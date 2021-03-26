***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2020-31/12/2020Tarih26/03/2021Saati10.00AdresiHacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARAGündemOlağan Genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2020 GENEL KURUL GÜNDEMİ1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2-Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3-2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,4-2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,5-Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine Denetim Kurulu kararı ile yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,8-Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,9-TTK uyarınca, 2021 yılı bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması,10-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,11-Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921159BIST