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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.05.2020 19:48
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
15/05/2020
Saati
11.00
Adresi
Hacıbayram Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3- Bankamız sermayesinin, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere 7.000.000.000.-TL artırılarak 13.100.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, ekte sunulan Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülüp karara bağlanması bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,
4- Dilek ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845592


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Altın Gr. 383 383 -3,74  
Cumhuriyet 2.463 2.508 -10,80  
Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,03 17,06 0,42  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,08  
B. Petrol 35,42 35,42 2,92  
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