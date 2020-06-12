***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih12/06/2020Saati15.00AdresiHacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARAGündemOlağan Genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 GENEL KURUL GÜNDEMİ1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,4- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,9- TTK uyarınca 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasının Genel Kurulun onayına sunulması,10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,11- Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851093BIST