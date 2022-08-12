***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -47.226 188.675 -517.039 0 395.729 -4.502.123 269.162 0 0 0 2.355.391 -1.857.431 14.591 -1.842.840Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.031 0 0 -901 0 0 0 0 0 67.441 -68.064 0 -4.555 1.743.142 1.738.587Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 10.625.668 -12.740.042 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.974.507 -9.974.507 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.100.000 0 0 -20.776 6.089.655 192.391 1.042.664 0 3.431.748 -3.662.758 913.454 0 69.413.937 351.326 2.355.391 93.207.032 1.762.268 94.969.300Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -203.367 -12.773 -1.203.323 0 885.251 17.140.114 718.133 0 0 0 18.259.133 35.583.168 25.001 35.608.169Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -7.314 0 0 -2.168 0 0 492.011 347.204 0 829.733 11.994 841.727Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 7.570.688 -7.596.336 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.820 0 -2.820 0 -2.820Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.532.637 -7.532.637 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -60.879 0 2.820 0 2.820Dönem Sonu Bakiyeler34.900.000 0 0 0 6.780.123 207.167 365.643 0 5.281.822 11.324.023 2.913.201 0 76.628.410 1.106.343 18.259.133 157.765.865 1.627.150 159.393.015Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER318.362.215 831.099.847 1.149.462.062 248.130.209 701.019.633 949.149.842GARANTİ VE KEFALETLER(1) 102.193.604 295.375.210 397.568.814 64.309.001 227.996.203 292.305.204Teminat Mektupları93.086.724 186.946.015 280.032.739 61.275.279 145.438.377 206.713.656Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.167.883 36.082.429 39.250.312 2.086.436 30.435.739 32.522.175Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler75.899.770 101.702.824 177.602.594 52.152.951 76.521.243 128.674.194Diğer Teminat Mektupları14.019.071 49.160.762 63.179.833 7.035.892 38.481.395 45.517.287Banka Kredileri1.361.332 13.879.675 15.241.007 211.032 11.757.674 11.968.706İthalat Kabul Kredileri1.361.332 13.874.628 15.235.960 211.032 11.754.283 11.965.315Diğer Banka Kabulleri0 5.047 5.047 0 3.391 3.391Akreditifler1.312.448 87.617.830 88.930.278 866.296 64.310.028 65.176.324Belgeli Akreditifler1.312.448 87.575.735 88.888.183 866.296 64.179.015 65.045.311Diğer Akreditifler0 42.095 42.095 0 131.013 131.013Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467T.C. Merkez Bankasına Cirolar6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden20.750 2.366.151 2.386.901 14.000 2.419.706 2.433.706Diğer Kefaletlerimizden17.000 0 17.000 0 3.345 3.345TAAHHÜTLER138.508.759 46.592.065 185.100.824 113.896.111 44.445.609 158.341.720Cayılamaz Taahhütler(1) 138.508.759 21.133.241 159.642.000 113.896.111 26.387.386 140.283.497Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri9.148.370 15.168.274 24.316.644 6.171.884 18.645.704 24.817.588Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri35.866.255 31.937 35.898.192 22.868.861 60.618 22.929.479Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri9.948.905 383 9.949.288 7.058.090 76 7.058.166İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri45.327 0 45.327 22.637 0 22.637Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri64.331.010 81.578 64.412.588 61.848.867 65.822 61.914.689Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri131.980 0 131.980 102.027 0 102.027Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler19.036.912 5.851.069 24.887.981 15.820.595 7.615.166 23.435.761Cayılabilir Taahhütler0 25.458.824 25.458.824 0 18.058.223 18.058.223Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 983.716 983.716 0 501.351 501.351Diğer Cayılabilir Taahhütler0 24.475.108 24.475.108 0 17.556.872 17.556.872TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR77.659.852 489.132.572 566.792.424 69.925.097 428.577.821 498.502.918Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler77.659.852 489.132.572 566.792.424 69.925.097 428.577.821 498.502.918Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.661.153 4.787.048 8.448.201 5.484.022 8.215.000 13.699.022Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.317.653 1.078.704 4.396.357 2.461.616 4.354.090 6.815.706Vadeli Döviz Satım İşlemleri343.500 3.708.344 4.051.844 3.022.406 3.860.910 6.883.316Para ve Faiz Swap İşlemleri71.084.130 468.749.448 539.833.578 64.441.075 410.366.391 474.807.466Swap Para Alım İşlemleri7.847.803 211.689.260 219.537.063 4.980.360 194.149.164 199.129.524Swap Para Satım İşlemleri62.956.327 159.272.228 222.228.555 59.090.715 131.942.283 191.032.998Swap Faiz Alım İşlemleri140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472Swap Faiz Satım İşlemleri140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 12.972.017 12.972.017 0 9.996.430 9.996.430Para Alım Opsiyonları0 6.486.429 6.486.429 0 4.998.463 4.998.463Para Satım Opsiyonları0 6.485.588 6.485.588 0 4.997.967 4.997.