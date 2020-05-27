***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSon değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No26 25/04/2012 30/04/2012 80582, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve Geçici 2. Maddelerinde değişiklik yapılmış, Esas Sözleşmeye 7, 24, 27, 28, 29 ve 30. Maddeler eklenmiştir. 05/04/2013 10/04/2013 82976. madde değiştirilmiştir. 13/02/2015 18/02/2015 87616. madde değiştirilmiştir. 05/05/2016 09/05/2016 90716. madde değiştirilmiştir. 11/07/2017 14/07/2017 93676. madde değiştirilmiştir. 22/10/2018 24/10/2018 96886. madde değiştirilmiştir. 21/05/2020 27/05/2020 10084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846994BIST