***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 18:19
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -47.226 188.675 -517.039 0 395.729 -4.502.123 269.162 0 0 0 2.355.391 -1.857.431 14.591 -1.842.840
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.031 0 0 -901 0 0 0 0 0 67.441 -68.064 0 -4.555 1.743.142 1.738.587
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 10.625.668 -12.740.042 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.974.507 -9.974.507 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -20.776 6.089.655 192.391 1.042.664 0 3.431.748 -3.662.758 913.454 0 69.413.937 351.326 2.355.391 93.207.032 1.762.268 94.969.300
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -203.367 -12.773 -1.203.323 0 885.251 17.140.114 718.133 0 0 0 18.259.133 35.583.168 25.001 35.608.169
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -7.314 0 0 -2.168 0 0 492.011 347.204 0 829.733 11.994 841.727
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 7.570.688 -7.596.336 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.820 0 -2.820 0 -2.820
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.532.637 -7.532.637 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -60.879 0 2.820 0 2.820
Dönem Sonu Bakiyeler
34.900.000 0 0 0 6.780.123 207.167 365.643 0 5.281.822 11.324.023 2.913.201 0 76.628.410 1.106.343 18.259.133 157.765.865 1.627.150 159.393.015
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
318.362.215 831.099.847 1.149.462.062 248.130.209 701.019.633 949.149.842
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 102.193.604 295.375.210 397.568.814 64.309.001 227.996.203 292.305.204
Teminat Mektupları
93.086.724 186.946.015 280.032.739 61.275.279 145.438.377 206.713.656
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.167.883 36.082.429 39.250.312 2.086.436 30.435.739 32.522.175
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
75.899.770 101.702.824 177.602.594 52.152.951 76.521.243 128.674.194
Diğer Teminat Mektupları
14.019.071 49.160.762 63.179.833 7.035.892 38.481.395 45.517.287
Banka Kredileri
1.361.332 13.879.675 15.241.007 211.032 11.757.674 11.968.706
İthalat Kabul Kredileri
1.361.332 13.874.628 15.235.960 211.032 11.754.283 11.965.315
Diğer Banka Kabulleri
0 5.047 5.047 0 3.391 3.391
Akreditifler
1.312.448 87.617.830 88.930.278 866.296 64.310.028 65.176.324
Belgeli Akreditifler
1.312.448 87.575.735 88.888.183 866.296 64.179.015 65.045.311
Diğer Akreditifler
0 42.095 42.095 0 131.013 131.013
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
6.395.350 4.565.539 10.960.889 1.942.394 4.067.073 6.009.467
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
20.750 2.366.151 2.386.901 14.000 2.419.706 2.433.706
Diğer Kefaletlerimizden
17.000 0 17.000 0 3.345 3.345
TAAHHÜTLER
138.508.759 46.592.065 185.100.824 113.896.111 44.445.609 158.341.720
Cayılamaz Taahhütler
(1) 138.508.759 21.133.241 159.642.000 113.896.111 26.387.386 140.283.497
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.148.370 15.168.274 24.316.644 6.171.884 18.645.704 24.817.588
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
35.866.255 31.937 35.898.192 22.868.861 60.618 22.929.479
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.948.905 383 9.949.288 7.058.090 76 7.058.166
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
45.327 0 45.327 22.637 0 22.637
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
64.331.010 81.578 64.412.588 61.848.867 65.822 61.914.689
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
131.980 0 131.980 102.027 0 102.027
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
19.036.912 5.851.069 24.887.981 15.820.595 7.615.166 23.435.761
Cayılabilir Taahhütler
0 25.458.824 25.458.824 0 18.058.223 18.058.223
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 983.716 983.716 0 501.351 501.351
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 24.475.108 24.475.108 0 17.556.872 17.556.872
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
77.659.852 489.132.572 566.792.424 69.925.097 428.577.821 498.502.918
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
77.659.852 489.132.572 566.792.424 69.925.097 428.577.821 498.502.918
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.661.153 4.787.048 8.448.201 5.484.022 8.215.000 13.699.022
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.317.653 1.078.704 4.396.357 2.461.616 4.354.090 6.815.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
343.500 3.708.344 4.051.844 3.022.406 3.860.910 6.883.316
Para ve Faiz Swap İşlemleri
71.084.130 468.749.448 539.833.578 64.441.075 410.366.391 474.807.466
Swap Para Alım İşlemleri
7.847.803 211.689.260 219.537.063 4.980.360 194.149.164 199.129.524
Swap Para Satım İşlemleri
62.956.327 159.272.228 222.228.555 59.090.715 131.942.283 191.032.998
Swap Faiz Alım İşlemleri
140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472
Swap Faiz Satım İşlemleri
140.000 48.893.980 49.033.980 185.000 42.137.472 42.322.472
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 12.972.017 12.972.017 0 9.996.430 9.996.430
Para Alım Opsiyonları
0 6.486.429 6.486.429 0 4.998.463 4.998.463
Para Satım Opsiyonları
0 6.485.588 6.485.588 0 4.997.967 4.997.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.914.569 2.624.059 5.538.628 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 2.624.059 2.624.059 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.914.569 0 2.914.569 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.534.366.108 796.191.626 3.330.557.734 2.023.689.677 621.895.957 2.645.585.634