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.914.569 2.624.059 5.538.628 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 2.624.059 2.624.059 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.914.569 0 2.914.569 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.534.366.108 796.191.626 3.330.557.734 2.023.689.677 621.895.957 2.645.585.634EMANET KIYMETLER348.970.084 192.882.576 541.852.660 268.786.682 128.563.910 397.350.592Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler25.244.004 70.766.067 96.010.071 18.330.909 54.004.146 72.335.055Tahsile Alınan Çekler38.644.020 6.809.641 45.453.661 25.347.206 5.545.781 30.892.987Tahsile Alınan Ticari Senetler30.771.141 2.303.784 33.074.925 21.658.335 2.033.670 23.692.005Tahsile Alınan Diğer Kıymetler8.816 0 8.816 8.816 0 8.816İhracına Aracı Olunan Kıymetler198.109.422 1.619.999 199.729.421 178.476.218 811.746 179.287.964Diğer Emanet Kıymetler56.191.032 106.872.025 163.063.057 24.963.549 62.095.577 87.059.126Emanet Kıymet Alanlar1.649 4.511.060 4.512.709 1.649 4.072.990 4.074.639REHİNLİ KIYMETLER2.182.446.825 594.068.402 2.776.515.227 1.752.586.741 485.083.577 2.237.670.318Menkul Kıymetler6.415.586 3.449.244 9.864.830 5.674.092 2.855.088 8.529.180Teminat Senetleri38.324.532 20.238.645 58.563.177 26.821.920 15.320.366 42.142.286Emtia6.669.497 3.454.170 10.123.667 3.823.143 2.359.395 6.182.538Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.768.492.049 351.504.298 2.119.996.347 1.407.801.570 291.014.842 1.698.816.412Diğer Rehinli Kıymetler362.539.952 215.362.267 577.902.219 308.460.807 173.485.771 481.946.578Rehinli Kıymet Alanlar5.209 59.778 64.987 5.209 48.115 53.324KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.949.199 9.240.648 12.189.847 2.316.254 8.248.470 10.564.724BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.852.728.323 1.627.291.473 4.480.019.796 2.271.819.886 1.322.915.590 3.594.735.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı18.492.568 1.881.225Alınan Faizler80.505.138 42.652.538Ödenen Faizler-37.425.745 -31.246.769Alınan Temettüler21.344 10.765.845 3.733.490Elde Edilen Diğer Kazançlar2.260.135 716.453Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.062.043 1.636.913Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.058.212 -3.114.136Ödenen Vergiler-13.475.468 -1.850.302Diğer-22.162.512 -10.655.210Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.196.952 12.289.336Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.081.706 -4.168.708Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-37.633.422 -9.920.091Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-234.727.483 -29.173.461Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.127.264 282.572Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)6.981.169 4.968.616Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)249.908.811 37.906.921Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)14.821.656 1.924.328Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.661.287 10.469.159Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.295.616 14.170.561YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-49.198.735 -16.089.581İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-65.713 -611.137Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)211.700 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.562.493 -1.005.665Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.138.058 458.699Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-30.655.252 -33.703.221Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar19.901.294 16.354.313Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-39.058.529 -188.723Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar892.200 2.606.153Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit13.640.505 112.141Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.237.794 10.535.877Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.292.372 -10.243.118İhraç Edilen Sermaye Araçları21.800.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-104.917 -180.618Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi896.881 2.184.479Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-22.365.733 377.600Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar110.121.556 43.002.234Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar87.755.823 43.379.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)18.284.134 2.369.982DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17.324.035 -4.212.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.419.463 -375.590Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-84.327 -52.725Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.031 235.844Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.504.154 -620.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler186.049 61.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar18.743.498 -3.837.232Yabancı Para Çevrim Farkları885.251 395.729Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri23.537.165 -5.799.801Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)718.133 269.162Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.397.051 1.297.678TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.608.169 -1.842.840Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)209.467.620 444.066.322 653.533.942 165.396.524 401.313.694 566.710.218Nakit ve Nakit Benzerleri24.958.820 236.708.657 261.667.477 27.946.723 218.366.784 246.313.507Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 24.094.946 203.565.708 227.660.654 26.386.921 201.162.438 227.549.359Bankalar(4) 136.596 33.168.011 33.304.607 765.446 16.770.195 17.535.641Para Piyasalarından Alacaklar738.071 0 738.071 799.134 450.634 1.249.768Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-10.793 -25.062 -35.855 -4.778 -16.483 -21.