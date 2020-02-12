***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıPlatform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart OperasyonlarıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi21.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHenüz Belli DeğilSatış KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Satılan Payların Nominal Tutarı2.800.000 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam TutarNominal 700.000 TL bedeli ödenmiş pay için 700.000 TL nakit (Nominal 2.100.000 TL taahhüt edilmiş payın yükümlülüğünün alıcılara devri)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)13,33%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)20%Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)20%Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0005%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Varlık Fonu ve PTT A.Ş. (Eşit Oranda)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiTürkiye Varlık Fonu %100 hissedarıdır. PTT ile ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluş Sermayesi üzerinden pay devriDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 19.09.2019 tarihli açıklamamız Bankamızın 19.09.2019 tarihli açıklamasıyla üye işyeri, ödeme ve kartlı sistemler alt yapılarını geliştirmek ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlamak üzere Bankamız, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ortaklığında, toplam 21 milyon TL sermaye ile Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. kurulduğu belirtilmişti. Gelinen noktada Türkiye Varlık Fonu koordinasyonunda şirketin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonuna hisse devir süreci başlatılmış olup PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir süreci başlatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818677BIST