51.826
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 224.673 224.673 0 224.673 224.673
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 224.673 224.673 0 224.673 224.673
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 6.769.109 65.654 6.834.763 6.593.997 60.795 6.654.792
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.601.024 45.157 1.646.181 1.328.388 36.707 1.365.095
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.601.024 45.157 1.646.181 1.328.388 36.707 1.365.095
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.833.853 0 2.833.853 1.519.079 0 1.519.079
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 12.825.727 3.048.520 15.874.247 8.116.674 2.291.634 10.408.308
VARLIKLAR TOPLAMI
984.860.400 771.483.696 1.756.344.096 717.427.922 653.462.346 1.370.890.268
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 572.503.045 652.727.000 1.225.230.045 380.837.924 567.848.691 948.686.615
ALINAN KREDİLER
(3) 739.776 85.643.123 86.382.899 394.280 58.922.381 59.316.661
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 129.722.742 38.917.612 168.640.354 139.646.059 37.053.037 176.699.096
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 22.349.171 23.359.861 1.010.690 25.151.351 26.162.041
Bonolar
0 124.507 124.507 0 97.988 97.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 22.224.664 23.235.354 1.010.690 25.053.363 26.064.053
FONLAR
40.089 0 40.089 31.956 0 31.956
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
40.089 0 40.089 31.956 0 31.956
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 2.010.136 4.970.166 6.980.302 1.202.899 2.388.020 3.590.919
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.010.136 4.970.166 6.980.302 1.202.899 2.388.020 3.590.919
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 1.012.237 35.939 1.048.176 747.354 42.129 789.483
KARŞILIKLAR
(9) 21.027.041 26.199 21.053.240 9.042.970 17.042 9.060.012
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.233.524 0 2.233.524 1.723.250 0 1.723.250
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.793.517 26.199 18.819.716 7.319.720 17.042 7.336.762
CARİ VERGİ BORCU
(10) 5.018.770 11.001 5.029.771 1.259.239 13.192 1.272.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 24.384.193 24.384.193 0 21.427.601 21.427.601
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 24.384.193 24.384.193 0 21.427.601 21.427.601
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 36.783.680 4.364.292 41.147.972 22.674.910 4.078.784 26.753.694
ÖZKAYNAKLAR
(13) 182.109.257 -29.062.063 153.047.194 108.064.597 -10.964.838 97.099.759
Ödenmiş Sermaye
34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19.584.242 -2.086.783 17.497.459 17.819.572 -1.966.165 15.853.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
37.448.088 -26.975.280 10.472.808 3.162.858 -8.998.673 -5.835.815
Kar Yedekleri
73.956.519 0 73.956.519 67.627.159 0 67.627.159
Yasal Yedekler
5.779.782 0 5.779.782 5.463.080 0 5.463.080
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
68.176.737 0 68.176.737 62.164.079 0 62.164.079
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
16.220.408 0 16.220.408 6.355.008 0 6.355.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
41.650 0 41.650 63.699 0 63.699
Dönem Net Kâr veya Zararı
16.178.758 0 16.178.758 6.291.309 0 6.291.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
951.977.463 804.366.633 1.756.344.096 664.912.878 705.977.390 1.370.890.268
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 85.716.308 43.657.218 50.466.793 23.327.874
Kredilerden Alınan Faizler
51.240.726 32.357.107 27.909.437 16.937.338
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
457.764 518.908 89.247 336.471
Bankalardan Alınan Faizler
174.177 67.116 123.704 33.291
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.810 29 3.722 16
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
33.613.531 10.607.803 22.266.319 5.993.066
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
286.160 140.219 144.962 80.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
25.891.915 9.233.424 16.611.331 5.213.032
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.435.456 1.234.160 5.510.026 700.013
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
226.300 106.255 74.364 27.692
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -38.827.790 -30.008.597 -21.069.794 -16.068.266
Mevduata Verilen Faizler
-28.499.115 -19.369.309 -15.848.380 -10.287.122
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-986.771 -504.131 -567.980 -269.995
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.700.508 -8.940.524 -3.254.364 -4.913.552
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.348.557 -899.935 -665.636 -460.909
Kiralama Faiz Giderleri
-89.776 -51.744 -51.729 -26.840
Diğer Faiz Giderleri
-1.203.063 -242.954 -681.705 -109.848
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
46.888.518 13.648.621 29.396.999 7.259.608
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.362.389 2.216.131 3.118.233 1.172.972
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.564.107 3.145.309 4.558.187 1.676.832
Gayri Nakdi Kredilerden
1.062.526 556.658 592.407 282.177
Diğer
6.501.581 2.588.651 3.965.780 1.394.655
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.201.718 -929.178 -1.439.954 -503.860
Gayri Nakdi Kredilere
-437 -332 -219 -162
Diğer
-2.201.281 -928.846 -1.439.735 -503.698
TEMETTÜ GELİRLERİ
246.209 111.605 245.404 109.632
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -168.318 -5.128.354 -332.281 -2.575.015
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
453.099 71.341 5.501 70.680
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.724.531 -5.548.876 -1.917.253 -2.790.370
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.103.114 349.181 1.579.471 144.675
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.853.375 2.107.414 2.155.036 929.228
FAALİYET BRÜT KÂRI
56.182.173 12.955.417 34.583.391 6.896.425
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -7.567.886 -3.536.636 -3.716.239 -2.035.410
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -14.380.673 -112.833 -12.403.895 -38.773
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.990.171 -2.500.903 -1.954.494 -1.296.947
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -6.303.958 -4.283.515 -3.178.696 -2.223.820
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.939.485 2.521.530 13.330.067 1.301.475
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 23.939.485 2.521.530 13.330.067 1.301.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -7.760.727 -781.826 -3.880.095 -523.717
Cari Vergi Karşılığı
-16.288.062 -1.872.558 -3.703.395 -1.102.909
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.960.275 -305.729 -1.084.739 -142.515
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.487.610 1.396.461 908.039 721.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 16.178.758 1.739.704 9.449.972 777.758
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 16.178.758 1.739.704 9.449.972 777.758
Grubun Karı (Zararı)
16.178.758 1.739.704 9.449.972 777.758
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,61700000 0,13300000 0,23200000 0,06000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055148
BIST