***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih15/05/2020Saati11.00AdresiHacıbayram Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARAGündemOlağanüstü Genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3- Bankamız sermayesinin, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere 7.000.000.000.-TL artırılarak 13.100.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, ekte sunulan Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülüp karara bağlanması bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,4- Dilek ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845592BIST