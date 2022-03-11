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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

11.03.2022 20:18
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2022
Karar Sayısı
7 / 31
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2021 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz.  Alpaslan ÇAKAR Fazlı KILIÇ Mahmut KAÇAR Emrah GÜNDÜZ Rehber BİRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Finansal Koordinasyon ve Raporlama
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009876


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