EMANET KIYMETLER
348.970.084 192.882.576 541.852.660 268.786.682 128.563.910 397.350.592
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.244.004 70.766.067 96.010.071 18.330.909 54.004.146 72.335.055
Tahsile Alınan Çekler
38.644.020 6.809.641 45.453.661 25.347.206 5.545.781 30.892.987
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30.771.141 2.303.784 33.074.925 21.658.335 2.033.670 23.692.005
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
198.109.422 1.619.999 199.729.421 178.476.218 811.746 179.287.964
Diğer Emanet Kıymetler
56.191.032 106.872.025 163.063.057 24.963.549 62.095.577 87.059.126
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 4.511.060 4.512.709 1.649 4.072.990 4.074.639
REHİNLİ KIYMETLER
2.182.446.825 594.068.402 2.776.515.227 1.752.586.741 485.083.577 2.237.670.318
Menkul Kıymetler
6.415.586 3.449.244 9.864.830 5.674.092 2.855.088 8.529.180
Teminat Senetleri
38.324.532 20.238.645 58.563.177 26.821.920 15.320.366 42.142.286
Emtia
6.669.497 3.454.170 10.123.667 3.823.143 2.359.395 6.182.538
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.768.492.049 351.504.298 2.119.996.347 1.407.801.570 291.014.842 1.698.816.412
Diğer Rehinli Kıymetler
362.539.952 215.362.267 577.902.219 308.460.807 173.485.771 481.946.578
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 59.778 64.987 5.209 48.115 53.324
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.949.199 9.240.648 12.189.847 2.316.254 8.248.470 10.564.724
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.852.728.323 1.627.291.473 4.480.019.796 2.271.819.886 1.322.915.590 3.594.735.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
18.492.568 1.881.225
Alınan Faizler
80.505.138 42.652.538
Ödenen Faizler
-37.425.745 -31.246.769
Alınan Temettüler
21.344 10.765.845 3.733.490
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.260.135 716.453
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.062.043 1.636.913
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.058.212 -3.114.136
Ödenen Vergiler
-13.475.468 -1.850.302
Diğer
-22.162.512 -10.655.210
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.196.952 12.289.336
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.081.706 -4.168.708
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-37.633.422 -9.920.091
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-234.727.483 -29.173.461
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.127.264 282.572
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
6.981.169 4.968.616
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
249.908.811 37.906.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
14.821.656 1.924.328
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.661.287 10.469.159
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.295.616 14.170.561
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49.198.735 -16.089.581
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-65.713 -611.137
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
211.700 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.562.493 -1.005.665
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.138.058 458.699
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.655.252 -33.703.221
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.901.294 16.354.313
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-39.058.529 -188.723
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
892.200 2.606.153
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
13.640.505 112.141
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.237.794 10.535.877
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.292.372 -10.243.118
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21.800.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-104.917 -180.618
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
896.881 2.184.479
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-22.365.733 377.600
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
110.121.556 43.002.234
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
87.755.823 43.379.834
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.284.134 2.369.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.324.035 -4.212.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.419.463 -375.590
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-84.327 -52.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.031 235.844
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.504.154 -620.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
186.049 61.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.743.498 -3.837.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
885.251 395.729
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
23.537.165 -5.799.801
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
718.133 269.162
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.397.051 1.297.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.608.169 -1.842.840
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
209.467.620 444.066.322 653.533.942 165.396.524 401.313.694 566.710.218
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.958.820 236.708.657 261.667.477 27.946.723 218.366.784 246.313.507
