***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
02.07.2020 18:41
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
12/06/2020
Saati
15.00
Adresi
Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
23/06/2020
Açıklamalar
Bankamızın 12.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 23.06.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 25.06.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854224
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6928
18:05391,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 391,41
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5147
|8,5574
|% -0,03
|
|Frank
|7,2131
|7,2565
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,05
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|8,60
|
|Tam
|2.608
|2.622
|8,80
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
|