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.864.330 27.457.623 30.321.953 2.020.029 26.531.093 28.551.122Devlet Borçlanma Senetleri238.089 26.323.310 26.561.399 154.528 25.561.364 25.715.892Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler156.027 0 156.027 25.041 0 25.041Diğer Finansal Varlıklar2.470.214 1.134.313 3.604.527 1.840.460 969.729 2.810.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5),(6) 178.146.865 178.764.730 356.911.595 124.979.090 154.798.964 279.778.054Devlet Borçlanma Senetleri176.736.494 177.496.527 354.233.021 123.483.145 153.859.483 277.342.628Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler320.801 64.019 384.820 313.821 51.962 365.783Diğer Finansal Varlıklar1.089.570 1.204.184 2.293.754 1.182.124 887.519 2.069.643Türev Finansal Varlıklar(3) 3.497.605 1.135.312 4.632.917 10.450.682 1.616.853 12.067.535Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.497.605 1.135.312 4.632.917 10.450.682 1.616.853 12.067.535Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)808.596.716 419.117.087 1.227.713.803 558.002.814 329.838.000 887.840.814Krediler(7) 779.403.512 376.337.938 1.155.741.450 569.903.237 294.948.693 864.851.930Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 6.078.679 6.421.657 12.500.336 4.090.120 5.476.486 9.566.606Faktoring Alacakları0 0 0 0 18.204 18.204İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 57.207.508 40.245.766 97.453.274 14.359.307 31.979.718 46.339.025Devlet Borçlanma Senetleri57.074.594 39.930.868 97.005.462 14.243.051 31.755.026 45.998.077Diğer Finansal Varlıklar132.914 314.898 447.812 116.256 224.692 340.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-34.092.983 -3.888.274 -37.981.257 -30.349.850 -2.585.101 -32.934.951SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 5.757.972 27.400 5.785.372 5.426.813 23.474 5.450.287Satış Amaçlı5.757.972 27.400 5.785.372 5.426.813 23.474 5.450.287Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.093.054 575.595 1.668.649 1.226.842 513.257 1.740.099İştirakler (Net)(9) 542.383 12.038 554.421 466.171 10.087 476.258Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler218.208 0 218.208 205.959 0 205.959Konsolide Edilmeyenler324.175 12.038 336.213 260.212 10.087 270.299Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 431.049 19.246 450.295 641.049 16.416 657.465Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar431.049 19.246 450.295 641.049 16.416 657.465Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 119.622 544.311 663.933 119.622 486.754 606.376Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler119.622 544.311 663.933 119.622 486.754 606.376Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 13.582.996 1.439.477 15.022.473 12.308.429 1.191.686 13.500.115MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.876.451 152.516 2.028.967 1.555.241 121.892 1.677.133Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.876.451 152.516 2.028.967 1.555.241 121.892 1.677.133YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 1.307.531 0 1.307.531 1.268.500 0 1.268.500CARİ VERGİ VARLIĞI25.117 16.655 41.772 24.273 56.563 80.836ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.286.059 2.809 5.288.868 2.943.674 47.845 2.991.519DİĞER AKTİFLER (Net)(20) 14.801.908 3.789.531 18.591.439 9.463.237 2.811.122 12.274.359VARLIKLAR TOPLAMI1.061.795.424 869.187.392 1.930.982.816 757.616.347 735.917.533 1.493.533.880YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 638.778.156 737.229.285 1.376.007.441 409.476.012 642.384.689 1.051.860.701ALINAN KREDİLER(3) 840.062 88.572.262 89.412.324 500.906 60.439.925 60.940.831PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 131.249.680 38.917.612 170.167.292 143.430.704 37.053.037 180.483.741İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 4.841.051 22.354.028 27.195.079 5.157.858 25.151.722 30.309.580Bonolar0 124.507 124.507 0 97.988 97.988Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.891.890 0 3.891.890 4.156.876 0 4.156.876Tahviller949.161 22.229.521 23.178.682 1.000.982 25.053.734 26.054.716FONLAR40.089 0 40.089 31.956 0 31.956Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer40.089 0 40.089 31.956 0 31.956GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 2.010.136 4.998.852 7.008.988 1.273.552 2.428.525 3.702.077Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.010.136 4.998.852 7.008.988 1.273.552 2.428.525 3.702.077Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 1.284.039 105.875 1.389.914 948.398 114.129 1.062.527KARŞILIKLAR(9) 21.759.502 718.489 22.477.991 9.278.734 512.274 9.791.008Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.292.599 19.352 2.311.951 1.766.511 11.961 1.778.472Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar19.466.903 699.137 20.166.040 7.512.223 500.313 8.012.536CARİ VERGİ BORCU(10) 5.803.248 24.110 5.827.358 1.661.061 19.120 1.680.181ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 21.443 21.443 0 21.837 