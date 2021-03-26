***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.03.2021 18:04
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
26/03/2021
Saati
10.00
Adresi
Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2020 GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
4-2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5-Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine Denetim Kurulu kararı ile yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
8-Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,
9-TTK uyarınca, 2021 yılı bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
10-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
11-Dilekler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921159
BIST