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 24.094.946 203.565.708 227.660.654 26.386.921 201.162.438 227.549.359
Bankalar
(4) 136.596 33.168.011 33.304.607 765.446 16.770.195 17.535.641
Para Piyasalarından Alacaklar
738.071 0 738.071 799.134 450.634 1.249.768
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-10.793 -25.062 -35.855 -4.778 -16.483 -21.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.864.330 27.457.623 30.321.953 2.020.029 26.531.093 28.551.122
Devlet Borçlanma Senetleri
238.089 26.323.310 26.561.399 154.528 25.561.364 25.715.892
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
156.027 0 156.027 25.041 0 25.041
Diğer Finansal Varlıklar
2.470.214 1.134.313 3.604.527 1.840.460 969.729 2.810.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 178.146.865 178.764.730 356.911.595 124.979.090 154.798.964 279.778.054
Devlet Borçlanma Senetleri
176.736.494 177.496.527 354.233.021 123.483.145 153.859.483 277.342.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
320.801 64.019 384.820 313.821 51.962 365.783
Diğer Finansal Varlıklar
1.089.570 1.204.184 2.293.754 1.182.124 887.519 2.069.643
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.497.605 1.135.312 4.632.917 10.450.682 1.616.853 12.067.535
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.497.605 1.135.312 4.632.917 10.450.682 1.616.853 12.067.535
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
808.596.716 419.117.087 1.227.713.803 558.002.814 329.838.000 887.840.814
Krediler
(7) 779.403.512 376.337.938 1.155.741.450 569.903.237 294.948.693 864.851.930
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 6.078.679 6.421.657 12.500.336 4.090.120 5.476.486 9.566.606
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 18.204 18.204
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 57.207.508 40.245.766 97.453.274 14.359.307 31.979.718 46.339.025
Devlet Borçlanma Senetleri
57.074.594 39.930.868 97.005.462 14.243.051 31.755.026 45.998.077
Diğer Finansal Varlıklar
132.914 314.898 447.812 116.256 224.692 340.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-34.092.983 -3.888.274 -37.981.257 -30.349.850 -2.585.101 -32.934.951
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.757.972 27.400 5.785.372 5.426.813 23.474 5.450.287
Satış Amaçlı
5.757.972 27.400 5.785.372 5.426.813 23.474 5.450.287
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.093.054 575.595 1.668.649 1.226.842 513.257 1.740.099
İştirakler (Net)
(9) 542.383 12.038 554.421 466.171 10.087 476.258
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
218.208 0 218.208 205.959 0 205.959
Konsolide Edilmeyenler
324.175 12.038 336.213 260.212 10.087 270.299
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 431.049 19.246 450.295 641.049 16.416 657.465
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
431.049 19.246 450.295 641.049 16.416 657.465
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 119.622 544.311 663.933 119.622 486.754 606.376
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
119.622 544.311 663.933 119.622 486.754 606.376
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 13.582.996 1.439.477 15.022.473 12.308.429 1.191.686 13.500.115
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.876.451 152.516 2.028.967 1.555.241 121.892 1.677.133
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.876.451 152.516 2.028.967 1.555.241 121.892 1.677.133
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 1.307.531 0 1.307.531 1.268.500 0 1.268.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
25.117 16.655 41.772 24.273 56.563 80.836
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.286.059 2.809 5.288.868 2.943.674 47.845 2.991.519
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 14.801.908 3.789.531 18.591.439 9.463.237 2.811.122 12.274.359
VARLIKLAR TOPLAMI
1.061.795.424 869.187.392 1.930.982.816 757.616.347 735.917.533 1.493.533.880
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 638.778.156 737.229.285 1.376.007.441 409.476.012 642.384.689 1.051.860.701
ALINAN KREDİLER
(3) 840.062 88.572.262 89.412.324 500.906 60.439.925 60.940.831
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 131.249.680 38.917.612 170.167.292 143.430.704 37.053.037 180.483.741
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.841.051 22.354.028 27.195.079 5.157.858 25.151.722 30.309.580
Bonolar
0 124.507 124.507 0 97.988 97.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.891.890 0 3.891.890 4.156.876 0 4.156.876
Tahviller
949.161 22.229.521 23.178.682 1.000.982 25.053.734 26.054.716
FONLAR
40.089 0 40.089 31.956 0 31.956
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
40.089 0 40.089 31.956 0 31.956
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 2.010.136 4.998.852 7.008.988 1.273.552 2.428.525 3.702.077
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.010.136 4.998.852 7.008.988 1.273.552 2.428.525 3.702.077
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 1.284.039 105.875 1.389.914 948.398 114.129 1.062.527
KARŞILIKLAR
(9) 21.759.502 718.489 22.477.991 9.278.734 512.274 9.791.008
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.292.599 19.352 2.311.951 1.766.511 11.961 1.778.472
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.466.903 699.137 20.166.040 7.512.223 500.313 8.012.536
CARİ VERGİ BORCU
(10) 5.803.248 24.110 5.827.358 1.661.061 19.120 1.680.181
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 21.443 21.443 0 21.837 21.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 26.588.584 26.588.584 0 22.741.964 22.741.964
