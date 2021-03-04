***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2021Karar Sayısı5 / 27SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2020 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz. Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Mahmut KAÇAR Bilgehan KURU Neslihan ARASYönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Yönetim Finansal KoordinasyonGenel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915303BIST