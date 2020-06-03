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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

03.06.2020 19:00
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2019 / 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/02/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kart Operasyonları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
21.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.06.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
2.800.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
Nominal 700.000 TL bedeli ödenmiş pay için 700.000 TL nakit (Nominal 2.100.000 TL taahhüt edilmiş payın yükümlülüğünün alıcılara devri)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
13,33%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
20,00%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
20,00%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0005%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Varlık Fonu ve PTT A.Ş. (Eşit Oranda)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Türkiye Varlık Fonu %100 hissedardır. PTT ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş Sermayesi üzerinden pay devri
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

İlgi A: 19.09.2019 tarihli açıklamamız İlgi B: 12.02.2020 tarihli açıklamamız Bankamızın 12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonuna hisse devir sürecinin başlatıldığı ve PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti. Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile pay devir işlemleri tamamlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848876


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 84,15 21.040.589 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.936.870 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.202.211 % 10,00  
DENCM 8,36 25.983.085 % 10,00  
SALIX 9,80 618.128 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4672 8,5097 % 1,02  
Frank 6,9860 7,0281 % 0,80  
Riyal 1,7914 1,8003 % 0,69  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -27,36  
Altın Gr. 368 369 -3,63  
Cumhuriyet 2.395 2.427 -29,00  
Tam 2.466 2.498 -22,10  
Yarım 1.203 1.219 -14,60  
Çeyrek 602 610 -7,30  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 -0,38  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,06  
B. Petrol 39,30 39,30 -0,27  
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