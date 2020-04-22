***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
22.04.2020 21:50
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Ziraat Sigorta A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elementer Sigortacılık
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.04.2020
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
49.985.000 TL
Beher Pay Fiyatı
18,63 TL
Toplam Tutar
931.220.550 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99,97%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,00%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0,00%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1433%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirketin hissedarıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Temettü Akımları Analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.03.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.550.000.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Ticari
Açıklamalar
13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamız ile ilişkili olarak sermayesinin %99,97'sine sahip olduğumuz Ziraat Sigorta AŞ'nin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye devri 22.04.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839982
BIST