***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıZiraat Sigorta A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElementer SigortacılıkSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.04.2020Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı49.985.000 TLBeher Pay Fiyatı18,63 TLToplam Tutar931.220.550 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)99,97%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0,00%Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0,00%Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1433%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirketin hissedarıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Temettü Akımları AnaliziDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.03.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.550.000.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiTicariAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamız ile ilişkili olarak sermayesinin %99,97'sine sahip olduğumuz Ziraat Sigorta AŞ'nin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye devri 22.04.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839982BIST