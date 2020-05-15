***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.05.2020 19:48
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
15/05/2020
Saati
11.00
Adresi
Hacıbayram Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3- Bankamız sermayesinin, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere 7.000.000.000.-TL artırılarak 13.100.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, ekte sunulan Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülüp karara bağlanması bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,
4- Dilek ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845592
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,56
|Açılış
|: 382,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.243.438
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3523
|8,3942
|% 0,26
|
|Frank
|7,0527
|7,0952
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8236
|1,8328
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-10,85
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|35,42
|35,42
|2,92
|
Seans Raporu
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