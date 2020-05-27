***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.05.2020 18:09
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
15/05/2020
Saati
11.00
Adresi
Hacıbayram Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/05/2020
Açıklamalar
Bankamızın 15.05.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 21.05.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 27.05.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846992
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05372,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,58
|Açılış
|: 372,20
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2670
|8,3084
|% 0,27
|
|Frank
|6,9651
|7,0070
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,32
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|12,70
|
|Tam
|2.483
|2.507
|13,20
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,07
|