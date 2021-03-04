***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
04.03.2021 22:36
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
Karar Sayısı
5 / 27
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2020 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz. Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Mahmut KAÇAR Bilgehan KURU Neslihan ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Yönetim Finansal Koordinasyon
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915303
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5227
En Düşük
7,4911
18:059,0042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0222
En Düşük
8,9780
18:05409,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,75
|Açılış
|: 409,32
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4871
|7,5044
|% -0,09
|
|Euro
|8,9712
|9,0083
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,3916
|10,4437
|% 0,31
|
|Frank
|8,0419
|8,0903
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9951
|2,0051
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-16,11
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|67,17
|67,17
|3,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
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17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem