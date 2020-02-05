***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
05.02.2020 19:08
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kart ve ATM Operasyonları (Card and ATM Operation)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
26.000.000. TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.02.2020
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.668.400 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3,23 TL
Toplam Tutar
28.005.600 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
33,34 %
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
33,34 %
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
33,34 %
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,005 %
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
T. Halk Bankası AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gelir Yaklaşımı (Income Approach)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06.12.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
28.005.600 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Kamu Bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca nominal sermayesinin %100'ü Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ait olan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ paylarının %33,34'ünün Bankamızca satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817264
BIST