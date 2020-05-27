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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

27.05.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.  
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
26 25/04/2012 30/04/2012 8058
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve Geçici 2. Maddelerinde değişiklik yapılmış, Esas Sözleşmeye 7, 24, 27, 28, 29 ve 30. Maddeler eklenmiştir. 05/04/2013 10/04/2013 8297
6. madde değiştirilmiştir. 13/02/2015 18/02/2015 8761
6. madde değiştirilmiştir. 05/05/2016 09/05/2016 9071
6. madde değiştirilmiştir. 11/07/2017 14/07/2017 9367
6. madde değiştirilmiştir. 22/10/2018 24/10/2018 9688
6. madde değiştirilmiştir. 21/05/2020 27/05/2020 10084



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846994


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2652 8,3067 % 0,25  
Frank 6,9642 7,0062 % 0,74  
Riyal 1,7983 1,8073 % 1,14  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 372 372 3,18  
Cumhuriyet 2.413 2.443 12,70  
Tam 2.483 2.507 13,20  
Yarım 1.212 1.225 6,40  
Çeyrek 606 613 3,80  
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