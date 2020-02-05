***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/02/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart ve ATM Operasyonları (Card and ATM Operation)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi26.000.000. TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.02.2020Edinme KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı8.668.400 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,23 TLToplam Tutar28.005.600 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)33,34 %Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)33,34 %Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)33,34 %Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,005 %İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıT. Halk Bankası AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGelir Yaklaşımı (Income Approach)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06.12.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar28.005.600 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKamu Bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca nominal sermayesinin %100'ü Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ait olan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ paylarının %33,34'ünün Bankamızca satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817264BIST