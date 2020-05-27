***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih15/05/2020Saati11.00AdresiHacıbayram Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARAGündemOlağanüstü Genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi21/05/2020AçıklamalarBankamızın 15.05.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 21.05.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 27.05.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846992BIST