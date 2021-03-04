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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

04.03.2021 22:36



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
Karar Sayısı
5 / 27
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2020 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz.  Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Mahmut KAÇAR Bilgehan KURU Neslihan ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Yönetim  Finansal Koordinasyon 
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915303


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Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,36 25,40 -0,78  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,13  
B. Petrol 67,17 67,17 3,10  
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