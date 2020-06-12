***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
12.06.2020 22:37
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
12/06/2020
Saati
15.00
Adresi
Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2019 GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
4- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,
8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,
9- TTK uyarınca 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
11- Dilekler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851093
BIST