Krediler
0 2.204.391 2.204.391 0 1.314.363 1.314.363
Diğer Borçlanma Araçları
0 24.384.193 24.384.193 0 21.427.601 21.427.601
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 39.555.535 5.897.763 45.453.298 24.089.118 5.675.240 29.764.358
ÖZKAYNAKLAR
(13) 183.905.589 -24.512.574 159.393.015 107.946.273 -6.803.154 101.143.119
Ödenmiş Sermaye
34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.274.674 78.259 7.352.933 8.693.884 60.178 8.754.062
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
46.635.225 -27.116.179 19.519.046 9.797.763 -9.020.047 777.716
Kar Yedekleri
74.103.064 2.525.346 76.628.410 66.408.996 2.156.715 68.565.711
Yasal Yedekler
5.980.365 107.010 6.087.375 5.611.495 65.239 5.676.734
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
67.963.665 110.832 68.074.497 60.658.319 63.332 60.721.651
Diğer Kar Yedekleri
159.034 2.307.504 2.466.538 139.182 2.028.144 2.167.326
Kar veya Zarar
19.365.476 0 19.365.476 8.355.475 0 8.355.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.106.343 0 1.106.343 436.497 0 436.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.259.133 0 18.259.133 7.918.978 0 7.918.978
Azınlık Payları
1.627.150 0 1.627.150 1.590.155 0 1.590.155
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.030.067.087 900.915.729 1.930.982.816 703.794.572 789.739.308 1.493.533.880
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 95.309.722 46.851.891 55.664.951 25.009.723
Kredilerden Alınan Faizler
57.182.430 34.791.979 31.357.769 18.239.646
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
516.409 587.626 100.848 377.963
Bankalardan Alınan Faizler
333.281 91.813 225.682 46.778
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.975 3.283 3.892 1.366
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
36.437.437 10.955.502 23.581.788 6.159.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
306.905 147.418 155.486 84.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
28.617.336 9.545.388 17.872.769 5.360.041
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.513.196 1.262.696 5.553.533 714.808
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
499.398 221.071 292.927 113.601
Diğer Faiz Gelirleri
334.792 200.617 102.045 71.084
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -43.345.104 -32.177.067 -23.742.244 -17.209.492
Mevduata Verilen Faizler
-32.057.148 -20.884.415 -17.975.689 -11.054.456
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.248.157 -578.105 -714.198 -327.120
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.015.798 -9.194.884 -3.467.476 -5.063.566
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.698.075 -1.209.327 -836.877 -620.094
Kiralama Faiz Giderleri
-114.606 -67.779 -64.323 -36.317
Diğer Faiz Giderleri
-1.211.320 -242.557 -683.681 -107.939
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
51.964.618 14.674.824 31.922.707 7.800.231
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.931.418 2.627.334 3.427.044 1.351.544
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.255.051 3.611.374 4.937.417 1.887.055
Gayri Nakdi Kredilerden
1.209.508 637.969 674.241 301.150
Diğer
7.045.543 2.973.405 4.263.176 1.585.905
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.323.633 -984.040 -1.510.373 -535.511
Gayri Nakdi Kredilere
-377 -172 -144 -65
Diğer
-2.323.256 -983.868 -1.510.229 -535.446
TEMETTÜ GELİRLERİ
21.344 8.248 20.343 2.900
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.709 -4.941.447 -279.407 -2.484.563
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
451.699 76.237 -12.286 75.425
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.780.192 -5.623.704 -1.987.502 -2.769.396
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.325.784 606.020 1.720.381 209.408
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 4.750.028 2.722.573 2.522.660 1.223.720
FAALİYET BRÜT KÂRI
62.664.699 15.091.532 37.613.347 7.893.832
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -9.197.117 -4.235.406 -4.156.608 -2.382.438
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -14.872.214 -163.365 -12.762.410 -42.623
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.573.751 -2.784.826 -2.227.572 -1.441.503
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -7.026.103 -4.624.258 -3.509.015 -2.412.157
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.995.514 3.283.677 14.957.742 1.615.111
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
74.706 41.027 40.942 27.576
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 27.070.220 3.324.704 14.998.684 1.642.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -8.786.086 -954.722 -4.414.624 -613.135
Cari Vergi Karşılığı
-17.661.709 -2.044.504 -4.398.706 -1.203.905
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.976.551 -369.887 -1.094.134 -184.562
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.852.174 1.459.669 1.078.216 775.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 18.284.134 2.369.982 10.584.060 1.029.552
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 18.284.134 2.369.982 10.584.060 1.029.552
Grubun Karı (Zararı)
18.259.133 2.355.391 10.578.821 1.015.406
Azınlık Payları Karı (Zararı)
25.001 14.591 5.239 14.146
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,69700000 0,18100000 0,25600000 0,07900000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055153
BIST