21.837SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 26.588.584 26.588.584 0 22.741.964 22.741.964Krediler0 2.204.391 2.204.391 0 1.314.363 1.314.363Diğer Borçlanma Araçları0 24.384.193 24.384.193 0 21.427.601 21.427.601DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 39.555.535 5.897.763 45.453.298 24.089.118 5.675.240 29.764.358ÖZKAYNAKLAR(13) 183.905.589 -24.512.574 159.393.015 107.946.273 -6.803.154 101.143.119Ödenmiş Sermaye34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.274.674 78.259 7.352.933 8.693.884 60.178 8.754.062Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler46.635.225 -27.116.179 19.519.046 9.797.763 -9.020.047 777.716Kar Yedekleri74.103.064 2.525.346 76.628.410 66.408.996 2.156.715 68.565.711Yasal Yedekler5.980.365 107.010 6.087.375 5.611.495 65.239 5.676.734Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler67.963.665 110.832 68.074.497 60.658.319 63.332 60.721.651Diğer Kar Yedekleri159.034 2.307.504 2.466.538 139.182 2.028.144 2.167.326Kar veya Zarar19.365.476 0 19.365.476 8.355.475 0 8.355.475Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.106.343 0 1.106.343 436.497 0 436.497Dönem Net Kâr veya Zararı18.259.133 0 18.259.133 7.918.978 0 7.918.978Azınlık Payları1.627.150 0 1.627.150 1.590.155 0 1.590.155YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.030.067.087 900.915.729 1.930.982.816 703.794.572 789.739.308 1.493.533.880Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 95.309.722 46.851.891 55.664.951 25.009.723Kredilerden Alınan Faizler57.182.430 34.791.979 31.357.769 18.239.646Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler516.409 587.626 100.848 377.963Bankalardan Alınan Faizler333.281 91.813 225.682 46.778Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.975 3.283 3.892 1.366Menkul Değerlerden Alınan Faizler36.437.437 10.955.502 23.581.788 6.159.285Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar306.905 147.418 155.486 84.436Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar28.617.336 9.545.388 17.872.769 5.360.041İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.513.196 1.262.696 5.553.533 714.808Finansal Kiralama Faiz Gelirleri499.398 221.071 292.927 113.601Diğer Faiz Gelirleri334.792 200.617 102.045 71.084FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -43.345.104 -32.177.067 -23.742.244 -17.209.492Mevduata Verilen Faizler-32.057.148 -20.884.415 -17.975.689 -11.054.456Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.248.157 -578.105 -714.198 -327.120Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.015.798 -9.194.884 -3.467.476 -5.063.566İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.698.075 -1.209.327 -836.877 -620.094Kiralama Faiz Giderleri-114.606 -67.779 -64.323 -36.317Diğer Faiz Giderleri-1.211.320 -242.557 -683.681 -107.939NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ51.964.618 14.674.824 31.922.707 7.800.231NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.931.418 2.627.334 3.427.044 1.351.544Alınan Ücret ve Komisyonlar8.255.051 3.611.374 4.937.417 1.887.055Gayri Nakdi Kredilerden1.209.508 637.969 674.241 301.150Diğer7.045.543 2.973.405 4.263.176 1.585.905Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.323.633 -984.040 -1.510.373 -535.511Gayri Nakdi Kredilere-377 -172 -144 -65Diğer-2.323.256 -983.868 -1.510.229 -535.446TEMETTÜ GELİRLERİ21.344 8.248 20.343 2.900TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.709 -4.941.447 -279.407 -2.484.563Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)451.699 76.237 -12.286 75.425Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.780.192 -5.623.704 -1.987.502 -2.769.396Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.325.784 606.020 1.720.381 209.408DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 4.750.028 2.722.573 2.522.660 1.223.720FAALİYET BRÜT KÂRI62.664.699 15.091.532 37.613.347 7.893.832BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -9.197.117 -4.235.406 -4.156.608 -2.382.438DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -14.872.214 -163.365 -12.762.410 -42.623PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.573.751 -2.784.826 -2.227.572 -1.441.503DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -7.026.103 -4.624.258 -3.509.015 -2.412.157NET FAALİYET KARI (ZARARI)26.995.514 3.283.677 14.957.742 1.615.111BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)74.706 41.027 40.942 27.576NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 27.070.220 3.324.704 14.998.684 1.642.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -8.786.086 -954.722 -4.414.624 -613.135Cari Vergi Karşılığı-17.661.709 -2.044.504 -4.398.706 -1.203.905Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.976.551 -369.887 -1.094.134 -184.562Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.852.174 1.459.669 1.078.216 775.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 18.284.134 2.369.982 10.584.060 1.029.552DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 18.284.134 2.369.982 10.584.060 1.029.552Grubun Karı (Zararı)18.259.133 2.355.391 10.578.821 1.015.406Azınlık Payları Karı (Zararı)25.001 14.591 5.239 14.146Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,69700000 0,18100000 0,25600000 0,07900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055153BIST