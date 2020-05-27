***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
27.05.2020 18:10
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
26 25/04/2012 30/04/2012 8058
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve Geçici 2. Maddelerinde değişiklik yapılmış, Esas Sözleşmeye 7, 24, 27, 28, 29 ve 30. Maddeler eklenmiştir. 05/04/2013 10/04/2013 8297
6. madde değiştirilmiştir. 13/02/2015 18/02/2015 8761
6. madde değiştirilmiştir. 05/05/2016 09/05/2016 9071
6. madde değiştirilmiştir. 11/07/2017 14/07/2017 9367
6. madde değiştirilmiştir. 22/10/2018 24/10/2018 9688
6. madde değiştirilmiştir. 21/05/2020 27/05/2020 10084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846994
BIST